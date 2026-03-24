Wachauer Lächeln bietet Rundumbetreuung um Zähne, Gebiss und Kiefer
KREMS. Unter der Leitung von DDr. Birgit Maria Stix sorgt das engagierte Team täglich für eine fachlich kompetente, einfühlsame und patientenorientierte Betreuung. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass sich alle Besucherinnen und Besucher gut aufgehoben fühlen und jederzeit ein offenes Ohr für ihre Anliegen finden.
Was ist Kieferorthopädie?
Das Team von "Wachauer Lächeln" beschäftigt sich mit der Diagnose, Prävention und Behandlung von Fehlstellungen der Zähne und Kiefer. Es befasst sich auch mit der Korrektur von Bissproblemen und anderen Abweichungen im Mundbereich, die das Kauen, Sprechen oder Atmen beeinträchtigen können.
Die Behandlungsmöglichkeiten umfassen unter anderem herausnehmbare und festsitzende Zahnspangen, Aligner und chirurgische Eingriffe. Ziel ist es, eine optimale Zahnstellung und Kieferausrichtung zu erreichen, um eine gute Funktion des Kauapparats und ein ästhetisch ansprechendes Lächeln zu gewährleisten.
So beginnt die Betreuung
Vor Beginn der Behandlung findet eine umfassende Untersuchung und Diagnosestellung statt, um das optimale Behandlungskonzept zu entwickeln. Die Dauer der Behandlung hängt von Art und Schweregrad der Fehlstellung ab und kann von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren dauern.
Zahn- und Kieferfehlstellungen können sowohl im Erwachsenen- als auch im Kindesalter nicht nur das Aussehen stark beeinflussen, sondern auch zu Überlastungen einzelner Zähne und zu Kiefergelenksproblemen führen.
Bei stark verschachtelten Zähnen besteht durch erschwerte Reinigung zudem ein erhöhtes Kariesrisiko. Bei Kindern sollte daher die erste kieferorthopädische Kontrolle im Alter von 3–5 Jahren erfolgen, um eine mögliche Frühbehandlung einzuleiten.
Krankenkassa-Zahnspange:
Mit der Krankenkassa-Zahnspange bekommen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, komplexe Zahnfehlstellungen kostenfrei zu regulieren. Diese Leistung wird bei Kindern zwischen 8 und 18 Jahren angeboten. Die Kosten der Behandlung werden zur Gänze von der Krankenkassa übernommen.
Voraussetzungen für die kostenlose Zahnspange sind:
- gesetzliche Krankenversicherung in Österreich
- das 18. Lebensjahr ist zu Behandlungsbeginn noch nicht vollendet
- mittelschwere bis schwere Zahnfehlstellung (IOTN 4 & 5)
- interzeptive Behandlung bei frühzeitiger Behandlungsnotwendigkeit.
In der Praxis "Wachauer Lächeln" wird die medizinisch optimale Behandlung für Ihr Kind gefunden und durchgeführt.
Unsichtbare Schienen:
Individuell angefertigte Aligner ermöglichen eine nahezu unsichtbare Zahnkorrektur. Anhand einer Computeranimation können Sie den Behandlungsverlauf hin zu Ihrem perfekten Gebiss nachvollziehen. Die transparenten Schienen bieten angenehmen Tragekomfort und können zum gründlichen Reinigen der Zähne oder zu Mahlzeiten herausgenommen werden.
Mit dem modernen Röntgen werden alle Auffälligkeiten digital und radiologisch erfasst. Durch den 3D-Scanner der Praxis entfällt der lästige Zahnabdruck; die digitalen Aufnahmen können sofort betrachtet werden. Bei Zahnfehlstellungen lassen sich sogar Behandlungssimulationen (vorher/nachher) visualisieren.
Die GRATIS-Zahnspange bietet Kindern und Jugendlichen in Österreich eine hervorragende Möglichkeit, eine hochwertige kieferorthopädische Behandlung zu erhalten. Damit das Ergebnis nicht nur schön, sondern auch langfristig stabil bleibt, ist eine gewissenhafte Mundhygiene während der gesamten Behandlungszeit unverzichtbar.
Das Team von Wachauer Lächeln begleitet Sie und Ihr Kind gerne bei allen Fragen rund um Zahnspangen, Pflege und Behandlung – für ein gesundes, strahlendes Lächeln, das bleibt.
Weiße Zähne
Weiße Zähne sehen nicht nur schön aus, sondern erhöhen auch das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl. Bleaching ist ein kosmetisches Verfahren zur Aufhellung von Zähnen, das dazu dient, Verfärbungen zu entfernen und ein strahlendes, weißes Lächeln zu erzielen.
Es gibt verschiedene Methoden:
- In-Office-Bleaching
- Home-Bleaching
- Over-the-Counter-Produkte
Beim In-Office-Bleaching verwendet der Zahnarzt hochkonzentrierte Bleichmittel, die oft durch eine Lichtquelle aktiviert werden.
Home-Bleaching erfolgt mittels individuell gefertigter Schienen, die mit Bleichgel befüllt und täglich für mehrere Stunden oder über Nacht getragen werden.
Over-the-Counter-Produkte wie Pasten, Gels oder Streifen sind frei erhältlich, jedoch meist weniger wirksam.
Sanftes Power-Bleaching mit Licht
Neu in der Ordination Wachauer Lächeln: sanftes Power-Bleaching mit Licht. Wichtig: Bleaching ist nicht für alle Menschen geeignet – insbesondere nicht bei empfindlichen Zähnen oder Zahnfleischproblemen. Es sollte stets professionell begleitet werden, um Schäden zu vermeiden. Eine gute ästhetische Versorgung setzt auch gesundes Zahnfleisch voraus. Entzündetes, blutendes Zahnfleisch vermindert die Präzision und damit das ästhetische Ergebnis.
Google & Social Media: DDr. Birgit Maria Stix und ihr Wachauer Lächeln-Team geben stets ihr Bestes und freuen sich sehr über eine positive Bewertung auf Google Maps. Besuchen Sie Wachauer Lächeln auch auf Facebook, Instagram, YouTube und TikTok.
Hier geht es zu Wachauer Lächeln: www.wachauerlaecheln.at