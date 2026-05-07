Kompaktkameras im Trend 2026: Vorteile und Expertentipps

Schöne Momente will man festhalten. Sei es die Taufe des ersten Enkelkindes, der Schulabschluss oder eine besondere Reise – es ist einfach schön, wenn man irgendwann wieder in Erinnerungen schwelgen kann. Dabei spielen Fotos eine wesentliche Rolle: Man kann diese betrachten und dabei das Erlebte in die Gegenwart holen. Und so darf es nicht verwundern, dass Fotos, vor allem da sie keine elitäre Angelegenheit mehr sind, richtig boomen. Laut einer Hochrechnung wird weltweit jährlich etwa 1,2 Billionen Mal auf den Auslöser gedrückt. Die Hochzeit der Fotografie ist nach wie vor der Urlaub – Statistiken zeigen, dass viele Menschen dann Tag für Tag etwa 13,4 Fotos machen. Viele dieser Fotos werden dabei aus Bequemlichkeit mit Smartphones aufgenommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GERHARD BRISCHNIK Auch Unterwasseraufnahmen sind mit wasserdichten Kameras möglich.

Rückbesinnung Und doch zeichnet sich bei der Fotografie ein neuer Trend ab. „Immer mehr Menschen setzen wieder Kompaktkameras ein“, erklärt KommR Gerhard Brischnik, Branchensprecher des Wiener Fotohandels. „Natürlich haben auch Smartphones Kameras eingebaut. Aber eine gute Kompaktkamera hat zur eingebauten Kamera in einem Handy viele Vorteile.“ Ein Bonuspunkt dieser Modelle liegt – wie der Name bereits verrät – in ihrer Kompaktheit. Sie sind leicht und handlich, was sie gerade für Reisen ideal macht. Zudem liegen sie gut in der Hand. „Sie bringen aber noch viele wichtige Faktoren mit“, betont Brischnik. „So haben gute Kompaktkameras etwa ein schwenkbares Display, das bei vielen Aufnahmesituationen ein wichtiger Aspekt ist.“ Als großen Vorteil sieht der Experte, dass sie auch für Vlogger perfektgeeignet sind, weil man mit Kompaktkameras eben auch Videos aufnehmen kann. Gerhard Brischnik: „4K, also hochauflösende Videoaufnahmen sind heute Standard, und diese Möglichkeit der Auflösung haben die meisten kompakten Kameras schon mit an Bord.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SONY | CANON Kompaktkameras überzeugen mit leistungsstarken optischen Zoom-Objektiven, zuverlässiger Bildstabilisierung zum mühelosen Ausgleich von Verwackelungen und einer intuitiven Bedienung, die das Fotografieren besonders einfach macht.

Alles im Griff Die Bedienelemente sind griffig und klar erkennbar auf der Kamera angebracht und ermöglichen damit gut und rasch Umstellungen für Aufnahmesituationen. „Eine gute Optik ist das A und O für gute Bildergebnisse, ob Kameras mit großen optischen Zoombereich für Reisen, die sowohl Aufnahmen von Objekten, die weiter entfernt sind wie zum Beispiel Tiere ermöglichen, als auch Landschaftsaufnahmen im Weitwinkelmodus“, weiß der Obmann. „Edelkompakte Kameras punkten mit lichtstarken Objektiven, die auch Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen erlauben und Vorteile von einer großen Blende bei Porträt- und Makroaufnahmen, Thema Schärfentiefe, mit sich bringen.“ Jetzt im Sommer bieten sich Outdoor-Kameras an. Diese sind speziell für hohe Belastungen gebaut. Sand und Regen können diesen Geräten nichts anhaben. „Sie sind so robust, dass auch Stöße bei einem Fall bis zu einer gewissen Höhe oder Belastungen wie sie bei manchen Sportarten möglich sind, die Kamera nicht beschädigen“ so Gerhard Brischnik. „Und man kann diese Kameras auch einige Meter unter Wasser bei Tauchgängen mitnehmen, hier sollte man allerdings unbedingt die Angaben der Hersteller beachten.“ Auch Bildstabilisatoren sind bei vielen Kompakten vorhanden. Und nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videoaufnahmen gilt – nur eine gute Optik und ein guter Bildsensor bringen auch gute Bildergebnisse! „Der Wiener Fotohandel berät Sie gerne bei der Wahl einer Kompaktkamera für Ihre Anforderungen“, fasst Gerhard Brischnik zusammen. „Kommen Sie einfach vorbei!“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STUDIO WEY „Der Wiener Fotohandel berät Sie gerne bei der Wahl einer Kompaktkamera für Ihre Anforderungen,“ KommR Gerhard Brischnik, Branchensprecher des Wiener Fotohandels.

Fotohandel erfüllt alle Auflagen Sicherheit hat beim Passbild oberste Priorität. Das Passbild ist für Reisepässe und viele Ausweise ein wichtiges Erkennungsmerkmal und damit Bestandteil Ihres Identitätsnachweises. Sicherheit hat daher bei diesem Thema oberste Priorität. Der österreichische Fotohandel ist seit Jahrzehnten verlässlicher Partner für Behörden bei diesem Thema. Wichtige Kriterien Gesetzlich vorgegeben sind etwa die Maße: So muss das Foto 35 Millimeter breit und 45 Millimeter hoch sein. Dabei muss der Kopf etwa 2/3 des Bildes einnehmen. Weiters darf ein Passfoto nicht älter als sechs Monate sein, denn die Person muss zweifelsfrei zu erkennen sein.



Weitere Vorgaben: Das Lichtbild muss in Farbe und auf glattem und glänzendem Papier ohne Oberflächenstruktur sein. Das Gesicht muss gleichmäßig ausgeleuchtet, in allen Bereichen scharf abgebildet, kontrastreich und klar sein. Zu vermeiden sind Schatten oder Reflexionen im Gesicht. Damit die Augen ganz deutlich zu erkennen sind, ist das Tragen von Brillen nicht empfehlenswert. Und zu guter Letzt: Der Hintergrund muss hell und einfärbig sein, als ideal wird grau angesehen, und muss ausreichend Kontrast zum Gesicht und zu den Haaren aufweisen. Was sich eigentlich von selbst versteht: Auf einem Passfoto darf ausschließlich die zu fotografierende Person abgebildet werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BUNDESGREMIUM FOTO-, OPTIK- UND MEDIZINPRODUKTEHANDEL Im Fotohandel wird das perfekte biometrische Foto umgesetzt.