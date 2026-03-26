Wenn Versicherungen Schlagzeilen machen, dann meist wegen Unwetterkatastrophen oder steigender Prämien. Dass ein Versicherungskonzern im Krisenjahr 2025 seinen Aktienkurs mehr als verdoppelt und gleichzeitig die höchste Dividende seiner Geschichte ausschüttet – das ist eine andere Geschichte. Die Vienna Insurance Group hat in einem Umfeld, das von geopolitischer Unsicherheit und schwachem Wirtschaftswachstum geprägt war, bewiesen, dass Diversifikation kein Schlagwort ist, sondern ein Schutzschild. Wie das gelingt und wohin die Reise geht, erzählt VIG-CEO Hartwig Löger im Interview – sachlich, aber mit spürbarer Aufbruchsstimmung.

Herr Löger, das vorläufige Ergebnis der VIG für 2025 kann sich sehen lassen: Über 1 Milliarde Euro Gewinn vor Steuern, mehr als 16 Milliarden Euro verrechnete Prämien, eine sehr hohe Solvenzquote von 296 % und das alles mitten in einer allgemein schwachen Wirtschaftsentwicklung. Woraus resultiert dieser Erfolg?

Löger: Er ergibt sich aus einer Reihe von Faktoren. Erfolgsentscheidend ist jedenfalls unser Geschäftsmodell. Wir sind als Gruppe aufgestellt und damit nach einem föderalistischen Prinzip strukturiert. Die Holding setzt den Rahmen für die strategische Ausrichtung, die lokalen Gesellschaften agieren ganz nah am Kunden und leiten ihre lokalen Gesellschaftsstrategien von den länderspezifischen Rahmenbedingungen ab. Unsere breite Diversifikation über Märkte, Marken, Produkte und Vertriebswege hat sich im herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Umfeld bewährt und uns sehr resilient gemacht.

Darüber hinaus partizipieren wir auch am Wachstumspotential in unserem Kernmarkt CEE, das im Durchschnitt doppelt so hoch ist wie in Westeuropa. Für die Eurozone wird für heuer ein BIP-Wachstum von 1,4 % prognostiziert, in den EU-CEE-Ländern soll es bei 2,6 % und in den Westbalkanstaaten sogar bei 3,1 % liegen. Hinzu kommt noch die vorhin erwähnte ausgezeichnete Kapitalausstattung. Geholfen hat auch, dass es keine größeren Unwetterschäden gab, die unser Ergebnis im vorhergehenden Jahr negativ beeinflusst hatten.

Die Erfolgsentwicklung zeigt sich auch an der Börse. Das Vorjahr ist aus der Sicht der VIG extrem gut verlaufen.

2025 war das erfolgreichste Jahr seit der Öffnung für den breiten Kapitalmarkt im Jahr 2005. Auf Jahressicht betrachtet hat sich der Kurs mit einem Gesamtplus von 121,4 % mehr als verdoppelt. Am 30. Dezember und damit am letzten Handelstag des Jahres erreichte die VIG-Aktie mit 67,20 Euro ihr All Time High. Eine Entwicklung, die auch durch den erhöhten Ausblick auf das Gesamtjahr 2025, die Veröffentlichung des neuen Strategieprogramms sowie die geplante Übernahme der Nürnberger Versicherung forciert wurde.

Mit unserem Dividendenvorschlag für 2025 von 1,73 bieten wir die bisher höchste Dividende pro Aktie. Mit unserer neuen Gruppenstrategie „evolve28“ werden wir diese Dynamik fortsetzen. „evolve28“ wird weiteres Wachstum, noch höheren Ertrag und eine kontinuierlich steigende Dividende bringen.