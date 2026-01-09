Zuhause auf See

Das Gefühl von Urlaub auf einer privaten Yacht – nur größer, vollkommener, freier.

Diese Vision stand am Anfang von Explora Journeys: ein Ort, an dem luxuriöses Ambiente und außergewöhnliche Erlebnisse verschmelzen, damit sich Gäste an Bord nicht wie Reisende, sondern wie zu Hause fühlen.

Lichtdurchflutete Suiten mit Meerblick und privater Terrasse bieten einen eleganten Rückzugsort zum Wohlfühlen wie zu Hause. ©Explora Journeys Private Terrassen mit Speisebereich und Loungebett oder Sonnenliegen schaffen Raum für entspanntes Genießen über dem Meer. ©Explora Journeys Stilvolle Badezimmer auf hoher See: elegantes Marmor-Design und wohltuende Fußbodenheizung für luxuriösen Komfort an Bord. ©Explora Journeys

An Bord der Schiffe treffen atemberaubendes Design, zeitlose Eleganz und höchster Komfort aufeinander und schaffen ein stilvolles Zuhause auf dem Meer. Ausschließlich großzügige Suiten – zwischen 35 und 280 Quadratmetern – mit privaten Terrassen und Daybads eröffnen einen ungestörten Blick auf die Weite des Ozeans. Klare Linien, edle Materialien und eine zurückhaltende, europäische Ästhetik prägen das Interieur und unterstreichen den Anspruch an modernen Luxus.

Ocean Wellness – The Spa bietet Erholung für Körper und Geist mit Thermalbereich, Salzgrotte und ruhigem Außendeck. ©Explora Journeys Über 6.200 m² Außendecks mit Pools, Whirlpools und atemberaubendem Meerblick für ein einzigartiges Ozean-Erlebnis. ©Explora Journeys Das Open-Air-Fitness und eine Panoramalaufbahn auf Deck 14 laden zu Bewegung mit spektakulärem Meerblick ein. ©Explora Journeys Ganzheitliches Training an Bord: Technogym-Geräte, Outdoor-Workouts und individuelle Fitnesskurse für jedes Level. ©Explora Journeys

Explora Journeys begeistert zudem mit exzellentem Service und einer außergewöhnlichen kulinarischen Vielfalt. Neun gastronomische Erlebnisse in Restaurants, Bars und Lounges richten sich an eine neue Generation anspruchsvoller Luxusreisender. Ein besonderes Highlight ist das exklusive À-la-carte-Restaurant Anthology, das mit feinster italienischer Küche auf höchstem Niveau überzeugt.

Jedes Restaurant bietet eine einzigartige Handschrift, in der hochwertige Zutaten zu aromatischen Geschmackserlebnissen verschmelzen. ©Explora Journeys An Bord genießen Gäste Kulinarik mit allen Sinnen – vielfältig, authentisch und unvergesslich. ©Explora Journeys Sechs Restaurants, Cafés, Bars und Lounges bieten an Bord eine große Auswahl kulinarischer Erlebnisse und entspannter Genussmomente. ©Explora Journeys Bars und Lounges innen wie außen verbinden lebhaftes Ambiente mit entspannter Privatsphäre. ©Explora Journeys

Im Sommer führen die Reisen der EXPLORA I & II durch die schönsten Regionen des Mittelmeers, im Winter in die Karibik. Ab Juli 2026 wird die Flotte durch die mit Spannung erwartete EXPLORA III ergänzt, die faszinierende Destinationen in Nordeuropa, Kanada und Nordamerika ansteuert.

EXPLORA I & II erkunden Sommer wie Winter die schönsten Ziele, ab Juli 2026 ergänzt EXPLORA III die Flotte zu neuen Nordamerika-, Kanada- und Nordeuropa-Routen. ©Explora Journeys

Hier entfaltet sich der legendäre „Ocean State of Mind“ – ein Gefühl von Weite, Gelassenheit und Verbundenheit, das Raum schafft, um sich selbst, dem Meer und Gleichgesinnten näherzukommen. Eine emotionale, kraftvolle Verbindung, die uns berührt, verändert und das Reisen mit Explora Journeys zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Mit einem feinen Gespür für das, was anspruchsvolle Reisende heute suchen – Raum, Ruhe und bedeutungsvolle Begegnungen – bieten die Reisen von Explora Journeys auf dem Meer Momente der Einkehr sowie die Möglichkeit, die Welt zu entdecken und sich selbst besser kennenzulernen.