Bereit fürs Eigentum? Wohnungen in Hietzing & Döbling entdecken
Zusammenfassung
- Sechs sofort beziehbare, familienfreundliche Eigentumswohnungen mit großzügigen Grundrissen und hochwertiger Ausstattung warten in Wien Hietzing auf neue Bewohner.
- In der Heiligenstädter Straße 103 in Döbling entstehen bis 2027 39 exklusive Eigentumswohnungen und 4 Wohnbüros mit optimaler Anbindung und naturnaher Umgebung.
- Beide Projekte von Raiffeisen Wohnbau bieten moderne Wohnqualität in begehrten Lagen Wiens mit ausgezeichneter Infrastruktur und hoher Lebensqualität.
Der Kauf einer Wohnung ist mehr als nur der Kauf einer Immobilie – er ist eine Entscheidung fürs Leben. Doch in Zeiten steigender Preise, knapper Angebote und komplexer Finanzierungsoptionen ist der Weg zur eigenen Wohnung alles andere als einfach.
Früher waren Eigentumswohnungen in Mariahilf, Neubau oder im 1. Bezirk besonders gefragt. Heute zieht es viele Käufer:innen verstärkt an den Stadtrand mit guter Anbindung – weg vom Trubel, hin zu Grünflächen und Natur. Besonders die Bezirke Hietzing (13. Bezirk) und Döbling (19. Bezirk) rücken dabei als Bestlagen in den Fokus.
Doch wer Eigentum erwerben möchte, steht schnell vor einer Reihe von Fragen: Wo möchte ich mich sesshaft machen? Welche Lage passt zu mir? Welche Ausstattung sichert langfristige Qualität? Wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt? Wie viel Eigenkapital ist nötig? Und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Wiener Wohnungsmarkt 2026: Nachfrage hoch, Stadtrand im Aufwind
Am Wohnungsmarkt in Wien bleibt 2026 die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ungebrochen. Wenige verfügbare Wohnungen, hohe Baukosten und begrenzte neue Bauflächen führen laut Expert:innen zu weiteren Preissteigerungen von rund drei Prozent. Die Kombination aus hoher Nachfrage und knappem Neubauangebot macht Eigentum in guten Lagen zu einer strategischen Entscheidung für Wertsteigerung und Vermögenssicherung.
Parallel dazu zeigt sich eine klare räumliche Verschiebung: Stadtrandbezirke gewinnen gegenüber der Innenstadt an Bedeutung. Die Nachfrage in den klassischen Grünbezirken und Villenviertel der Stadt bleibt konstant hoch. Besonders Hietzing und Döbling profitieren von diesem Trend. Hier überzeugen ruhige Grünlagen und gute Verkehrsanbindungen an das Stadtzentrum. Neue Wohnungen in diesen Bezirken bieten daher langfristige Wertstabilität – und machen den Stadtrand für viele Käufer:innen zur bevorzugten Wahl.
Begehrter Stadtrand: Grün, ruhig, verkehrsgünstig
Am Stadtrand Wiens entstehen ausgewählte Projekte, die urbanes Wohnen mit naturnaher Umgebung verbinden. Besonders in Hietzing und Döbling sind Wohnungen rar, doch gelegentlich kommen einige Objekte auf den Markt – eine Gelegenheit, Bestlage mit Grünraum zu verbinden.
Vorteile der Lage:
- Naturnahe Umgebung mit Parks, Gärten und Erholungsflächen
- Kurze Wege in die Innenstadt dank U-Bahn, S-Bahn oder Straßenbahn
- Attraktive Infrastruktur: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen
Wer hier kauft, verbindet Lebensqualität mit stabiler Wertentwicklung – ideal für Familien, Paare oder Anleger:innen.
Familienfreundliche Immobilien in Hietzing: Großzügige 4-Zimmer-Wohnungen
In Wien-Hietzing sind familientaugliche Wohnungen bereits verfügbar: In der Versorgungsheimstraße 17 wurde ein Raiffeisen Wohnbau Projekt mit insgesamt 46 Eigentumswohnungen realisiert. Aktuell warten noch sechs großzügige Vier-Zimmer-Wohnungen darauf, bezogen zu werden – ideal für Familien, die sich in einem der schönsten Bezirke Wiens dauerhaft niederlassen möchten.
Die Wohnungen im Überblick:
- Wohnfläche: 92–123 m² mit genügend Platz für jedes Familienmitglied
- Grundrisse: durchdacht und auf Familienbedürfnisse ausgerichtet, mit klaren Rückzugsbereichen
- Ausstattung: Echtholzparkett, Fußbodenheizung, große Fensterflächen
- Außenbereich: Balkone, Terrassen und ein großer Gemeinschaftsgarten mit Kinderspielplatz
- zusätzliche Vorteile: Einlagerungsabteile für jede Wohneinheit, Tiefgarage mit E-Lademöglichkeit
- Kaufpreis: abhängig von der Größe – Details finden Sie hier
Die Lage
Etwa 400 Meter vom Lainzer Platz entfernt verbindet Hietzing Natur und städtische Infrastruktur. Familienfreundliche Nachbarschaften, Parks, Kinderspielplätze und Schulen sind in unmittelbarer Nähe.
Öffentliche Verkehrsmittel:
- S-Bahnlinie S80 – von Hütteldorf bis Aspern Nord, mit Anschluss an mehrere U-Bahnlinien
- Straßenbahnlinie 60 – von Rodaun bis Westbahnhof
- Buslinien 56A und 56B – von Mauer bis Hietzing
Mit dem Auto ist das Wohnbauprojekt über die Lainzer Straße oder Fasangartengasse schnell erreichbar. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzt:innen, Parks und Freizeitangebote liegen in Gehdistanz – Hietzing vereint damit Familienfreundlichkeit, Lebensqualität und sehr gute Anbindung.
Neubau in Wien-Döbling bezugsfertig 2027: Wohnungen mit Zukunftsperspektive
Für alle, die langfristig einen Wohnungskauf planen, bietet Döbling eine attraktive Option: In der Heiligenstädter Straße 103 entsteht aktuell ein Raiffeisen Wohnbau Projekt mit 39 Eigentumswohnungen und 4 modernen Wohnbüros inklusive lichtdurchfluteter Atrien. Die Fertigstellung ist für Frühling 2027 geplant.
Das zeichnet das Projekt aus:
- Wohnflächen: 44–120 m² decken vielfältige Wohnbedüfnisse ab
- Grundrisse: flexibel für Singles, Paare und Familien
- Lage: ausgezeichnete Verkehrsanbindung und Infrastruktur
- Kaufpreis: abhängig von der Größe – Details finden Sie hier
Wer schon jetzt einsteigt, profitiert von einer breiten Auswahl, zeitgemäßer Ausstattung und einer langfristigen Perspektive in einem der begehrtesten Bezirke Wiens.
Die Lage
Direkt unterhalb der Hohen Warte an der Heiligenstädter Straße gelegen, vereint das Projekt ruhige Naturlage mit städtischer Infrastruktur. Die weltberühmten Nussdorfer Weinberge laden in unmittelbarer Nähe zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Grünen ein.
Öffentliche Verkehrsmittel:
- U-Bahnstation Heiligenstadt (U4) für schnelle Verbindungen
- S-Bahnlinien S40 und S45 für regionale Anbindungen
- Straßenbahnlinie D entlang der Heiligenstädter Straße
- Buslinien 10A, 38A, 5B und N36, die als Zubringer zu U-Bahn, S-Bahn oder anderen Bezirken dienen
Mit dem Auto ist die Adresse über die Heiligenstädter Straße gut erreichbar, sodass sowohl die Innenstadt als auch die äußeren Bezirke bequem angefahren werden können. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Restaurants und Ärzt:innen liegen in unmittelbarer Nähe.
Sofort ins neue Zuhause ziehen oder den Grundstein für die Zukunft legen?
Die Projekte in Hietzing und Döbling bieten zwei attraktive Wege ins Eigentum. Hietzing bietet sofort verfügbares Familienglück, Döbling eine zukunftsorientierte Neubau-Perspektive. Beide Bezirke am Stadtrand Wiens vereinen Natur, Lebensqualität und stabile Wertentwicklung. Die entscheidende Frage für Käufer:innen lautet: Möchte ich jetzt einziehen oder langfristig planen?
Stadtrand mit Perspektive: Jetzt Eigentumswohnungen in Wien sichern
Am Stadtrand von Wien liefern die Projekte Heiligenstädter Straße 103 im 19. Bezirk und Versorgungsheimstraße 17 im 13. Bezirk Antworten auf die entscheidenden Fragen des Wohnungskaufs: Welche Lage passt? Wie entwickelt sich der Markt? Welche Ausstattung sichert langfristige Qualität? Und welche Perspektive bietet die Investition? Beide Bezirke vereinen ruhige Grünlagen mit gewachsener urbaner Infrastruktur und schaffen damit ein verlässliches Fundament für Lebensqualität und nachhaltige Wertentwicklung.
Unter dem Label Quality Living gibt es Wohnungen, die erstklassige Ausstattung, innovative Bauweise und architektonische Qualität verbinden – mit einer klaren Ausrichtung auf Wertsteigerung. Entwickelt werden sie von Raiffeisen Wohnbau, einer 100 %igen Tochter der Raiffeisen Leasing, die seit 30 Jahren freifinanzierte Eigentumswohnungen realisiert. Rund 3.000 fertiggestellte Objekte in Wien, Niederösterreich und Innsbruck belegen die Erfahrung und den Anspruch, Wohnraum zu schaffen, der heute überzeugt und morgen Bestand hat.
