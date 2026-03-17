Was der Energieausweis wirklich bringt, erklärt von Profi Thomas Koller

Was sagt ein Energieausweis konkret aus?

Ein fachgerecht erstellter Energieausweis zeigt auf einen Blick, wie energieeffizient ein Gebäude im Betrieb ist. Die ausgewiesenen Kennzahlen ermöglichen:

die objektive Bewertung der energetischen Qualität,

den Vergleich unterschiedlicher Immobilien,

sowie eine realistische Einschätzung zukünftiger Betriebskosten.

Damit dient der Energieausweis nicht nur der Information, sondern als belastbare Entscheidungsgrundlage für Käufer, Mieter und Investoren, insbesondere dann, wenn er im Zuge einer fundierten Energieberatung, etwa durch das Ingenieurbüro Thomas Koller, interpretiert wird.