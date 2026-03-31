Saisonstart am Grill: COOKandGRILL öffnet die Seminartüren im Salzkammergut

Familiäres Engagement als Basis für dauerhafte Kundenbindung

COOKandGRILL wurde mit dem Ziel gegründet, für die nächste Generation ein gesundes, verantwortungsvolles Unternehmen zu schaffen. Nach Rückschlägen und Herausforderungen bringt das Familienunternehmen nun nicht nur neue Gewürzrichtungen, sondern auch das Versprechen mit, sich von Schnelllebigkeit und Billigtricks der Branche abzuheben. Beim persönlichen Kontakt während der Seminare ist der authentische Enthusiasmus der Gründerin und ihrer Familie spürbar – ein Erlebnis, das viele Gäste zu Stammkunden macht. Wer sich für einen Kurs interessiert, kann sich auf praxisnahe Anleitung, ein einzigartiges Aromenprofil und einen originellen Austausch mit Gleichgesinnten freuen.

Weitere Termine, Kursdetails und Anmeldemöglichkeiten sind online abrufbar: www.cookandgrill.at – jetzt Plätze für die neue Saison sichern.