Von der Hecke bis zur Feuerstelle: In 5 Schritten wird Ihr Garten grillbereit

Der Sommer naht – und mit ihm laue Abende, die sich perfekt zum Grillen mit Freund:innen oder der Familie und für gemütliche Stunden im eigenen Garten eignen. Damit Ihre grüne Oase nicht nur schön aussieht, sondern auch funktional für Grillfeiern und gesellige Abende wird, braucht es ein wenig Vorbereitung. In unserem Guide zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Garten in Schuss bringen – von der Hecke bis zur Feuerstelle. Mit den richtigen Helfern geht das fast wie von selbst.

© Jemima Whyle | Unsplash Sommergenuss pur: Frisch Gegrilltes in einem gepflegten Garten schmeckt gleich noch viel besser.

1. Äste und Gestrüpp entfernen Hat Ihr Garten vielleicht ein paar Schäden vom Winter davongetragen? Einige Gehölze, wie Kirschlorbeer, Buchsbäume und Rosen sind besonders anfällig für Frost und sollten auf mögliche Schäden untersucht werden. Das Entfernen von totem Holz ist essenziell, damit wieder mehr Licht durch die Sträucher gelangt und der Garten im Gesamten gepflegter erscheint. Besonders rund um Grillplätze und Feuerstellen sollten überhängende Äste weichen. Wer bei der Gartenarbeit auf die richtigen Geräte setzt, macht sich das Leben leichter – zum Beispiel mit den bewährten Geräten von STIHL. Für Äste mit einem Durchmesser von bis zu 25 Millimeter eignet sich die ASA 20 Akku-Astschere. Der ergonomisch gestaltete, gut ausbalancierte Softgrip-Griff und das progressive Schneidsystem erleichtern Schneidarbeiten bei Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben – rund ums Haus und im Garten. Für die Baum- und Gehölzpflege und das Zuschneiden von Holz ist der handliche Akku-Gehölzschneider GTA 40 das ideale Tool. Er überzeugt neben seiner kompakten Form, dem geringen Gewicht und der ausgewogenen Balance bei Vor-, Rückhand- und Stechschnitten auch durch seine hohe Schnittleistung und die lange Akku-Laufzeit.

© STIHL Schnitt für Schnitt mit der Astschere ASA 20 von STIHL zum gepflegten Garten. © STIHL Kraftvoller Schnitt auf Knopfdruck: Mit der STIHL GTA 40 wird das Zuschneiden von Holz zum Kinderspiel.

2. Hecken schneiden Unkontrolliert wachsende Hecken nehmen nicht nur Platz weg, sondern wirken zudem unordentlich und ungepflegt. Mit einem gezielten Rückschnitt schaffen Sie Struktur und Raum – vor allem rund um Sitzplätze oder den Grillbereich. Bequem lassen sich Hecken mit der HSA 60 Akku-Heckenschere in Form bringen. Das leistungsstarke Gerät überzeugt mit einem drehbaren Multifunktionsgriff für ergonomisches Arbeiten in alle Richtungen, lasergeschliffenen Messern für saubere Schnitte, einem Antiblockiersystem für unterbrechungsfreies Arbeiten und kabelloser Freiheit. Dank Antivibrationssystem und beidhändiger Bedienung liegt die Heckenschere auch bei langen Einsätzen angenehm in der Hand. Profi-Tipp: Achten Sie beim Schneiden der Hecken auf die Vogelbrutzeiten! Von 1. März bis 30. September ist nur ein leichter Formschnitt von Hecken erlaubt.

© STIHL Dank der präzisen Heckenschere HSA 60 bleiben die Hecken in Bestform.

3. Bodenpflege Einer der aufwendigsten, aber wichtigsten Schritte in der Gartenpflege ist das Vorbereiten der Böden für die Gemüse- und Blumenbeete. Sobald der Boden frostfrei und trocken ist, kann die Erde aufgelockert und Unkraut beseitigt werden. Versorgen Sie den Boden mit Dünger oder Kompost, um ihn durch die Nährstoffe optimal auf die neue Saison vorzubereiten. Vor der Bepflanzung sollte der Boden noch ein wenig ruhen können. Starten Sie im März mit dem Aussäen von Wurzelgemüse wie Möhren, Radieschen und Kohlrabi sowie Salate wie Rucola und Kopfsalat – damit die Gemüsebeilagen für Ihren Grillabend gerettet sind. Ab April kommen Spinat, Brokkoli, Kartoffeln und Erdbeeren dazu. Kräuter und Stauden dürfen jetzt ebenfalls gepflanzt werden. Empfindlichere Gemüsesorten wie Zucchini, Gurken und Tomaten oder Blumen wie Dahlien und Geranien sollten erst nach den Eisheiligen eingesetzt werden.

© Alek Newton | Unsplash Der Frühling ist die beste Zeit, um die ersten Obst- und Gemüsesorten anzupflanzen.

4. Rasenpflege Der Rasen ist das Herzstück eines Gartens. Damit er dicht, gesund und schön grün bleibt, braucht er regelmäßige Pflege. Nach dem Winter steht zunächst ein Frühjahrsputz an, bei dem Sie Ihren Rasen von allem befreien sollten, was sich in den Wintermonaten angesammelt hat, wie zum Beispiel kleine Zweige, Laub und Steine. Anschließend kann er das erste Mal gemäht und vertikutiert werden. Dafür empfehlen wir einen kompakten Rasenmäher wie den STIHL RMA 235 – perfekt für kleinere bis mittelgroße Flächen oder den STIHL RMA 239 für mehr Schnittbreite und Power. Der RMA 235 eignet sich für kleine Gärten und bietet eine Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen von 25 bis 65 Millimeter, während der RMA 239 mit einer Schnitthöhenverstellung von 30 bis 70 Millimeter und einer 37-Zentimeter-Schnittbreite ideal für mittelgroße Flächen ist. Beide Modelle sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern. Tipp der Redaktion: Doppelte AK Power bei STIHL: Sichern Sie sich jetzt einen gratis Akku! Nach dem ersten Mähen lässt sich dann am besten feststellen, wo die Rasenfläche gegebenenfalls noch eine Nachsaat benötigt oder gedüngt werden muss. Tipp: Regelmäßiges Mähen fördert das Wachstum und sorgt für einen vollen und saftig grünen Rasen – ideal als Untergrund für Spielbereiche oder Gartenmöbel und damit auch für einen geselligen Grillabend.

© STIHL Effizient und leise – der STIHL Akku-Rasenmäher RMA 235 sorgt für perfekte Rasenkonturen, ganz emissionsfrei und mühelos.

5. Flächenreinigung Sobald Hecken und Bäume in Form sind und der Rasen sein erstes Pflegeprogramm erhalten hat, ist die Zeit für den Feinschliff gekommen: Moos auf Steinplatten, Pollen auf Gartenmöbeln, Algen auf den Pflastersteinen, etc. All das sollte für die perfekte Wohlfühlatmosphäre im Garten und auf der Terrasse beseitigt werden. Der STIHL Akku-Hochdruckreiniger REA 60 PLUS und der Akku-Druckreiniger RCA 20 garantieren Ihnen maximale Flexibilität für Reinigungsaufgaben ohne Strom- oder Wasseranschluss. Der REA 60 PLUS ist kompakt und leicht, damit lassen sich Terrassen, Treppen oder auch Gartenmöbel effizient reinigen. Den RCA 20 können Sie für kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus verwenden, besonders für empfindliche oder schwer zugängliche Stellen. Falls kein Wasseranschluss vorhanden ist, können Sie über den Saugschlauch Wasser aus einer Regentonne oder dem mitgelieferten Faltcontainer beziehen. Beide Geräte überzeugen durch Mobilität und maximale Effizienz.

© STIHL Maximale Flexibilität für überall: Der STIHL Akku-Hochdruckreiniger REA 60 PLUS reinigt zuverlässig ohne Strom- oder Wasseranschluss. © STIHL Kompakt und mobil: Der STIHL Akku-Druckreiniger RCA 20 ist der ideale Helfer für kleinere Reinigungsaufgaben.

Zeit für Entspannung und Genuss Nun ist es Zeit für den gemütlichen Teil: Sobald die Gartenmöbel aufgestellt und gereinigt sind, die Feuerstelle von Asche befreit wurde und die Lichterketten für den perfekten Wohlfühlcharakter sorgen, kann der Grill angeheizt werden. Nach all der Arbeit ist der Garten perfekt vorbereitet, um entspannte Stunden und angenehme Abende im Freien zu verbringen. Also, Gäste einladen und Grillpartys genießen!

© Dave Lastovskiy | Unsplash Grillen, chillen und gemeinsam die lauen Abende im Garten genießen – Herz, was willst du mehr?