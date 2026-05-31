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WienMobil Business – bringt Bewegung in Ihr Unternehmen!

Wer heutzutage als Unternehmen punkten will, muss mehr bieten als einen spannenden Job: attraktive Benefits sowie ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges Auftreten. Ein zentraler Schlüssel dazu? Mobilität.
01.06.2026, 00:00

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Frau in Businesskleidung sitzt in einer U-Bahn und nutzt ihr Smartphone.

Mit WienMobil Business bieten die Wiener Linien maßgeschneiderte Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse Ihres Unternehmens. Sie profitieren von einer unkomplizierten Abwicklung des Jobtickets, dem bequemen Zugang zu WienMobil Rad und einer kompetenten Beratung rund um das betriebliche Mobilitätsmanagement – alles aus einer Hand.

Drei Hände halten Karten mit den Begriffen Jobticket, Jobrad und WienMobil Station.

Frau in Businesskleidung steht in einer U-Bahn und nutzt ihr Smartphone.

Das Business-Portal

Mit dem Business-Portal der Wiener Linien können Sie Jobtickets nicht nur optimal in Ihrem Unternehmen etablieren, sondern auch zentral verwalten. Konkret bedeutet das: Unternehmen können für ihre Mitarbeiter*innen eine Jahreskarte erwerben und diese als „Jobticket“ steuerlich geltend machen. 

Ihre Vorteile im Überblick: 

  • Einfache Neubestellung – durch den Key-User oder direkt durch Ihre Mitarbeiter*innen.
  • Zentrale Übersicht über aktive Jobtickets und Rechnungen – alle aktiven Jobtickets auf einen Blick.
  • Unkomplizierte Datenpflege – Stammdaten und Zahlungsinformationen direkt im Portal ändern.
Zwei Personen unterhalten sich lächelnd in einem modernen Büro und halten ein Dokument.

Ein Meeting in einem hellen Raum

B2B-Mobilitätsberatung – Ihr Unternehmen zukunftsfit machen

Sie möchten die Mobilität in Ihrem Unternehmen optimieren und zugleich attraktive Benefits für Ihre Mitarbeiter*innen schaffen? Die Wiener Linien unterstützen Sie dabei mit vielfältigen Beratungsangeboten, wie z.B. einer kostenlosen Einstiegsberatung, Mobilitätsbefragungen oder der Erstellung von Mobilitätskonzepten.

Ihre Vorteile im Überblick: 

  • Verbesserte Mobilitätsrahmenbedingungen für Ihre Mitarbeitenden
  • Attraktivierung Ihrer Arbeitgeber*innenmarke
  • Reduktion von Kosten und Krankenständen
  • Verbesserte Standorterreichbarkeit n Reduktion von mobilitätsbedingten CO2 -Emissionen

Sie haben Interesse? Dann schreiben Sie direkt an business@wienerlinien.at

Weitere Infos erhalten Sie unter wienerlinien.at/wienmobilbusiness 

Werbung, Wien Mobil Business  | 