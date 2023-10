Brücken bauen!

Alles in Bewegung

Die Brücke führt auf einer Länge von 295 Metern als Auto-, Fahrrad- und Fußgängerstraße über den Jiangxi. Sie besteht aus zwei symmetrischen Stahlbögen, die sich von der einen zur anderen Flussseite, auf beiden Seiten der Brücke erheben. Die beiden Bögen erreichen dabei etwa eine Höhe von 30 Metern und sollen für ein ideales Gleichgewicht zwischen Höhe und Spannweite sorgen. Zur Mitte hin werden die Bögen enger. So entsteht eine dynamische Krümmung, die für eine intrinsische und skulpturale Form sorgt.

Das Ganze scheint sich nahtlos in die Umgebung einzufügen, als wäre die Brücke ein natürlicher Teil der Landschaft. Kastenträger aus Stahl und Beton sichern die Stahlbögen an der Basis der Brücke. So wirkt man dem horizontalen Druck des Baus entgegen und verringert die Last auf das Fundament der Chengdu West First Bridge.