„Vieles war damals unvorstellbar“

Jeder, der die 1960er-Jahre erlebt hat, hat sie anders in Erinnerung. Für Klaus Albrecht Schröder waren die Sixties „das schönste Jahrzehnt“, um irgendwann drauf zu kommen: Sie waren „nur meine glückliche Kindheit“. Für Michael Köhlmeier waren sie „vor allem Musik. Ich hatte das Gefühl, als ob diese Musik nur für mich gemacht worden wäre.“

Bob Dylan hat sein Leben verändert. „Ich wollte immer Dichter werden, und meine Eltern haben auch erwartet, dass ich Schriftsteller werde. Da hatte ich nur wenige Möglichkeiten. Für meine Mutter wäre Papst noch gegangen.“

Absolut neu war, dass da einer Lyrik schreibt, die Massen bewegt, und gleichzeitig ein Sänger ist. „Viele Väter sagten damals: Bob Dylan hat keine Stimme, sondern eine Halskrankheit“, erzählt Schröder. Es war eben unvorstellbar, dass jemand, der singt, keine ausgebildete Stimme hat. Wie Lou Reed oder Johnny Cash.

Noch eine Erfahrung der Jugendzeit: Dass alle, die vorher Götter waren und alles machen durften, ihre Autorität verloren haben, und zwar in ganz kurzer Zeit. „Wir waren Kinder oder Jugendliche, die sich nach Vorbildern umgeblickt und langsam erkannt haben, dass die Väter eine Nazi-Generation waren, die Europa in Schutt und Asche gelegt hat, mit vielen Millionen Toten“, so Köhlmeier. „Um dagegen zu rebellieren, braucht’s nicht so viel. Aber es gab auch viele, denen einfach die Zeit übel mitgespielt hat. Kriegsinvaliden waren allgegenwärtig.“

Optimismus

Die Freiheit vor der Erfindung der Helikopter-Eltern war noch fast grenzenlos. „Und was ich mit den Sixties sehr stark verbinde, ist dieser Optimismus“, sagt Schröder. „Es wurde alles unentwegt besser und reicher.“ Köhlmeier: „Man sah, wie es aufwärtsgeht und war stolz darauf. Und Armut ist natürlich viel erträglicher, wenn es aufwärtsgeht, als wenn es auf relativ hohem Niveau eben so dahingeht.“

Schröder sieht sich als Repräsentant des „Sozialtypus des Sonderlings und Einzelgängers.“ Den habe man früher liebevoll belächelt, so Köhlmeier. Heute würde sich jeder als Einzelgänger bezeichnen: „Obwohl alle gleich ausschauen. Alle haben Bluejeans an. In den 60ern gab’s bunte Autos. Heute sind sie schwarz, weiß oder grau. Die totale Uniformierung. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Bluejean besessen. Nie. So, jetzt habe ich’s g’sagt.“