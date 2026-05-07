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Das Sofa ist das meistgenutzte Möbelstück im Alltag – ob zum Entspannen, für Besuch, als Gästebett oder Arbeitsplatz im Home-Office. Doch viele kaufen spontan und ohne Plan. Die Folge: Das neue Sofa passt nicht, ist unbequem oder unpraktisch. XXXLutz hilft Ihnen mit acht wichtigen Fragen, die vor jedem Sofakauf beantwortet sein sollten – damit Sie garantiert das richtige Modell finden.

1. Welches Sofa passt zu meinem Bedarf? Bevor ein neues Sofa ins Wohnzimmer einzieht, sollte klar sein, wie die Couch im Alltag genutzt wird. Dient sie als TV‑Couch für zwei Personen, als Kuschelzone für die ganze Familie oder als Gästebett? Der geplante Einsatz entscheidet über Größe, Komfort und Funktionalität des Sofas. Auch eine mögliche Schlaffunktion sollte früh bedacht werden: Wird das Sofa nur gelegentlich zum Schlafen genutzt oder regelmäßig als Schlafplatz, sind andere Anforderungen an Liegequalität, Stabilität und einfache Umwandlung entscheidend.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andrii Bicher | istockphoto.com Vor dem Kauf des Sofas empfiehlt sich ein Alltagscheck: Wird das Sofa zum Entspannen, Schlafen oder Arbeiten genutzt? Wie häufig kommt Besuch?

2. Welche Sofa‑Größe passt in mein Wohnzimmer? Der verfügbare Platz ist ein entscheidender Faktor. Eine unpassende Größe oder Form zählt zu den häufigsten Fehlern beim Sofakauf: Zu wuchtige Modelle lassen Wohnräume schnell überladen wirken, zu kleine Sofas verlieren sich optisch. Auch die Sofa‑Form beeinflusst die Raumwirkung maßgeblich. Ein Ecksofa kann offene Wohnbereiche klar zonieren, wirkt in kleineren Räumen jedoch schnell dominant. In solchen Fällen sind ein 2‑ oder 3‑Sitzer in Kombination mit einem Sessel oft die bessere Lösung. Wer Transport‑ und Stellmaße frühzeitig prüft, vermeidet unnötigen Stress und spätere Überraschungen. Laufwege, Türen, Durchgänge sowie der passende Abstand zum Fernseher sollten mitgeplant werden. Häufig unterschätzt wird zudem die Gesamthöhe des Sofas – etwa bei Fensterbänken, Heizkörpern oder Fensterflügeln im Schwenkbereich. Ebenso wichtig ist ein Blick auf Lieferung und Transport: Passt das Sofa auch durch Türen, Stiegenhaus oder Aufzug?

3. Welche Sitzhöhe und Sitztiefe sind beim Sofa entscheidend? Damit eine Couch langfristig bequem bleibt, sollten Maße und Sitzgefühl zur Körpergröße und zu den Sitzgewohnheiten passen. Als Orientierung gilt: Die Füße stehen flach am Boden, während Knie‑ und Hüftwinkel eine natürliche, entspannte Haltung ermöglichen. Auch die Sitztiefe des Sofas beeinflusst den Komfort maßgeblich. Wer überwiegend aufrecht sitzt, benötigt ausreichend Rückenstütze, während tiefere Sitzflächen mehr Raum zum entspannten Zurücklehnen bieten. Verstellbare Rückenlehnen oder verschiebbare Sitztiefen sind hier sinnvoll, um unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb eines Haushalts abzudecken.

4. Welche Sofa‑Funktionen brauche ich wirklich? Funktionen von Sofa, Couch & Co. wirken im Möbelhaus praktisch, werden zu Hause aber oft kaum genutzt. Besonders bei Relax- und Liegefunktionen lohnt sich ein genauer Blick. Entscheidend ist nicht nur, ob die Verstellung manuell oder elektrisch erfolgt, sondern auch, wie viel Platz sie benötigt. Manche Funktionen brauchen Raum nach hinten oder vorne – etwa zur Wand oder zum Couchtisch.

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Eine häufig gewählte Zusatzfunktion ist Stauraum im Sofa. Er kann sinnvoll sein, um Decken oder Kissen griffbereit zu verstauen. Allerdings nur dann, wenn der Zugriff unkompliziert bleibt und der Stauraum nicht zulasten des Sitzkomforts geht. Was im Alltag schwer erreichbar ist, wird oft schnell vergessen.

5. Welcher Sofa‑Bezug ist für den Alltag mit Kindern und Haustieren geeignet? In Haushalten mit Kindern, Haustieren oder häufigem Besuch sind robuste Materialien im Vorteil. Strukturierte oder melierte Stoffe kaschieren Gebrauchsspuren besser als glatte, einfarbige – und dicht gewebte Stoffe sind besonders widerstandsfähig. Ebenso wichtig ist die Frage der Reinigung. Lassen sich Flecken leicht entfernen? Ist der Bezug abwischbar oder für eine schonende Reinigung geeignet? Wer diese Punkte vor dem Kauf berücksichtigt, erspart sich später viel Aufwand.

6. Woran erkenne ich die Qualität eines Sofas? Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist die Polsterung. Minderwertige Materialien können dazu führen, dass sich Sitzflächen rasch durchsetzen, Kuhlen entstehen oder die Kanten an Stabilität verlieren. Hochwertige Polsterungen hingegen behalten ihre Form. Im Möbelhaus lässt sich Qualität am besten im Praxistest beurteilen. Probesitzen und -liegen, bewusstes Anlehnen und das Belasten der Sitzkanten geben Aufschluss darüber, wie stabil und komfortabel ein Sofa wirklich ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © xavierarnau | istockphoto.com Ob als Relaxzone, Spielwiese, Leseplatz, Fernsehecke oder Schlafgelegenheit: Kaum ein Möbelstück wird im Alltag so vielseitig genutzt wie das Sofa.

7. Welche zusätzlichen Möbel sollte ich beim Sofakauf mitdenken? Hocker oder Sessel schaffen flexible Sitzplätze und erhöhen den Komfort – etwa um die Beine hochzulegen oder als zusätzliche Sitzgelegenheit für Gäste. Gleichzeitig lassen sie sich je nach Bedarf verschieben oder neu arrangieren. Wichtig ist, dass dafür ausreichend Platz bleibt und der Raum nicht überladen wirkt. Auch Ablageflächen spielen im Alltag eine zentrale Rolle. Couchtische oder Beistelltische sollten in Höhe und Größe zur Sitzfläche des Sofas passen und die Laufwege nicht einschränken.

8. Wie finde ich ein Sofa mit einem guten Preis‑Leistungs‑Verhältnis? Ein günstiges Sofa kann schnell teuer werden, wenn die Polsterung oder Mechanik früh nachlässt. Umgekehrt lohnt sich ein höherer Preis nur dann, wenn er durch langlebige Materialien und durchdachte Konstruktion gerechtfertigt ist. Wesentliche Kriterien sind eine stabile Rahmenkonstruktion, hochwertige Polsterung sowie strapazierfähige Bezüge. Besonders bei Sofas mit Schlaffunktion oder Relaxfunktionen sollte auf die Qualität der Mechanik geachtet werden. Auch Garantie‑ und Gewährleistungsbedingungen geben Orientierung bei der Bewertung. Sie zeigen, welche Teile des Sofas langfristig abgesichert sind und bieten zusätzliche Sicherheit bei intensiver Nutzung.

7 häufige Fragen, die beim Kauf eines Sofas auftauchen 1. Welche Sitzhöhe sollte ein Sofa haben? Die ideale Sitzhöhe liegt zwischen 40 und 50 cm, wobei 45 cm als Durchschnittswert gelten. Ihre Füße sollten bequem den Boden berühren, und Knie sowie Hüfte sollten einen angenehmen Winkel bilden. 2. Welche Sitztiefe ist beim Sofa ideal? Für aufrechtes Sitzen eignen sich 50–60 cm Sitztiefe, zum entspannten Zurücklehnen 60–80 cm. Die ideale Sitztiefe hängt von Ihrer Körpergröße ab: unter 1,65 m → bis 55 cm | 1,65–1,80 m → 55–60 cm | über 1,80 m → ab 60 cm. 3. Welcher Sofabezug ist pflegeleicht? Mikrofaser und Polyester sind besonders pflegeleicht. Sie lassen sich leicht absaugen, Flecken können oft abgewischt werden, und die Stoffe sind strapazierfähig – ideal für Familien mit Kindern und Haustieren. 4. Wie groß sollte ein Sofa für den Raum sein? Ein Sofa sollte maximal zwei Drittel der Wandlänge einnehmen, vor der es steht (2/3-Regel). Planen Sie zusätzlich mindestens 60–80 cm Abstand zu anderen Möbeln und Durchgängen ein. 5. Welches Sofa eignet sich bei Kindern und Haustieren? Robuste Sofabezüge aus Mikrofaser, Flachgewebe, Kunstleder oder speziellen Pfotenstoffen sind ideal. Sie sind pflegeleicht und fleckenresistent. Vermeiden Sie empfindliche Stoffe wie Samt oder grobmaschige Baumwolle. 6. Wie teste ich die Qualität der Polsterung? Setzen Sie sich für längere Zeit hin, stehen Sie auf, legen Sie sich probeweise hin. Drücken Sie mit der Hand in die Sitzfläche – hochwertige Polsterung federt zurück. Prüfen Sie auch die Kantenstabilität. 7. Lohnt sich eine Schlaffunktion beim Sofa? Ja, wenn Sie regelmäßig Gäste unterbringen. Achten Sie auf hochwertige Matratzenqualität, eine komfortable Liegefläche und eine einfache Umbaufunktion.

Jetzt reinhören: Wohnzimmer-Experte Daniel Amlacher erklärt, worauf es beim Sofa-Kauf wirklich ankommt und welche Trends gerade angesagt sind: