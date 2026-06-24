Silvia Hummel: Damensalon als Antwort auf gesellschaftlichen Druck

Silvia Hummel: Damensalon als Antwort auf gesellschaftlichen DruckGesellschaftliche Erwartungen, ständige Selbstoptimierung, das unterschwellige Gefühl, vom Leben fremdgesteuert zu sein – gerade Frauen ab 40 erleben diese Herausforderungen oft im ganz normalen Alltag. Mit dem Damensalon im 18. Wiener Bezirk hat Silvia Hummel, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin und Gründerin von Ladykompass, einen Begegnungsraum geschaffen, der tiefer geht als klassische Gesprächsrunden. Hier dürfen Masken fallen und Lebensgeschichten erzählt werden, die Mut machen, Grenzen sprengen und neue Perspektiven auf Selbstwert und Veränderung ermöglichen.

Damensalon in Wien: Austausch, Selbstreflexion & Frauen stärken Jeden ersten Samstag im Monat verwandelt sich die Praxis von Silvia Hummel, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, in einen Damensalon, der weit mehr als ein Austauschforum ist. Hier kommt auf den Tisch, was sonst im Alltag gerne unter den Teppich gekehrt wird: Überforderung, Selbstzweifel, das lähmende Funktionieren im goldenen Käfig. Angeleitet von einer Lebensberaterin mit sieben Diplomen, die Power, Humor und jahrzehntelange Erfahrung vereint, werden Tabus gebrochen und Ressourcen sichtbar gemacht. Der Damensalon erweist sich als magischer Kraftort für Frauen, die sich gegenseitig inspirieren, reflektieren und stärken wollen, ganz ohne Leistungsdruck oder Maskerade.

Damensalon von Silvia Hummel: Motivation & mentale Impulse für Frauen Die Philosophie hinter dem Damensalon von Silvia Hummel ist ebenso radikal wie einfach: Transformation beginnt im geschützten Raum und lebt vom offenen Wort. Mit ihrer unkonventionellen, kraftvollen und humorvollen Art bringt die Dipl. Mentaltrainerin für persönliche Entwicklung Bewegung in festgefahrene Denkmuster. Sie greift dabei keineswegs auf Phrasen zurück, sondern eröffnet Denkräume voller Lebendigkeit, Magie und Power. Der klassische Damensalon steht dabei allen Frauen offen, unabhängig vom Alter, und schafft einen Raum für Austausch, Reflexion und persönliche Entwicklung. Neu hinzugekommen ist der "Golden Circle Damensalon", ein erweitertes Format speziell für Frauen ab 50+, das gezielt auf deren Lebensphase, Erfahrungen und Fragestellungen eingeht. Damit reagiert Silvia Hummel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Klientinnen und schafft zusätzliche Tiefe im Angebot. Als Dipl. Fachtrainerin mit Wirtschafts- und Sozialkompetenz verbindet sie Expertise mit authentischer Menschenkenntnis und zeigt, dass professionelle Begleitung weit mehr ist als "gutes Zureden". Frauen, die teilgenommen haben, berichten von tiefer Selbstreflexion, Motivation und spürbarem Mut, die Komfortzone zu verlassen.

Selbstwert stärken bei Frauen: Druck lösen & neue Wege gehen Viele Klientinnen von Silvia Hummel finden sich wieder im grauen Alltagslabyrinth, fühlen sich überfordert, nicht gesehen oder fremdbestimmt. Der Damensalon setzt bewusst einen Gegenpol: Die Themen ergeben sich aus der Lebensrealität der Anwesenden, von der Angst, nicht genug zu sein, über Burnout-artige Erschöpfung bis zu Fragen rund um Selbstwert, Rollenbilder oder den beruflichen Neustart. Hinter dem Empowerment-Angebot steht keine oberflächliche Lösung, sondern strukturiertes Mentoring für Frauen mit Tiefgang. Die Gespräche sind stets lösungsorientiert, voller Energie, manchmal magisch und überraschend humorvoll. Transformation ist hier kein leeres Versprechen, sondern Alltagserfahrung.

Silvia Hummel Mentoring: Frauenpower, Klarheit & echte Veränderung Hinter Ladykompass steht eine Frauenexpertin und Mentorin, die seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten in Wien tätig ist und stets Wert auf fundierte Ausbildung legt. Silvia Hummel, Dipl. Sozialberaterin und Dipl. Coach, hinterlässt mit ihrer Energie einen bleibenden Eindruck: Ihre Arbeit ist geprägt von Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit und einem unverwechselbaren Zugang zum Thema Frauenpower. Statt schneller Motivationsflöskeln liefert sie erlebte Praxis, bringt Klarheit, motiviert und fordert dazu auf, das eigene Potenzial zu erkennen. Für Frauen, die mehr Tiefe und Begleitung suchen, ist der Damensalon längst kein Geheimtipp mehr, sondern fester Bestandteil auf dem Weg zur Selbstbestimmung.

Damensalon Wien Termine: Empowerment & Frauen-Coaching erleben Der nächste Damensalon findet am ersten Samstag des Monats im 18. Bezirk statt. Eine lebendige Einladung an Frauen, sich ihrer eigenen Kraft bewusst zu werden. Jede Powerfrau, die den gesellschaftlichen Druck hinterfragt und Lust hat, das eigene Leben neu zu gestalten, findet hier Inspiration, Begleitung und ein pralles Stück Lebendigkeit. Mehr Informationen zu Silvia Hummel und Ladykompass gibt es auf www.silvia-hummel.at.