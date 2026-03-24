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Kratzbaum oder Sofa? Für Katzen gibt es oft keinen Unterschied – und auch Hunde nutzen die Polstermöbel im Wohnzimmer liebend gern als Spielwiese. Die Folge: Kratzspuren am Stoff, Bissstellen im Holz, Tierhaare auf Polstern sowie hartnäckige Gerüche und Flecken gehören für Haustierbesitzer:innen zum Wohnalltag. Außerdem setzen nasses Fell nach Spaziergängen und Futterreste von Leckerlis den Möbeln zusätzlich zu. Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, sollte daher bereits beim Kauf von Sofas und Sesseln an die Vierbeiner denken: Kratzfeste Stoffe, robuste Polstermaterialien und pflegeleichte Oberflächen sind die Basis für langlebige Möbel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Francesco Ungaro Gegen Tierhaare, Schmutz, spitze Krallen und Zähne haben Couchgarnituren kein leichtes Spiel. Kein Wunder also, dass viele Tierhalter:innen vor der Frage stehen: Polstermöbel und Tiere – kann das gut gehen?

1. Tipp: Setzen Sie beim Möbelkauf auf robuste, tierfreundliche Materialien Sogenannte Pfotenstoffe wurden speziell für Haushalte mit Haustieren entwickelt und vereinen Strapazierfähigkeit und einfache Reinigung in einem Material. Diese tierfreundlichen Bezugsstoffe halten den Krallen von Katzen und den Pfoten von Hunden deutlich besser stand als herkömmliche Polsterstoffe, aber natürlich können auch sie nicht zaubern: Sie ersetzen weder den Kratzbaum für die Katze noch das gemütliche Hundebett oder den Kauknochen für den Hund. Mit einem wachsamen Auge auf die lieben Vierbeiner sollte das Zusammenleben jedoch mühelos gelingen. Darüber hinaus macht auch die Wahl stabiler Möbelkonstruktionen und dunklerer Farbtöne den Alltag mit Fellnasen leichter und sorgt dafür, dass Polstermöbel trotz intensiver Nutzung lange schön bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Erika Jan Leusink Pfotenstoffe sind in der Regel unbedenklich für Hunde und Katzen, da sie ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien auskommen und speichel- sowie hautverträgliche Oberflächen besitzen.

🐾Typische Eigenschaften von Pfotenstoffen Hohe Scheuerfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb

und gegen Abrieb Feinmaschige Oberflächen , in denen sich Katzenkrallen weniger leicht verfangen

, in denen sich Katzenkrallen weniger leicht verfangen Pflegeleichte Materialien , bei denen Flüssigkeiten einfach abgetupft und Flecken leicht abgewischt werden können

, bei denen Flüssigkeiten einfach abgetupft und Flecken leicht abgewischt werden können Spezielle Faserstruktur, die haarabweisend wirkt, das Anhaften von Tierhaaren reduziert und einfaches Absaugen ermöglicht

2. Tipp: Wählen Sie als Katzenhalter:in Stoffe, die Katzenkrallen standhalten Wer Katzen im Haushalt hat, sollte bei Polstermöbeln auf die richtige Stoffwahl achten. Besonders bewährt haben sich Mikrofaser, Flachgewebe und Stoffe aus Kunstfasern – diese Materialien sind dicht gewebt, robust und bieten Katzenkrallen weniger Angriffsfläche als andere Bezüge. Von Baumwollstoffen und grobmaschigen Geweben ist hingegen abzuraten: In deren lockere Struktur können sich Krallen leicht verhaken, Fäden werden gezogen und das Material wirkt schnell abgenutzt. Katzenfreundliche Polstermöbel zeichnen sich durch eng gewebte, strapazierfähige Materialien aus – sie meistern die täglichen Herausforderungen mit Samtpfoten viel besser und bleiben langfristig schön.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Tucker Good Katzen wählen instinktiv die bequemsten Plätze im Haus – gut, wenn der Polsterstoff dabei genauso entspannt bleibt wie die Samtpfote selbst.

Kratzfeste, pflegeleichte Sofas in allen Farben und Mustern – ideal für den Alltag mit Hund und Katze

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vorschau | XXXLutz Mit „Pfotenfreund“ präsentiert Sedda Bezugsstoffe, die auf künstliche Behandlung verzichten. Langlebigkeit und unkomplizierte Reinigung stehen im Fokus – eine Lösung, die auch Menschen mit Allergien entgegenkommt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vorschau | XXXLutz Johann Jakob beweist mit dem Modell „Grizzly“ Materialkompetenz: Belastbarkeit trifft auf Komfort. Der Stoff meistert intensive Beanspruchung, ohne dabei ungemütlich zu wirken – perfekt für Haushalte mit Katzen und Hunden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vorschau | XXXLutz Die OEKO-TEX-zertifizierte Pfotenstoff-Linie von Beldomo punktet mit haarabweisenden Eigenschaften. Antistatisches Material reduziert das Anhaften von Tierhaaren und sorgt dafür, dass die Oberfläche länger sauber bleibt.

3. Tipp: Setzen Sie als Hundebesitzer:in auf robuste und pflegeleichte Ledersofas Strapazierfähige Ledersofas sind hingegen besonders gut für Haushalte mit Hund geeignet. Sie punkten vor allem durch ihre Pflegeleichtigkeit, lassen sich schnell reinigen und reagieren unempfindlich auf Schmutz, Feuchtigkeit und Gerüche. Mit entsprechender Reinigung und Pflege bleibt die Sitzfläche auch bei täglicher Beanspruchung hygienisch und langfristig in gutem Zustand. Allerdings sollten Sie beachten: Leder ist nicht vollständig kratzfest. Hundekrallen können auf Dauer Spuren hinterlassen, besonders bei dünnerem oder weicherem Leder.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Photo Für Hundehalter:innen sind Sofas aus Dickleder oder pigmentiertem Leder gegenüber klassischen Stoffsofas die bessere Wahl.

4. Tipp: Investieren Sie als Haustierbesitzer:in in Möbelpflege, Reinigungsmittel und einen guten Staubsauger Wer Haustiere hat und die Optik von Wohnung und Polstermöbeln bewahren möchte, sollte etwas mehr Zeit für die Pflege einplanen. Hochwertige, schmutz- und kratzresistente Stoffe bilden die Basis, hilfreiche Geräte und Hilfsmittel erleichtern die Reinigung und halten Möbel und Wohnräume gepflegt. Ein leistungsstarker Staubsauger mit einer Polster‑ oder Tierhaarbürste entfernt Tierhaare besonders effektiv. Auch Fussel- oder Kleiderrollen und leicht angefeuchtete Gummihandschuhe eignen sich, um Haare schnell von Polstern, Teppichen oder Vorhängen aufzunehmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © YAVDAT | iStock Überall Tierhaare? Ein Saugroboter sorgt auf Knopfdruck für saubere Böden – ideal für Haushalte mit Hund oder Katze.

Wichtig ist zudem eine regelmäßige und schonende Pflege der Polstermöbel: Frische Flecken sollten sofort mit einem saugfähigen Tuch abgetupft und nicht eingerieben werden. Alle drei bis sechs Monate kann eine schonende Tiefenreinigung mit einem geeigneten Schaum- oder Sprühreiniger erfolgen. In Abständen von drei bis sechs Monaten hilft ein Imprägnierspray dabei, die Flecken- und Wasserabweisung der Stoffe zu erhalten und die Lebensdauer der Möbel zu verlängern. Neben mechanischer Reinigung helfen passende Reinigungsmittel, Schmutz zu entfernen und Gerüche zu neutralisieren. Wichtig ist, die Produkte stets auf den jeweiligen Polstertyp abzustimmen und sie vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen. So lassen sich Flecken oder Materialschäden vermeiden und Möbel bleiben langfristig gepflegt und sauber.

So lassen sich Urinflecken von Haustieren entfernen Passiert bei Katzenbabys, Welpen oder auch älteren Tieren ein kleines Malheur, ist rasches Handeln entscheidend. Die betroffene Stelle sollte zunächst mit saugfähigem Papier, einem Handtuch oder einem weichen Tuch vorsichtig trocken gepresst werden. Anschließend kommen spezielle Reiniger für Tierurin zum Einsatz. Nur diese meist enzymatischen Produkte bauen die geruchsverursachenden Rückstände von Hunde- und Katzenurin vollständig ab und sorgen für eine nachhaltige Geruchsentfernung. So wird verhindert, dass Hunde oder Katzen den Geruch weiterhin wahrnehmen. Herkömmliche Haushaltsreiniger sind hierfür ungeeignet, da sie den Uringeruch lediglich kurzfristig überdecken. Nach der Reinigung sollte der Stoff vollständig durchtrocknen. Sind anschließend noch Flecken sichtbar, kann der Bezug mit einem materialgeeigneten Polsterreiniger schonend nachbehandelt werden.

5. Tipp: Achten Sie auf Farben und Muster bei der Auswahl von Möbelstoffen Neben der Robustheit spielt auch die Farbwahl bei Polstermöbeln eine wichtige Rolle. Sofas und Sessel sollten daher nicht nur zur restlichen Einrichtung passen, sondern idealerweise auch auf die Fellfarbe des Haustiers abgestimmt werden. Grundsätzlich gilt: Helle Haare fallen auf dunklen Bezügen weniger auf, dunkles Fell hingegen auf hellen stärker. Melierte oder strukturierte Stoffe kaschieren Tierhaare zudem besser als glatte, einfarbige Oberflächen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Ayla Verschueren Die richtige Wahl von Farben und Mustern bei Polstermöbeln erleichtert den Alltag mit Haustieren und reduziert den Reinigungsaufwand.

6. Tipp: Schließen Sie eine Möbelversicherung ab, die auch Schäden durch Haustiere abdeckt Haustiere bringen viel Freude in die eigenen vier Wände – gelegentlich aber auch kleine Missgeschicke. Mit dem Möbel Premiumschutz von XXXLutz sind Sofas, Sessel und andere Lieblingsstücke bis zu fünf Jahre lang zuverlässig abgesichert. Die Garantieverlängerung deckt auch Schäden wie Kratzer oder Flecken ab, die durch Haustiere verursacht werden. So bleibt das Zuhause gemütlich für Mensch und Tier – egal wie viele Pfoten und Schnurrhaare mit auf der Couch Platz nehmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Chewy Gwztum Hunde und Katzen lieben es, sich auf dem Sofa einzukuscheln – am liebsten ganz nah bei Herrchen oder Frauchen. In vielen Haushalten ist es daher selbstverständlich, dass die Vierbeiner ihren fixen Platz auf der Couch haben.