PV Control: Warum PV-Thermografie auch bei neuen Anlagen lohnt

Photovoltaik-Inspektion: Leistungseinbußen frühzeitig erkennen

Auch bei neuen Photovoltaikanlagen treten immer wieder verdeckte Defekte auf. Ohne gezielte Prüfung bleiben diese häufig unentdeckt, da sie sich zunächst nicht direkt auf die Stromproduktion auswirken. Eine Thermografie mittels Wärmebildkamera – häufig unterstützt durch Drohnentechnologie – ermöglicht es, selbst kleinste Auffälligkeiten sichtbar zu machen. Dabei lassen sich Hotspots, Zellschäden oder fehlerhafte Verbindungen identifizieren, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Wie die Praxis von PV Control zeigt, werden Probleme so erkannt, bevor sie sich zu messbaren Leistungseinbußen entwickeln.

Typische Fehlerquellen bei PV-Anlagen: Hotspots und mehr

Zu den häufigsten Schwachstellen zählen sogenannte Hotspots, lokal überhitzte Bereiche einzelner Module. Diese entstehen etwa durch Produktionsfehler, Montageprobleme oder beschädigte Zellen. Auch verschmutzte Module, Kontaktprobleme oder fehlerhafte Verkabelungen können die Leistung beeinträchtigen. Gerade bei größeren oder komplex aufgebauten Anlagen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Mängel bei der Abnahme unentdeckt bleiben. Eine gezielte PV-Thermografie hilft dabei, diese Schwachstellen präzise zu lokalisieren und frühzeitig zu beheben.

PV-Anlagen-Thermografie als Ergänzung zur Abnahme

Die klassische Abnahmeprüfung bestätigt zwar die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit, ersetzt jedoch keine detaillierte Analyse im laufenden Betrieb. Eine zusätzliche Thermografie liefert hier wertvolle Einblicke: Sie zeigt, ob alle Komponenten auch unter realen Bedingungen optimal arbeiten. Nach Einschätzung von PV Control kann eine solche Überprüfung gerade innerhalb der Garantiezeit entscheidend sein, um mögliche Mängel rechtzeitig geltend zu machen. So bleibt die Investition langfristig abgesichert und die Effizienz der Anlage erhalten.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Thermografie?

Für aussagekräftige Ergebnisse ist eine ausreichende Sonneneinstrahlung entscheidend. In der Praxis eignen sich vor allem die Monate ab dem späten Frühjahr, wenn die Anlagen unter Last arbeiten. Eine erste Inspektion empfiehlt sich direkt nach der Installation oder im ersten Betriebsjahr. Darüber hinaus kann ein regelmäßiger Check – etwa jährlich oder bei auffälligen Ertragsschwankungen – helfen, die Leistung dauerhaft zu sichern. Wichtig ist dabei die fachkundige Auswertung der Daten, da nicht jede thermische Auffälligkeit automatisch einen Defekt darstellt.

Mehr Effizienz durch regelmäßige PV-Inspektion

Der größte Vorteil der Photovoltaik-Thermografie liegt in der präzisen Fehlerlokalisierung. Betreiber erhalten einen klar strukturierten Überblick über den Zustand ihrer Anlage und können gezielt Maßnahmen setzen. Das reduziert nicht nur das Risiko von Folgeschäden, sondern trägt auch dazu bei, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und den Stromertrag zu optimieren. Wie PV Control in der Praxis beobachtet, wird eine regelmäßige Inspektion zunehmend zu einem wichtigen Baustein für den wirtschaftlichen Betrieb moderner Photovoltaikanlagen. Wer den langfristigen Wert seiner Photovoltaikanlage sichern möchte, sollte nicht erst auf sichtbare Probleme warten. Eine frühzeitige und regelmäßige Thermografie kann helfen, versteckte Mängel rechtzeitig zu erkennen und die volle Leistungsfähigkeit der Anlage zu erhalten.

Mehr Informationen und Beratung gibt es online unter www.pvcontrol.at.