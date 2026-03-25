Warum Rückgaben nach den Feiertagen ihren Höhepunkt erreichen und wie man den falschen Kauf eines Geschenks vermeidet

Die Zeit nach den Feiertagen zeigt oft die Wahrheit über das Weihnachtseinkaufen. Die Lichter werden abgenommen, das Geschenkpapier verschwindet, und plötzlich denken viele Menschen leise: „Das ist schön, aber es passt nicht wirklich zu mir.“

Dann beginnt die Rückgabesaison. Viele Menschen erkennen, dass es wenig Sinn hat, viel Geld für teure Geschenke auszugeben, die beim Empfänger keine echte Bedeutung haben und nie genutzt werden. Aus diesem Grund greifen viele inzwischen lieber zu personalisierte Geschenke, weil sie eine sicherere Wahl sind für alle, die möchten, dass ihr Geschenk im Leben des Empfängers bleibt, statt wieder in einer Versandbox zu landen.

Die Rückgabesaison ist Realität

Einzelhändler in ganz Europa erleben dieses Phänomen jedes Jahr. Sobald die Feiertage vorbei sind, erleben Geschäfte und Liefernetzwerke eine Welle von Umtausch und Rücksendungen. Logistikunternehmen planen den Januar sogar gezielt als Hochphase für Rücklieferungen.

Untersuchungen zu Rücksendequoten im europäischen Onlinehandel zeigen, dass ein spürbarer Anteil der Einkäufe, besonders Geschenke, nach den Feiertagen wieder zu den Händlern zurückgeschickt wird. Meistens sind die Produkte nicht defekt. Die Empfänger empfinden sie einfach als unpraktisch oder unerwünscht, weil sie nicht zu ihren Bedürfnissen passen.

Warum selbst „gute Geschenke“ schiefgehen

Beim Schenken gibt es eine stille psychologische Diskrepanz. Die Person, die ein Geschenk auswählt, denkt oft an den Moment. Wird es überraschen? Wird es beeindruckend wirken, wenn es ausgepackt wird?

Der Empfänger denkt dagegen häufig an etwas anderes. Passt dieses Geschenk in mein Leben? Werde ich es wirklich benutzen oder landet es irgendwann in einer Ecke im Schrank?

Selbst großzügige und gut gemeinte Geschenke werden deshalb manchmal nicht geschätzt und werden wenige Tage später umgetauscht.

Allgemeine Geschenke lassen sich leicht zurückgeben

Die Geschenke, die am häufigsten umgetauscht werden, sind oft Kleidung in der falschen Größe, Accessoires ohne Kenntnis des persönlichen Stils oder Dekorationsartikel, die zu fast jedem Haushalt passen könnten.

Mit diesen Geschenken ist grundsätzlich nichts falsch. Sie sind einfach austauschbar. Wenn sich ein Geschenk austauschbar anfühlt, fällt auch die Rückgabe leichter.

Personalisierung reduziert das Rätselraten

Personalisierung ist eine hervorragende Möglichkeit, um zu verhindern, dass ein Geschenk zurückgegeben oder umgetauscht wird. Der Grund ist einfach. Personalisierung bringt den Schenkenden dazu, genauer über den Empfänger nachzudenken.

Es kann ein Name sein, ein gemeinsames Foto, ein bedeutungsvolles Datum oder eine kleine Botschaft, die nur zwei Menschen verstehen. Solche Details machen ein Geschenk persönlich, selbst wenn es nicht teuer ist.

Dieser Unterschied wirkt klein, entscheidet aber oft darüber, ob ein Geschenk Teil des täglichen Lebens wird oder nach den Feiertagen still verschwindet.

Die versteckten Kosten von Rückgaben nach den Feiertagen

Rücksendungen betreffen nicht nur Käufer und Händler. Sie verursachen auch einen großen logistischen Aufwand mit Versand, Neuverpackung, Kontrolle und erneuter Verteilung. Viele zurückgesandte Artikel werden wieder verkauft, während andere reduziert, umgeleitet oder liquidiert werden, abhängig von Kosten und Zustand.

Deshalb ist die Reduzierung unnötiger Rücksendungen ein wichtiges Ziel für Händler und Logistiknetzwerke geworden. Studien über die Umweltfolgen von Rücksendungen im Einzelhandel zeigen, dass Rücktransporte und Bearbeitung den gesamten ökologischen Fußabdruck des Weihnachtseinkaufs erhöhen.

Ein Wandel hin zu bewussterem Schenken

In den letzten Jahren haben viele Verbraucher begonnen, sich von rein allgemeinen Geschenken zu entfernen und stattdessen Dinge zu wählen, die eine persönliche Bedeutung haben. Ein Grund dafür ist praktisch. Ein Geschenk, das Persönlichkeit, Erinnerungen oder Interessen widerspiegelt, fühlt sich sicherer an.

Doch dahinter steckt auch ein menschlicher Aspekt.

Immer mehr Menschen schätzen Gegenstände, die sie an Beziehungen und gemeinsame Momente erinnern, statt Dinge, die einfach nur Platz einnehmen. Dieser kulturelle Wandel zeigt sich auch in anderen Bereichen des Konsumverhaltens, zum Beispiel im minimalistischen Lebensstil oder in bewussteren Kaufentscheidungen.

Zentrale Erkenntnis

Rückgaben erreichen nach den Feiertagen ihren Höhepunkt, nicht weil Menschen schlechte Geschenke kaufen, sondern weil Schenkende oft raten oder sich nur am Preis orientieren. Der Gegenstand kann völlig in Ordnung sein, aber wenn er nicht persönlich wirkt, entsteht selten eine echte Verbindung.

Personalisierung hilft, diese Lücke zu schließen. Wenn ein Geschenk mit Erinnerungen, Identität oder gemeinsamen Erfahrungen verbunden ist, ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass es wieder seinen Weg zurück ins Geschäft findet.