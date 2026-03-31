Urlaub ohne böse Überraschungen: Wichtige Tipps zu Planung, Geld und Sicherheit im Urlaub

Eine Reise beginnt lange bevor das Flugzeug abhebt oder der Zug abfährt. Wer seinen Urlaub rechtzeitig plant und vorbereitet, hat weniger Streß und keine überflüssigen Ausgaben. Neben der Kontrolle von Reisepässen, Versicherungen und Gepäck gibt es organisatorische Dinge zu beachten. Dazu gehört zum Beispiel die Wahl der Zahlungsmittel im Urlaub, aber auch die Vorbereitung auf Notfälle. Mit etwas Planung können sich viele der typischen Probleme vermeiden lassen. Dazu gehören besonders bei Reisen ins Ausland auch die Dinge, mit denen sich der Reisende während der Reise schnell beschäftigen muss.

Zahlungsmittel im Ausland und Gebühren Im Urlaub nutzen viele Reisende zum Bezahlen im Hotel, Restaurant oder bei Transporten meist die Karte. Doch auch hier gibt es je nach Bank unterschiedliche Probleme. Fremdwährungsaufschläge, Gebühren für Bargeldabhebungen, ungünstige Wechselkurse sind zusätzliche Ausgaben, die sich nicht auf den ersten Blick zeigen. Für Zahlungen außerhalb des Euroraums berechnen viele Banken eine Fremdwährungsgebühr zwischen ein und drei Prozent. Auch an Geldautomaten im Ausland können teilweise zusätzliche Entgelte anfallen. Gerade bei längeren Reisen oder häufigeren Kartenzahlungen summieren sich diese Kosten. Dennoch suchen viele Reisende rechtzeitig nach geeigneten Kartenmodellen. Die Wahl einer guten Reisekreditkarte kann helfen, einige dieser Gebühren ganz oder teilweise zu meiden. Manchmal sind in diesen Karten auch nützliche Leistungen wie Reiseversicherungen oder eine bessere Kontrolle über Ausgaben im Ausland integriert. Egal, mit welchem Zahlungsmittel man sich behelfen will, es ist sinnvoll, mehrere Möglichkeiten in petto zu haben. Eine Mischung aus Karte und Bargeld bedeutet, dass auch bei technischem Defekt oder Sperrung von Kreditkarten gezahlt werden kann.

Ebenfalls wichtig: Dokumente und wichtige Unterlagen vorbereiten Die Reisedokumente sind neben den Finanzen das Wichtigste. Reisepass oder Personalausweis müssen je nach Reiseland bestimmte Gültigkeitsfristen erfüllen. Manche Staaten verlangen, dass der Reisepass noch einige Monate über das Rückreisedatum hinaus gültig ist. Erkundigen Sie sich auch vor der Abreise über Visa- und Einreisebestimmungen: In vielen Ländern sind inzwischen elektronische Einreisegenehmigungen erforderlich, die vor dem Abflug beantragt werden müssen. Fehlende Dokumente können dazu führen, dass Reisende am Flughafen nicht befördert werden. Hilfreich ist es, digitale Kopien der wichtigsten Dokumente anzulegen: Fotos oder Scans von Reisepass, Versicherungskarten und Buchungsbestätigungen helfen beim Umgang mit Verlust oder Diebstahl. Diese Dateien lassen sich auf jeden Fall auf dem Smartphone oder in einer Cloud sicher speichern. Zudem empfiehlt sich eine Liste mit wichtigen Telefonnummern, etwa der eigenen Bank, der Versicherung oder der Botschaft des Heimatlandes.

Gesundheit und Sicherheit unterwegs Die gesundheitliche Vorbereitung wird bei vielen Reisen unterschätzt. Je nach Reiseziel können bestimmte Impfungen empfohlen oder auch vorgeschrieben sein. Informationen darüber geben die nationalen Gesundheitsbehörden oder Reisemedizinische Beratungsstellen. Reiseapotheke und persönliche Gegenstände Kein Gepäck sollte ohne kleine Reiseapotheke sein. Sie sollte Schmerztabletten, Mittel gegen Übelkeit und Durchfall, Pflaster für kleine Wunden enthalten. In manchen Ländern sind Medikamente nur schwer erhältlich oder unter anderen Namen zu bekommen. Achten Sie auch beim Umgang mit persönlichen Dingen auf Sicherheit. In Touristenortschaften kommt es gelegentlich zu Taschendiebstählen. Bewahren Sie wichtige Papiere und größere Bargeldbeträge getrennt voneinander auf.