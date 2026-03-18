Schlicht Vegan – so gelingt vegane Küche ohne Ersatzprodukte

Vegane Küche ohne Ersatzprodukte bei Schlicht Vegan

Vegane Küche ohne Ersatzprodukte erfordert etwas mehr Aufmerksamkeit, aber weniger, wie viele vermuten. Mit einem klaren Fokus auf regionale Zutaten, handwerkliche Techniken und alltagstaugliche Rezepte zeigt Schlicht Vegan, dass pflanzliche Gerichte weder kompliziert noch künstlich wirken müssen. Manchmal reicht es, vertraute Zutaten neu zu kombinieren – und den Mut zu haben, das Gewohnte einfach einmal wegzulassen.

Weitere Informationen und Einblicke finden Interessierte unter www.schlichtvegan.at.