Von Österreich in die Schweiz ziehen: Was beim Umzug wirklich zählt

Warum so viele Österreicher in die Schweiz ziehen Die Gründe liegen auf der Hand: Der Medianlohn in der Schweiz liegt bei über 7.000 Franken brutto im Monat – für vergleichbare Tätigkeiten verdient man in Österreich oft deutlich weniger. Besonders Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, der IT-Branche, dem Ingenieurwesen und der Gastronomie sind in der Schweiz gefragt. Rund 8.800 Österreicher pendeln bereits täglich als Grenzgänger über die Landesgrenze, vor allem aus Vorarlberg in die Ostschweiz und nach Liechtenstein. Viele entscheiden sich aber auch für den kompletten Umzug – und genau hier wird es organisatorisch anspruchsvoll.

Aufenthaltsbewilligung, Anmeldung, Versicherung: Die Formalitäten Als EU-Bürger profitieren Österreicher von der Personenfreizügigkeit zwischen der EU/EFTA und der Schweiz. Wer einen gültigen Arbeitsvertrag hat, kann relativ unkompliziert einreisen. Innerhalb von 14 Tagen nach der Ankunft muss man sich bei der Wohnsitzgemeinde anmelden und dort eine Aufenthaltsbewilligung beantragen. Bei unbefristeten Arbeitsverträgen erhält man in der Regel eine B-Bewilligung für fünf Jahre. Was viele unterschätzen: In der Schweiz muss man sich selbst um eine Krankenversicherung kümmern. Es gibt keine automatische Pflichtversicherung über den Arbeitgeber wie in Österreich. Innerhalb von drei Monaten nach der Anmeldung muss eine Schweizer Grundversicherung abgeschlossen werden. Die Prämien variieren je nach Kanton erheblich – ein Vergleich lohnt sich. Ebenfalls wichtig: Wer ein Auto mitnimmt, muss die Zollbestimmungen beachten. Das Fahrzeug muss als Übersiedlungsgut deklariert und innerhalb eines Jahres in der Schweiz zugelassen werden.

Den Umzug richtig planen: Timing ist alles Ein internationaler Umzug von Österreich in die Schweiz ist logistisch komplexer als ein Wohnungswechsel innerhalb des Landes. Die Distanzen sind zwar überschaubar – von Innsbruck nach Zürich sind es gerade einmal drei Stunden – doch die Grenze bringt zusätzliche Anforderungen mit sich. Drei bis vier Monate vor dem geplanten Umzugstermin sollte die Planung beginnen. In dieser Phase geht es darum, den alten Mietvertrag fristgerecht zu kündigen, die Formalitäten bei den österreichischen Behörden einzuleiten – Stichwort Abmeldung beim Meldeamt, Ummeldung bei Sozialversicherung und Finanzamt – und sich parallel um die neue Wohnung in der Schweiz zu kümmern. Wer den Umzug nicht in Eigenregie stemmen möchte, sollte rechtzeitig eine Umzugsfirma beauftragen, die Erfahrung mit internationalen Umzügen hat. Professionelle Anbieter kennen die Zollabläufe, kümmern sich um Halteverbotszonen und transportieren empfindliche Möbel und Geräte mit dem passenden Equipment. Besonders bei der Einfuhr von Hausrat in die Schweiz kann ein erfahrener Dienstleister viel Zeit und Nerven sparen.

Wohnungssuche in der Schweiz: Andere Spielregeln als in Österreich Der Schweizer Wohnungsmarkt funktioniert anders, als es Österreicher gewohnt sind. In Ballungsräumen wie Zürich, Basel oder Genf ist bezahlbarer Wohnraum knapp, die Nachfrage hoch und der Bewerbungsprozess oft formalisiert. Ein vollständiges Dossier mit Betreibungsauskunft, Arbeitsvertrag und Referenzen des bisherigen Vermieters ist Standard – wer ohne diese Unterlagen zur Besichtigung erscheint, hat kaum Chancen. Die Mietpreise liegen deutlich über dem österreichischen Niveau: Für eine Dreizimmerwohnung in Zürich zahlt man schnell 2.500 bis 3.000 Franken pro Monat. In kleineren Städten oder im ländlichen Raum sieht es günstiger aus, doch auch dort übersteigen die Mieten in der Regel das, was man aus Wien oder Graz kennt. Ein Tipp: Wer noch keinen festen Wohnsitz gefunden hat, kann für die Übergangszeit eine möblierte Wohnung oder ein Serviced Apartment mieten. Das verschafft Luft, um vor Ort in Ruhe nach einer dauerhaften Bleibe zu suchen.

Lebenshaltungskosten: Was wirklich auf einen zukommt Die Schweiz ist teuer – daran führt kein Weg vorbei. Die Lebenshaltungskosten liegen rund 40 Prozent über dem österreichischen Niveau. Lebensmittel, Restaurants, öffentlicher Verkehr und vor allem die Krankenversicherung schlagen deutlich stärker zu Buche. Allerdings relativiert sich das durch die höheren Gehälter. Wer realistisch kalkuliert und die eigenen Ausgaben mit dem Schweizer Lohnniveau abgleicht, wird feststellen, dass unter dem Strich oft mehr übrig bleibt als in Österreich – vorausgesetzt, man passt den Lebensstil nicht übermässig nach oben an. Besonders Grenzgänger haben einen strukturellen Vorteil: Sie verdienen in Schweizer Franken, leben aber in Österreich mit niedrigeren Kosten. Der Wechselkurs wird so zum stillen Gehaltsbonus.

Checkliste: Die wichtigsten Schritte im Überblick Damit beim Umzug nichts vergessen wird, hier die zentralen Punkte in chronologischer Reihenfolge: 3–4 Monate vorher: Arbeitsvertrag in der Schweiz sichern, Mietvertrag in Österreich kündigen, Wohnungssuche in der Schweiz starten, Umzugsunternehmen anfragen und Offerten vergleichen. 6–8 Wochen vorher: Abmeldung beim österreichischen Meldeamt vorbereiten, Sozialversicherung und Finanzamt informieren, Schweizer Krankenversicherung recherchieren, Zollformalitäten für Übersiedlungsgut klären (Formular 18.44). 2 Wochen vorher: Umzugskartons packen und beschriften, Nachsendeauftrag bei der Post aufgeben, Versorger und Abos in Österreich kündigen oder ummelden, Parkbewilligungen am Zielort organisieren. Nach der Ankunft: Innerhalb von 14 Tagen bei der Schweizer Wohnsitzgemeinde anmelden, Aufenthaltsbewilligung beantragen, Krankenversicherung abschliessen, Bankkonto eröffnen, Fahrzeug ummelden.