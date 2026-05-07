Strafrechtliche Vorladung: Hilfe durch Strafverteidiger Robert Rieger

Häufige Fragen zur Vorladung im Strafrecht

Viele Betroffene stellen sich in dieser Situation ähnliche Fragen:

Muss ich zu einer polizeilichen Vorladung erscheinen?

Darf ich die Aussage verweigern?

Was passiert, wenn ich nicht hingehe?

Die Antworten hängen immer vom konkreten Fall ab. Umso wichtiger ist es, die eigene Situation rechtlich prüfen zu lassen, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Weitere Informationen und Unterstützung im Strafrecht finden sich unter www.rieger-recht.at.