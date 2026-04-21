Zukunft beginnt mit Planung: PI Wlattnig GmbH im kommunalen Einsatz
Extreme Wetterereignisse, steigende gesetzliche Anforderungen und knapper werdende Budgets setzen Österreichs Gemeinden zunehmend unter Druck. Die PI Wlattnig GmbH begleitet Kommunen in der Steiermark, Kärnten und Salzburg dabei, ihre Wasser- und Abwasserinfrastruktur strategisch weiterzuentwickeln – mit dem Ziel, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit langfristig abzusichern.
Infrastruktur zwischen Klimarisiko und Kostendruck
Starkregen, Trockenperioden und strengere Umweltauflagen verlangen heute eine andere Herangehensweise als noch vor 20 Jahren. Gemeinden stehen vor der Aufgabe, bestehende Anlagen zu sanieren, Netze zu erweitern und gleichzeitig Gebühren stabil zu halten. Die PI Wlattnig GmbH unterstützt dabei von der Grundlagenerhebung über die Planung im Siedlungswasserbau bis hin zur örtlichen Bauaufsicht. Besonderes Augenmerk liegt auf einer sauberen Ausschreibung und einer strukturierten Förderabwicklung – zwei Faktoren, die maßgeblich über die finanzielle Tragfähigkeit eines Projekts entscheiden.
Digitale Transparenz durch DLK und LIS
Ein zentraler Baustein moderner Infrastrukturplanung ist die digitale Zustandserfassung. Mit einem digitalen Leitungskataster (DLK) und einem Leitungsinformationssystem (LIS) lassen sich Wasser- und Abwassernetze systematisch bewerten und Sanierungsmaßnahmen priorisieren. Die PI Wlattnig GmbH integriert diese Instrumente in ihre Projekte, sodass Gemeinden nicht nur technische Klarheit gewinnen, sondern auch bei Förderanträgen gegenüber Land und Kommunalkredit Public Consulting (KPC) belastbare Daten vorweisen können. Gerade im Hinblick auf die Verpflichtungen gemäß § 134 Wasserrechtsgesetz schafft das Rechtssicherheit und Planbarkeit.
Individuelle Lösungen statt Standardkonzepte
Keine Gemeinde gleicht der anderen – Topografie, Siedlungsstruktur und bestehende Netze unterscheiden sich deutlich. Ob Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal oder Wasserversorgungsanlage: Die PI Wlattnig GmbH entwickelt maßgeschneiderte Maßnahmenkataloge, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem Sanierungskonzepte für Abwasserreinigungsanlagen, die Planung von Pflanzenkläranlagen oder die fachgerechte Umsetzung von Bodenaushubdeponien. Entscheidend ist dabei eine klare Kostenstruktur und eine nachvollziehbare Projektkoordination.
Erfahrung als Stabilitätsfaktor
Langfristige Infrastrukturprojekte erfordern Kontinuität und Erfahrung. Mit mehr als drei Jahrzehnten Branchentätigkeit bringt die PI Wlattnig GmbH umfassendes Know-how in der Umsetzung von ABA-, WVA- und RWK-Projekten ein. Gemeinden profitieren von abgestimmten Planungsprozessen, transparenter Baukoordination und einer engen Zusammenarbeit mit Behörden und Förderstellen. Gerade in Zeiten zunehmender Komplexität wird fachlich fundierte Begleitung zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor.
Nachhaltiger Siedlungswasserbau als Zukunftsaufgabe
Die Sicherstellung einer funktionierenden Wasserinfrastruktur ist keine kurzfristige Maßnahme, sondern eine Generationenaufgabe. Klimawandel, steigende Instandhaltungspflichten und wirtschaftlicher Druck erfordern strategische Konzepte im Siedlungswasserbau. Die PI Wlattnig GmbH setzt hier auf systematische Zustandserfassung, kulturtechnische Expertise und klare Projektstandards, um Gemeinden resilient aufzustellen und die Lebensqualität vor Ort dauerhaft zu sichern.
Mehr über die Leistungen der PI Wlattnig GmbH, aktuelle Fördermöglichkeiten und Referenzprojekte gibt es unter: www.pi.co.at.
PI Wlattnig GmbH – Planende Ingenieure
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