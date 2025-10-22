Warum heimische Händler:innen jetzt auf „Genius“ setzen

Wenn Händler:innen etwas brauchen, dann eine zentrale, verlässliche Kassenlösung, die Verkauf, Kartenzahlung und Organisation nahtlos miteinander verbindet. Genau hier setzt Global Payments an: „Genius“ ist eine innovative, sofort einsetzbare Registrierkasse mit Kartenakzeptanz, die zusätzlich Backoffice-, Verkaufs- und Verwaltungsfunktionen in einem System integriert. Die Kassenlösung richtet sich an kleine und mittelgroße Shops – vom Sportfachhandel über Friseure bis hin zu Boutique-, Beauty-, Kaffee- und Concept-Stores und ermöglicht Händler:innen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich: verkaufen und Kund:innen glücklich machen.

Warum „Genius“ für heimische Händler:innen zum Must-have wird Wahlfreiheit bei der Bezahlung und Schnelligkeit zählen zu den unabdingbaren Faktoren für zufriedene Kund:innen und ein positives Einkaufserlebnis. Für viele Kund:innen ist es selbstverständlich, mit Karte bezahlen zu können – egal, ob im historischen Café oder im neuen, hippen Shop ums Eck. Um Kund:innen diese Wahlfreiheit garantieren zu können, lohnt es sich, in Lösungen zu investieren, die Komfort und Innovation verbinden. Mit „Genius“ erhalten auch Händler:in ein echtes Werkzeug in die Hand. Neben dem Verkauf hilft die neue Kassenlösung unter anderem bei der Organisation sowie Inventur- und Bestandsverwaltung. Smarte Daten ermöglichen eine effiziente Kalkulation beim Einkauf, Personaleinsatz und birgt das Potenzial den Umsatz zu steigern.

Was kann „Genius“? Mobil nutzbar: Genius ist auch am Android Smartphone erhältlich und verwandelt damit das Handy in eine Registrierkassa mit Kartenakzeptanz.

Kartenzahlungen: Die Registrierkasse ermöglicht die Bezahlung mit Karten, mobilen Wallets und Geschenkkarten – mobil, kontaktlos, mit integrierten Funktionen für Steuern und Rabatte.

Die Registrierkasse Inventur- und Lagerverwaltung: Optimieren Sie mittels intuitiver ECR-Einzelhandelssoftware Ihren Einkauf und reduzieren Sie Ladenhüter – für höhere Abverkaufsquoten und zufriedenere Kund:innen.

Einfache Fiskalisierung: Durch bedienungsfreundliche Fiskalisierungsfunktionen wird eine genaue und sichere Berichterstattung gewährleistet und Transaktionen (durch gedruckte oder E-Mail-Belege) dokumentiert.

Durch Kundenfreundliche Zusatzfeatures: Transaktionen können „geparkt“ werden, wenn z.B. Kund:innen ihre Bezahlkarte vergessen haben. Die Zahlung kann später finalisiert werden. Außerdem können Preis- und Rabattaktionen gezielt an die Kund:innen angepasst werden.

Handliches Design: Das mobile „ Genius"-Terminal vereint volle Kassenfunktionalität und mobile Flexibilität in einem kompakten Gerät, das gleichzeitig robust und leistungsfähig ist.

Für wen ist „Genius“ geeignet? Für kleine bis mittelgroße Einzelhändler:innen und Dienstleistungsunternehmen mit einem oder mehreren Standorten.

Für Shopinhaber:innen und Unternehmer:innen, die die unterschiedlichen Betriebstätigkeiten smart und praktisch mit einem System organisieren möchten.

Für Händler:innen, die sich die Arbeit mit einem modernen Kassensystem erleichtern und Kund:innen eine unkomplizierte Kartenzahlung ermöglichen möchten

Kartenzahlung ist längst Kundenerwartung – im Handel wie im Tourismus. Deshalb zählt heute vor allem Verfügbarkeit und Schnelligkeit an der Kassa. Unsere neue Kassenlösung sorgt für kurze Wartezeiten, erhöht die Bequemlichkeit und schafft Wahlfreiheit beim Bezahlen.“ von Angela Knötzl, Country Manager Österreich bei Global Payments

Fazit Für heimische Händler:innen ist „Genius“ nicht nur eine neue Registrierkasse, sondern ein innovatives und smartes Kassensystem, das Verkauf, Kartenzahlung und viele betriebliche Organisationstätigkeiten miteinander vereint. Wer effizient arbeiten und gleichzeitig die Kund:innenzufriedenheit und das Unternehmenswachstum steigern möchte, kann sich mit der All-in-one-Lösung den Arbeitsalltag erleichtern und mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die Ihnen am Herzen liegen.