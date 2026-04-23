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Thermenurlaub im Park Inn by Radisson Sárvár Resort & SPA, Ungarn

Entspannung, Genuss und direkter Thermenzugang: Im Park Inn Sárvár erleben Sie Wellness, Komfort und Familienfreundlichkeit auf höchstem Niveau.
24.04.2026, 00:00

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Mutter, Tochter und Vater entspannen in einem Indoor-Pool

Wer Entspannung, Genuss und eine unbeschwerte Auszeit miteinander verbinden möchte, findet im Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa den idealen Rückzugsort. Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt im renommierten Kurort Sárvár und bietet einen besonderen Vorteil: direkten, bequemen und wetterunabhängigen Zugang zur Therme Sárvár. Hier steht Erholung das ganze Jahr über im Mittelpunkt – egal, ob man im Frühling in die wohltuende Thermenwelt eintaucht oder frühzeitig zu leistbaren Preisen einen Wellnessaufenthalt für den Sommer plant. Besonders in den warmen Monaten sorgt zusätzlich das Freibad mit unzähligen Erlebnisbecken, Riesenrutschen und Kinderbecken für ausgiebiges Plantschvergnügen. Wetterunabhängiger Badespaß ist dank Innen- und Außenbecken sowie wohltuendem Thermalwasser jederzeit garantiert.

Ein Außenpool vor einem Gebäude

Direkter Zugang zur Therme

Das Herzstück des Aufenthalts ist die nahtlose Verbindung zur Therme Sárvár, einem der beliebtesten Thermenkomplexe Ungarns. Gäste gelangen im Bademantel direkt vom Hotel in die weitläufige Badewelt mit Thermal-, Erlebnis- und Entspannungsbecken. Wohltuendes Thermalwasser, moderne Saunen, vielfältige Wellness-Anwendungen und großzügige Ruhebereiche schaffen ideale Voraussetzungen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen und den Alltag hinter sich zu lassen.

Eine bunte, helle Lounge mit Couches

Family Wellness auf höchstem Niveau

Ein eigener Bereich der Therme ist speziell auf Familien ausgerichtet: Erlebnisbecken, Rutschen und Kinderbereiche sorgen für Spaß bei den kleinen Gästen, während Eltern gleichzeitig entspannen können. Durchdachte Angebote, familienfreundliche Zimmer, Animationsprogramme und ein Kinderbuffet machen das Hotel auch für den Urlaub mit Kindern besonders attraktiv – ohne dabei auf Komfort und Ruhe verzichten zu müssen.

Zwei Frauen wählen Speisen am Buffet in einem hellen, modernen Restaurant aus.

Komfortables Wohnen & All-Inclusive-Genuss

Das Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa überzeugt mit hellen, komfortabel ausgestatteten Zimmern und einem umfangreichen All-Inclusive-Angebot. Vom abwechslungsreichen Frühstück über internationale und ungarische Spezialitäten zu Mittag und am Abend bis hin zu Snacks und Getränken zwischendurch – hier genießen Gäste entspannte Urlaubstage ohne Zusatzaufwand. Kulinarik wird modern, unkompliziert und genussvoll interpretiert.

Ein Hotel von außen

Kurort mit Geschichte & Atmosphäre

Sárvár blickt auf eine lange Kurtradition zurück und verbindet historische Sehenswürdigkeiten mit moderner Infrastruktur. Das Schloss Nádasdy, gepflegte Parks und die ruhige Atmosphäre des Ortes machen den Aufenthalt zusätzlich abwechslungsreich und verleihen dem Thermenurlaub kulturelle Tiefe.

Ob entspannter Wellnessurlaub, Family-Wellness, aktive Auszeit oder genussvolle Tage in der Therme – das Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa steht für unkomplizierten Komfort, Erholung auf hohem Niveau und einen direkten Zugang zu einer der schönsten Thermen Ungarns.

Ab 90 € p.P./Nacht 

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