Webshop mit Expertenberatung: Schirmmacher aus Götzis

Kunden aus ganz Europa profitieren von diesem Servicekonzept sowie von der klaren Spezialisierung auf Regenschirme, Sonnenschirme, Werbeschirme, Zelte und Liegestühle. In diesem Nischenmarkt hat sich Schirmmacher als einer der führenden Anbieter etabliert. „Unsere Kunden können bequem im Webshop bestellen oder sich persönlich von unseren Experten beraten lassen. Jeder Auftrag wird vor der Produktion sorgfältig geprüft, um höchste Qualität und individuelle Betreuung zu gewährleisten. Das durchweg positive Feedback zeigt: Die Kombination aus digitalem und persönlichem Service kommt an.“ Christian Ströhle, Founder & CEO

Innovativer Webshop mit 3D-Designer Ein zentrales Element des Unternehmens ist der eigens entwickelte Schirmmacher-Webshop, der durch zahlreiche Funktionen überzeugt. Besonders erwähnenswert ist der integrierte 3D-Designer, der eine fotorealistische Gestaltung und Vorschau von bedruckten Werbeschirmen ermöglicht. Zusätzlich sorgt ein intelligenter Preiskalkulator für eine transparente und sofortige Preisberechnung in Echtzeit. Das umfangreiche Sortiment umfasst zahlreiche Modelle und Varianten, die größtenteils individuell bedruckbar sind. Kunden können aus unterschiedlichen Drucktechniken und Zusatzleistungen wählen. Ein hauseigener Grafikservice unterstützt zudem bei der professionellen Umsetzung von Logos und Werbebotschaften.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schirmmacher – Werbeschirme und Zelte Professioneller Grafikservice inkl. 3D-Design

Vom traditionellen Handwerk zum Werbeschirm-Spezialisten Die Wurzeln von Schirmmacher reichen mehr als 50 Jahre zurück. Bereits die Vorfahren des heutigen Geschäftsführers Christian Ströhle produzierten in Götzis Regenschirme. Diese handwerkliche Tradition bildete die Grundlage für die spätere Unternehmensgründung. Mit der Gründung von Schirmmacher wurde dieses Know-how in ein modernes, international ausgerichtetes E-Commerce-Unternehmen für Werbeschirme und individualisierbare Schirmprodukte überführt.

Moderner Firmensitz mit historischer Kulisse Vor rund zwei Jahren bezog Schirmmacher einen neuen Unternehmenssitz in Götzis. Der Standort befindet sich in einem sorgfältig renovierten ehemaligen Festsaal und vereint Verwaltung sowie einen modernen Showroom. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über ein Produkt- und Montagelager in Deutschland und arbeitet mit ausgewählten Produktionspartnern in Europa und Asien zusammen. So kann eine zuverlässige Lieferkette und eine gleichbleibend hohe Produktqualität sichergestellt werden.