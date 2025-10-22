Warum heimische Händler:innen jetzt auf „Genius“ setzen
Wenn Händler:innen etwas brauchen, dann eine zentrale, verlässliche Kassenlösung, die Verkauf, Kartenzahlung und Organisation nahtlos miteinander verbindet. Genau hier setzt Global Payments an: „Genius“ ist eine innovative, sofort einsetzbare Registrierkasse mit Kartenakzeptanz, die zusätzlich Backoffice-, Verkaufs- und Verwaltungsfunktionen in einem System integriert.
Die Kassenlösung richtet sich an kleine und mittelgroße Shops – vom Sportfachhandel über Friseure bis hin zu Boutique-, Beauty-, Kaffee- und Concept-Stores und ermöglicht Händler:innen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich: verkaufen und Kund:innen glücklich machen.
Warum „Genius“ für heimische Händler:innen zum Must-have wird
Wahlfreiheit bei der Bezahlung und Schnelligkeit zählen zu den unabdingbaren Faktoren für zufriedene Kund:innen und ein positives Einkaufserlebnis. Für viele Kund:innen ist es selbstverständlich, mit Karte bezahlen zu können – egal, ob im historischen Café oder im neuen, hippen Shop ums Eck. Um Kund:innen diese Wahlfreiheit garantieren zu können, lohnt es sich, in Lösungen zu investieren, die Komfort und Innovation verbinden.
Mit „Genius“ erhalten auch Händler:in ein echtes Werkzeug in die Hand. Neben dem Verkauf hilft die neue Kassenlösung unter anderem bei der Organisation sowie Inventur- und Bestandsverwaltung. Smarte Daten ermöglichen eine effiziente Kalkulation beim Einkauf, Personaleinsatz und birgt das Potenzial den Umsatz zu steigern.
Zur Einführung des Produkts bietet Global Payments attraktive Konditionen ohne monatliche Gebühr oder Aktivierungskosten an. Bei Vertragsabschluss bis zum 31.12.2025 können Sie von diesem Angebot profitieren.
Was kann „Genius“?
- Mobil nutzbar: Genius ist auch am Android Smartphone erhältlich und verwandelt damit das Handy in eine Registrierkassa mit Kartenakzeptanz.
- Kartenzahlungen: Die Registrierkasse ermöglicht die Bezahlung mit Karten, mobilen Wallets und Geschenkkarten – mobil, kontaktlos, mit integrierten Funktionen für Steuern und Rabatte.
- Inventur- und Lagerverwaltung: Optimieren Sie mittels intuitiver ECR-Einzelhandelssoftware Ihren Einkauf und reduzieren Sie Ladenhüter – für höhere Abverkaufsquoten und zufriedenere Kund:innen.
- Einfache Fiskalisierung: Durch bedienungsfreundliche Fiskalisierungsfunktionen wird eine genaue und sichere Berichterstattung gewährleistet und Transaktionen (durch gedruckte oder E-Mail-Belege) dokumentiert.
- Kundenfreundliche Zusatzfeatures: Transaktionen können „geparkt“ werden, wenn z.B. Kund:innen ihre Bezahlkarte vergessen haben. Die Zahlung kann später finalisiert werden. Außerdem können Preis- und Rabattaktionen gezielt an die Kund:innen angepasst werden.
- Handliches Design: Das mobile „Genius"-Terminal vereint volle Kassenfunktionalität und mobile Flexibilität in einem kompakten Gerät, das gleichzeitig robust und leistungsfähig ist.
Für wen ist „Genius“ geeignet?
- Für kleine bis mittelgroße Einzelhändler:innen und Dienstleistungsunternehmen mit einem oder mehreren Standorten.
- Für Shopinhaber:innen und Unternehmer:innen, die die unterschiedlichen Betriebstätigkeiten smart und praktisch mit einem System organisieren möchten.
- Für Händler:innen, die sich die Arbeit mit einem modernen Kassensystem erleichtern und Kund:innen eine unkomplizierte Kartenzahlung ermöglichen möchten
Kartenzahlung ist längst Kundenerwartung – im Handel wie im Tourismus. Deshalb zählt heute vor allem Verfügbarkeit und Schnelligkeit an der Kassa. Unsere neue Kassenlösung sorgt für kurze Wartezeiten, erhöht die Bequemlichkeit und schafft Wahlfreiheit beim Bezahlen.“
Fazit
Für heimische Händler:innen ist „Genius“ nicht nur eine neue Registrierkasse, sondern ein innovatives und smartes Kassensystem, das Verkauf, Kartenzahlung und viele betriebliche Organisationstätigkeiten miteinander vereint. Wer effizient arbeiten und gleichzeitig die Kund:innenzufriedenheit und das Unternehmenswachstum steigern möchte, kann sich mit der All-in-one-Lösung den Arbeitsalltag erleichtern und mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die Ihnen am Herzen liegen.
Hier können Sie mit Global Payments Kontakt aufnehmen.
Starten Sie noch heute mit der neuen ECR-Einzelhandelssoftware und gewinnen Sie mehr Zeit für das, was wirklich zählt.