WienMobil Business – bringt Bewegung in Ihr Unternehmen!

Mit WienMobil Business bieten die Wiener Linien maßgeschneiderte Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse Ihres Unternehmens. Sie profitieren von einer unkomplizierten Abwicklung des Jobtickets, dem bequemen Zugang zu WienMobil Rad und einer kompetenten Beratung rund um das betriebliche Mobilitätsmanagement – alles aus einer Hand.

Mit dem Business-Portal der Wiener Linien können Sie Jobtickets nicht nur optimal in Ihrem Unternehmen etablieren, sondern auch zentral verwalten. Konkret bedeutet das: Unternehmen können für ihre Mitarbeiter*innen eine Jahreskarte erwerben und diese als „Jobticket“ steuerlich geltend machen.

B2B-Mobilitätsberatung – Ihr Unternehmen zukunftsfit machen

Sie möchten die Mobilität in Ihrem Unternehmen optimieren und zugleich attraktive Benefits für Ihre Mitarbeiter*innen schaffen? Die Wiener Linien unterstützen Sie dabei mit vielfältigen Beratungsangeboten, wie z.B. einer kostenlosen Einstiegsberatung, Mobilitätsbefragungen oder der Erstellung von Mobilitätskonzepten.

Ihre Vorteile im Überblick:

Verbesserte Mobilitätsrahmenbedingungen für Ihre Mitarbeitenden

Attraktivierung Ihrer Arbeitgeber*innenmarke

Reduktion von Kosten und Krankenständen

Verbesserte Standorterreichbarkeit n Reduktion von mobilitätsbedingten CO2 -Emissionen

Sie haben Interesse? Dann schreiben Sie direkt an business@wienerlinien.at.

Weitere Infos erhalten Sie unter wienerlinien.at/wienmobilbusiness