Dass eine energetische Haussanierung sinnvoll ist, leuchtet den meisten Menschen ein. Doch der Geist mag willig sein, das Fleisch ist aber schwach. Dem Aufwand an Kosten und Zeit, der mit einer energetischen Sanierung einhergeht, möchten Hauseigentümer so lange wie möglich entgehen. Dabei zeigt sich in der Praxis, dass die Vorteile einer energetischen Sanierung noch immer von der Gesellschaft unterschätzt werden. Dies betrifft sowohl die Qualität als auch die Quantität der Argumente. Was also spricht konkret für eine energetische Haussanierung?

Was alles energetisch saniert werden kann

Energetische Haussanierungen umfassen die Wärmedämmung der Fassade, während das Dach mit einer Eindeckung und der Keller mit einer Kellerdeckendämmung dichter gemacht werden. Bei Fenstern bietet sich zur Verdichtung eine Zweifach- oder Dreifachverglasung an. Damit die Fenster geschlossen bleiben können, sollte eine Lüftungsanlage, am besten mit der Fähigkeit zur Wärmerückgewinnung, installiert werden. Wem für diese Maßnahmen das nötige Geld fehlt, kann hier einen Kredit beantragen.

Von hoher Bedeutung ist der Austausch veralteter Heizungen zugunsten moderner Brennwertsysteme, denn auf die Heizung entfallen rund 70 % des Energieverbrauchs in Wohngebäuden. Bei der Warmwasseraufbereitung ist eine zentrale Vorrichtung am ökologischsten. Die unendlichen natürlichen Kraftquellen können durch Solaranlagen für das Dach und den Balkon, Regentonnen, Wärmepumpen und ausladende Fenster an der Sonnenseite angezapft werden.

Die Vorteile einer energetischen Haussanierung

Beginnen wir mit den offensichtlichsten Vorzügen, die eine energetische Sanierung mit sich bringt:

Klima und Geldbeutel

Wer energetisch saniert, kann nach Einschätzung von Experten bis zu 40 % an Energie einsparen. Der Effekt ist umso stärker, je älter das Haus ist, da in früheren Jahren Aspekte der Energieeffizienz noch ein Nischendasein fristeten. Mit der energetischen Sanierung sparen Österreicher so viel Strom ein, dass sich die Kosten in rund 15 Jahren amortisiert haben. Zugleich leistet jeder Sanierer einen Beitrag für die Umwelt, schont ihre endlichen Ressourcen und trägt zu einer Reduktion von Schadstoffquellen und Treibhausgasen zugunsten einer sauberen Luft sowie der Eindämmung der globalen Erwärmung bei.

Reduzierung der Abhängigkeit und Autarkie

In Österreich stammen schon drei Viertel des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen, während der Anteil fossiler Energiequellen in Form von Öl und Gas nur noch bei 24 % liegt. Kohlekraftwerke haben in Österreich kaum noch eine Bedeutung und Kohlekraftwerke gibt es keine mehr im Land. Im Zuge der Drosselung der Zufuhr von Gas aus Russland ist allerdings die Reaktivierung des vom Netz genommenen Kohlekraftwerks in Mellach im Gespräch. Die Einsparung von Energie und die Abschöpfung von grünem Strom hilft auf dem Weg zur Autarkie und verringert die Abhängigkeit von Russland.

Besseres Raumklima

Ist es in der Luft nicht mehr zugig, bringt dies vor allem im Winter einen spürbaren Mehrwert zugunsten einer höheren Wohnqualität. Die Lüftungsanlage sorgt für einen angenehm gleichmäßigen, regelmäßigen Luftaustausch, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen. Dies wertet zugleich die Raumluft auf, die sauberer wird, und auch Bakterien können sich nicht mehr so schnell im Raum verbreiten. Die Maßnahmen zur Wärmedämmung tragen schließlich dazu bei, dass die Wärme im Haus besser gespeichert werden kann. Konstanz beim Raumklima und der Erhalt der Wohlfühltemperatur sind die Früchte für die Bewohner..

Wertsteigerung der Immobilie

Energiesparen liegt im Trend und wurde sogar zur Kernaufgabe der aktiven Generationen erhoben. Da zugleich die Heißzeit weiter voranschreitet, ist zu erwarten, dass das Thema Umweltschutz in den nächsten Jahrzehnten weiter an Bedeutung zunehmen wird. Für den Immobilienwert bedeutet dies, dass ein energieeffizientes Haus weitaus attraktiver wird und durch die entsprechenden Modernisierungen deutlich an Wert gewinnt.

Durchführung von Reparaturen

Die Maßnahmen für die energetische Sanierung sind umfassend und erstrecken sich auf fast den gesamten Hausbereich. Dies bietet die Gelegenheit, bei den Modernisierungsmaßnahmen auch Anstriche und Reparaturen am Haus vorzunehmen, die man bisher auf die lange Bank geschoben hat.