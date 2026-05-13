Verspielte Symmetrie – Der Barockgarten als Kunstwerk

Wo Gartenkunst zur großen Bühne wird Prunkvolle Alleen, kunstvoll angelegte Beete und spektakuläre Wasserspiele: Die neue Sonderausstellung auf Schloss Hof entführt Besucher und Besucherinnen bis 2. November 2026 in die faszinierende Welt der barocken Gartenkunst. Barockgärten waren weit mehr als idyllische Rückzugsorte. Sie dienten den Habsburgern als repräsentative Bühnen für Macht, Reichtum und höfische Inszenierung. Genau diese außergewöhnliche Verbindung aus Kunst, Architektur und Natur macht die Ausstellung auf Schloss Hof eindrucksvoll erlebbar.

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Eine Reise in die Welt höfischer Pracht Ausgehend von der imposanten Gartenanlage vor Ort zeigt die Ausstellung, wie sich barocke Gärten von den Anlagen der Renaissance oder Romantik unterscheiden. Besucher und Besucherinnen entdecken streng symmetrische Formen, kunstvolle Skulpturen und typische barocke Bepflanzungen – ergänzt durch technische Meisterleistungen ihrer Zeit. Spektakuläre Wasserspiele, raffinierte Gartenarchitektur und sogar aufwendig inszenierte Feuerwerke machten die Gärten einst zu Orten des Staunens. Internationale Vorbilder, wechselnde Moden und der Wettstreit um die besten Künstler, Gärtner und Ingenieure Europas verwandelten die Anlagen in wahre Gesamtkunstwerke. Gleichzeitig wirft die Ausstellung einen spannenden Blick hinter die prachtvolle Kulisse: Denn der Erhalt dieser aufwendigen Gartenwelten erforderte enorme finanzielle Mittel und den Einsatz zahlreicher Arbeitskräfte.

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Tägliche Führungen bis 2. November 2026 Wer noch tiefer in die barocke Gartenwelt eintauchen möchte, kann täglich an Führungen durch die Sonderausstellung sowie den eindrucksvollen Barockgarten des Prinzen Eugen teilnehmen. Veranstaltungstipp: „Mai hoch Drei“ | 14.–17. Mai 2026 Wenn Musik, Kulinarik und Frühlingsstimmung aufeinandertreffen, verwandelt sich Schloss Hof in einen besonderen Erlebnisort für die ganze Familie. Heimische Musikgruppen, traditionelle Publikumstänze, ausgewählte Weine vom „Winzer des Tages“ und traditionelles Brotbacken sorgen für genussvolle Stunden in historischer Atmosphäre.