Rückenschonend schlafen: 5 Tipps, die für das beste Schlaferlebnis sorgen

Ein gutes Schlaferlebnis zu erfahren kann durch einige Maßnahmen begünstigt werden und es lohnt sich, in diesem Zusammenhang hilfreiche Tipps hinsichtlich eines rückenschonenden Schlafs aufzunehmen. Dadurch steigt das Komfortlevel in der Nacht und auch der Rücken bleibt gesund. Fünf Tipps können diesbezüglich eine besonders unterstützende Funktion einnehmen, doch bevor es an diese Details geht, gilt es zunächst abzuklären, welchen Faktor ein hochwertiges Bett beim Thema rückenschonendes Schlafen einnimmt.

Guter Schlaf: Wie wichtig ist ein qualitatives Bett?

Das Bett stellt für die meisten Menschen eine Art Wohlfühlplatz innerhalb der eigenen vier Wände dar und wenn es irgendwo bei der Auswahl von Möbeln sinnvoll ist, auf Qualität zu setzen, dann beim Bett. Die Webseite wohnen-shop.at bietet eine große Auswahl an Designerbetten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass es sich als lohnenswert gestaltet, die Online-Recherche dort zu beginnen und im Idealfall zum Abschluss zu bringen. Wichtige Faktoren beim Kauf von einem neuen Bett sind die richtige Größe, eine robuste Verarbeitung von Bettgestell und Kopfteil sowie des Lattenrosts. Natürlich spielt die Qualität der Matratze ebenfalls eine große Rolle, denn diese entscheidet maßgeblich darüber mit, ob ein rückenschonender Schlaf möglich ist oder nicht.

Rückenschonend schlafen: Mit diesen 5 Tipps klappt es!

Jeder wünscht sich einen erholsamen Schlaf. Aber manchmal steht man sich selbst im Weg, wenn es darum geht, wichtige Ratschläge einzuhalten, welche dabei helfen, dieses Schlaferlebnis zu erfahren. Dabei können fünf einfache Tipps und Tricks unterstützend wirken, den gewünschten Schlaf mit einer langen Erholungsphase zu finden. Die folgenden Themen sollte man genauer unter die Lupe nehmen:

Matratzenauswahl

Dehnübungen

Wohlfühlatmosphäre

Schlafhaltung

Bettwäsche

Tipp 1: Die Auswahl der richtigen Matratze

Die Suche nach einer passenden Matratze kann und darf einige Zeit in Anspruch nehmen, denn die Wichtigkeit der richtigen Matratzenwahl sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Zunächst gilt es zu unterscheiden, für welchen Verwendungszweck die Matratze dienen soll. Schläft lediglich eine Person darauf oder vielleicht doch mehrere? Mit welchem Härtegrad kommt man am besten zurecht? Ist es sinnvoll, besondere Features wie eine Kühlung oder eine Stützung auszuwählen, um den Komfort der Matratze nochmals zu erhöhen? Matratzen Testvergleiche helfen dabei, die richtige Wahl zu treffen und auch ein Blick in so manche Kundenbewertung ist nützlich, wenn es darum geht, eine qualitative Matratze für einen rückenschonenden Schlaf ausfindig zu machen.

Tipp 2: Dehnübungen vor dem Schlafen können helfen

Dehnübungen vor dem Schlafengehen? Was sich im ersten Moment kurios anhört, hat in der Tat Methode, denn sanfte Dehnübungen können vor dem Schlaf wirklich Gutes bewirken und insbesondere Rückenschläfern dabei helfen, erholsam einzuschlafen. Es geht darum, die Rückenmuskeln zu lockern und Verspannungen aus dem Weg zu schaffen. Durch die Erhöhung einer körperlichen Flexibilität soll zudem eine bessere Schlafposition ermöglicht werden.

Tipp 3: Eine Schlafumgebung mit Wohlfühlatmosphäre kreieren

Eine eher kühle Temperatur im Schlafzimmer sowie Ruhe und ein gutes Maß an Dunkelheit im Raum helfen dabei, die Wohlfühlatmosphäre in Bezug auf die Schlafumgebung zu steigern. Die sogenannten White Noises erfreuen sich an einer großen Beliebtheit und viele Menschen gönnen sich diese leichten Geräusche nachts über Kopfhörer, um einen möglichst erholsamen Schlaf zu erfahren. Rückenschläfer sollten alles daran setzen, eine hochwertige Schlafumgebung zu schaffen, um die Qualität der Nachtruhe merklich anzuheben.

Tipp 4: Nicht jede Schlafhaltung ist gesund

Jede Schlafhaltung bietet Vor- und Nachteile, doch in diesem Ratgeber soll es vorwiegend um die Pluspunkte der Schlafposition auf dem Rücken gehen. Eine verbesserte Ausrichtung der Wirbelsäule ist in dieser Hinsicht ebenso zu nennen wie ein angenehmer Druck auf den Schultern und dem Nacken. Viele Menschen berichten zudem darüber, dass sie auf dem Rücken schlafend am besten atmen können. Jede Person muss jedoch individuell für sich feststellen und testen, welche Schlafposition dazu geeignet ist, um den besten Schlaf während der Nacht zu finden.

Tipp 5: Qualitative Bettwäsche erhöht den Schlafkomfort

Neben dem Bett selbst erscheint es sinnvoll, auch beim Kauf von der Bettwäsche Achtsamkeit an den Tag zu legen. Eine qualitative Bettwäsche, die natürlich auch die Kissen umfasst, ist von großer Bedeutung und darf keinesfalls unterschätzt werden. Eine atmungsaktive Bettwäsche, die in der Lage ist, Temperaturen zu regulieren und einen sinnvollen Luftstrom zu fördern, ist eine gute Wahl. Es ist außerdem förderlich, wenn die Bettwäsche aus hypoallergenen Materialien besteht.

Fazit: Jeder kann sich den perfekten rückenschonenden Schlaf ermöglichen

Ein gesunder Schlaf ist unglaublich wichtig, denn er erlaubt es uns, nach einem stressigen Tag den eigenen Energietank wieder aufzuladen und den Kopf freizubekommen. Es gibt verschiedene Umstände, welche das Schlaferlebnis beflügeln können und vor allem Rückenschläfer sollten sich darum bemühen, ihre Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass sie imstande sind, ihr Bett für erholsame Stunden zu nutzen. Mit der Einhaltung einiger Tipps kann jeder dafür sorgen, dass der rückenschonende Schlaf bereits heute Nacht in greifbarer Nähe ist. Er wird dafür sorgen, dass der morgige Tag voller Elan angegangen werden kann.