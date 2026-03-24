Wachauer Lächeln bietet Rundumbetreuung um Zähne, Gebiss und Kiefer

Unsichtbare Schienen:

Individuell angefertigte Aligner ermöglichen eine nahezu unsichtbare Zahnkorrektur. Anhand einer Computeranimation können Sie den Behandlungsverlauf hin zu Ihrem perfekten Gebiss nachvollziehen. Die transparenten Schienen bieten angenehmen Tragekomfort und können zum gründlichen Reinigen der Zähne oder zu Mahlzeiten herausgenommen werden.

Mit dem modernen Röntgen werden alle Auffälligkeiten digital und radiologisch erfasst. Durch den 3D-Scanner der Praxis entfällt der lästige Zahnabdruck; die digitalen Aufnahmen können sofort betrachtet werden. Bei Zahnfehlstellungen lassen sich sogar Behandlungssimulationen (vorher/nachher) visualisieren.

Die GRATIS-Zahnspange bietet Kindern und Jugendlichen in Österreich eine hervorragende Möglichkeit, eine hochwertige kieferorthopädische Behandlung zu erhalten. Damit das Ergebnis nicht nur schön, sondern auch langfristig stabil bleibt, ist eine gewissenhafte Mundhygiene während der gesamten Behandlungszeit unverzichtbar.

Das Team von Wachauer Lächeln begleitet Sie und Ihr Kind gerne bei allen Fragen rund um Zahnspangen, Pflege und Behandlung – für ein gesundes, strahlendes Lächeln, das bleibt.

Weiße Zähne

Weiße Zähne sehen nicht nur schön aus, sondern erhöhen auch das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. Bleaching ist ein kosmetisches Verfahren zur Aufhellung von Zähnen, das dazu dient, Verfärbungen zu entfernen und ein strahlendes, weißes Lächeln zu erzielen.

Es gibt verschiedene Methoden:

In-Office-Bleaching

Home-Bleaching

Over-the-Counter-Produkte

Beim In-Office-Bleaching verwendet der Zahnarzt hochkonzentrierte Bleichmittel, die oft durch eine Lichtquelle aktiviert werden.

Home-Bleaching erfolgt mittels individuell gefertigter Schienen, die mit Bleichgel befüllt und täglich für mehrere Stunden oder über Nacht getragen werden.

Over-the-Counter-Produkte wie Pasten, Gels oder Streifen sind frei erhältlich, jedoch meist weniger wirksam.