ROWA Sonnenenergie GmbH: Ratgeber zu PV-Speicherlösungen

Langfristige Betreuung als Qualitätsfaktor bei ROWA

Neben Technik und Förderung gewinnt auch die Nachbetreuung an Bedeutung. Der Photovoltaik-Markt entwickelt sich dynamisch, und neue Anforderungen oder Optimierungsmöglichkeiten entstehen laufend. Die ROWA Sonnenenergie GmbH begleitet Projekte daher über die Installation hinaus und stellt aktuelle Informationen zu Technik und Fördermöglichkeiten bereit. Eine kontinuierliche Betreuung kann dazu beitragen, Anlagen langfristig effizient zu betreiben. Gerade bei kombinierten Systemen aus Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpe ist diese laufende Optimierung ein entscheidender Faktor für die tatsächliche Wirtschaftlichkeit im Betrieb.

Weitere Informationen und individuelle Beratung zu PV-Speichern und Photovoltaik-Anlagen bietet die ROWA Sonnenenergie GmbH unter www.rowa-sonnenenergie.at.