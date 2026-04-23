Stressabbau durch Kuscheltherapie: Seelenversum in Graz über die Methode

In Graz bietet etwa Martina Elisabeth Ronacher mit ihrem Seelenversum gezielte Berührungsarbeit an – ein Konzept, das für Diskussion sorgt. Doch warum bezahlen Menschen für körperliche Nähe?

Kuscheltherapie Graz: Bedarf nach Nähe im Alltag wächst

Anbieter wie Martina Elisabeth Ronacher berichten, dass viele Klient:innen gezielt nach einem sicheren Rahmen für Berührung suchen. In ihrer Praxis Seelenversum in Graz erlebt Ronacher regelmäßig, dass das Bedürfnis nach Nähe oft größer ist, als es im Alltag ausgelebt werden kann. Dabei geht es laut Martina Elisabeth Ronacher nicht um Intimität im klassischen Sinn, sondern um bewusste, achtsame Berührung. Klare Regeln, eine schriftliche Vereinbarung und das Arbeiten im vollständig bekleideten Zustand sollen sicherstellen, dass die Sitzungen professionell bleiben. Gerade dieser strukturierte Rahmen unterscheidet solche Angebote von spontanen oder privaten Formen von Nähe.

Achtsame Berührung und ihre Wirkung auf Körper und Psyche

Dass Berührung eine Wirkung auf den Menschen hat, ist wissenschaftlich gut untersucht. Studien zeigen, dass körperlicher Kontakt Stress reduzieren, den Blutdruck senken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern kann. Auch das Hormon Oxytocin, das mit Vertrauen und Entspannung in Verbindung steht, wird durch Berührung ausgeschüttet. Martina Elisabeth Ronacher beobachtet in ihrer Arbeit, dass viele Menschen bereits nach wenigen Einheiten entspannter wirken oder besser schlafen. Besonders Personen mit hoher Belastung im Berufsalltag oder mit wenig körperlicher Nähe profitieren laut Ronacher von diesem Angebot. Gleichzeitig betonen Fachleute, dass Kuscheltherapie keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung ersetzt, sondern als ergänzender Ansatz zu sehen ist.

Professionelles Kuscheln: Warum klare Grenzen entscheidend sind

Ein zentraler Punkt bei professioneller Kuscheltherapie ist die klare Abgrenzung zu unseriösen Angeboten. Martina Elisabeth Ronacher legt großen Wert auf Transparenz, Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung. Vor jeder Sitzung werden Erwartungen, Wünsche und persönliche Grenzen besprochen. Während der Einheit gilt: Jede Person bestimmt jederzeit selbst, welche Berührungen angenehm sind – ein „Nein“ wird ebenso respektiert wie ein „Ja“. Diese klare Struktur soll Vertrauen schaffen und gleichzeitig einen geschützten Rahmen ermöglichen.

Vorurteile gegenüber Kuscheltherapie und gesellschaftlicher Wandel

Trotz zunehmender Bekanntheit ist Kuscheltherapie nicht frei von Vorurteilen. Häufig wird angenommen, dass nur Menschen in psychischen Ausnahmesituationen solche Angebote nutzen oder dass es sich um eine Form von Ersatz für Partnerschaft handelt. Martina Elisabeth Ronacher widerspricht dieser Sichtweise. In ihrer Praxis in Graz kommen Menschen unterschiedlichster Hintergründe – vom gestressten Berufstätigen bis hin zu Personen, die gezielt an ihrer Körperwahrnehmung arbeiten möchten. Gesellschaftlich zeigt sich ein langsamer Wandel: Themen wie Achtsamkeit, mentale Gesundheit und Selbstfürsorge gewinnen an Bedeutung – und damit auch der bewusste Umgang mit Nähe und Berührung.

Kuscheltherapie als moderner Ansatz für Selbstfürsorge

Kuscheltherapie bleibt ein ungewöhnlicher, aber wachsender Ansatz im Bereich der Stressbewältigung. Anbieterinnen wie Martina Elisabeth Ronacher mit ihrem Seelenversum in Graz zeigen, dass es einen Bedarf nach strukturierten, sicheren Formen von Berührung gibt. Ob Kuscheltherapie für jeden geeignet ist, bleibt individuell. Klar ist jedoch: In einer zunehmend digitalisierten und oft distanzierten Welt gewinnt das Thema Nähe eine neue Relevanz.

Wer sich über Angebote informieren oder konkrete Schritte für mehr Wohlbefinden setzen möchte, findet weiterführende Einblicke auf www.seelenversum.com.