Profitables Wachstum mit Hanno Fäßler: Warum mehr Ads oft nicht die Lösung sind

Im E-Commerce klaffen Umsatz und Gewinn häufig auseinander – und das nicht selten trotz intensiver Marketingmaßnahmen. Wer das Budget für Meta- oder Google Ads kontinuierlich erhöht, stößt schnell auf ein Plateau oder sieht die Marge schmelzen. Hanno Fäßler analysiert, weshalb profitables Wachstum im Onlinehandel nicht allein mit zusätzlichen Werbeanzeigen zu erreichen ist. Dabei rückt er die Fragen nach klaren Shop-Kennzahlen, Conversion Rate und Angebotsschärfung in den Mittelpunkt und liefert nachvollziehbare Ansatzpunkte, um Onlineshops nachhaltig auf Erfolgskurs zu bringen.

Shopify-Optimierung als Grundlage für nachhaltigen eCommerce-Erfolg Im Wettbewerb digitaler Geschäftsmodelle wird oft zu schnell auf Performance-Marketing gesetzt. Doch Umsatzsteigerungen durch reine Traffic-Zuführung entpuppen sich häufig als Strohfeuer, wenn das Shop-Fundament nicht stimmt. Hanno Fäßler, eCommerce-Wachstumspartner und TÜV-zertifizierter Experte für Verkaufspsychologie, verweist auf über 100 optimierte Shopify-Projekte: In den meisten Fällen bremsen langsame Ladezeiten, schlecht konzipierte Angebote und eine schwache Conversion Rate das Wachstum – lange bevor Werbebudgets ausgeschöpft sind. Wer Shop-Optimierung als Pflicht, nicht als Kür betrachtet, sorgt dafür, dass jeder investierte Euro in Meta Ads oder Google Ads hohe Rendite bringt. Erst mit einer klaren datenbasierten Analyse und gezielten Veränderungen am Shop-Design entsteht das sprichwörtliche „profitabel wachsen mit Onlineshop“.

Conversion-Rate-Optimierung und Verkaufspsychologie als Renditehebel Die Differenzierung im E-Commerce gelingt heute seltener über das Produkt allein, sondern über die Art und Weise, wie dieses präsentiert und verkauft wird. Hanno Fäßler betont, dass Conversion-Rate-Optimierung auf Shopify mehr ist als optisches Feintuning. Es geht darum, psychologisch motivierte Kaufentscheidungen durch professionelle Shop-Gestaltung, klare Vorteilskommunikation und überzeugende Produktplatzierung zu erreichen. Mit dem Einsatz von A/B-Tests, E-Mail-Marketing-Automation und strategischem Upselling wird nicht nur der Warenkorbwert gesteigert, sondern die gesamte Customer Journey optimiert. Die Expertise als Shopify-Experte kombiniert mit fundiertem Wissen in Verkaufspsychologie resultiert in greifbaren Effekten: steigende Abschlüsse, niedrigere Werbekosten pro Umsatz und mehr Wiederkäufe bei Bestandskundschaft.

Die größten Fehler im Performance-Marketing im eCommerce Gemäß Fäßlers Erfahrungen ist ein häufiger Stolperstein, zu früh oder zu viel in bezahlte Werbung zu investieren, ohne die eigentlichen Wachstumsbremsen im Shop identifiziert zu haben. Viele Betreiber eines Onlineshops skalieren ihr Marketingbudget, sehen am Monatsende aber keine Verbesserungen der Marge. Der Grund: unklare Kennzahlen, mangelnde Marktanalyse oder ein Angebot, das für kalten Traffic schlicht nicht attraktiv genug wirkt. Statt Marketingkanäle ständig auszuweiten, rät Hanno Fäßler zu strukturierter eCommerce-Strategieberatung – von der Shop-Optimierung durch Verkaufspsychologie bis zur Überprüfung der Rentabilität einzelner Maßnahmen. Häufig kann mit gezielter Steigerung des Warenkorbwerts oder dem Ausbau des Post-Purchase-Funnels der gleiche Umsatz mit erheblich geringeren Marketingausgaben erzielt werden.

Shopify-Agentur Österreich: Was erfolgreiche Shops gemeinsam haben Hanno Fäßler verweist darauf, dass der Aufbau eines profitablen DTC-Shops systemischer Planung bedarf. Die erfolgreichsten Shops nutzen datengetriebene Skalierungsstrategien, setzen konsequent auf verkaufspsychologisch fundierte Shop-Gestaltung und betreiben eine kontinuierliche Erfolgskontrolle über klar definierte KPIs. Dazu gehört auch, sich bewusst von Einheitslösungen am Markt abzugrenzen. Wer als Shop-Betreiber eine Partnerschaft auf Augenhöhe sucht, begegnet bei Fäßlers Team einer Kombination aus TÜV-zertifizierter Verkaufspsychologie, sowie Shopify- und Performance-Marketing-Expertise – und damit einer seltenen Verschränkung von Praxis, Daten und psychologischem Know-how.

Perspektiven für zukunftssicheres Online-Marketing Um dauerhaft profitabel zu wachsen, empfiehlt Hanno Fäßler ein doppeltes Commitment: Shop-Optimierung muss Hand in Hand mit strategisch geplantem Performance-Marketing erfolgen. Erst wenn Technik, Psychologie und Datenanalyse zu einer Einheit verschmelzen, greifen die Mechanismen der nachhaltigen Shop-Skalierung. Die fortschreitende Digitalisierung, die wachsende Bedeutung von Förderprogrammen wie KMU Digital und die konsequente Pflege der eigenen Zahlenkompetenz liefern dafür das Fundament. Wer diese Grundsätze beherzigt, etabliert sich als Marktführer – mit einem Onlineshop, der nicht nur mehr Umsatz, sondern vor allem eine bessere Marge liefert. Weitere Informationen zur Shopify-Optimierung und zu Beratungsangeboten für profitables Wachstum bietet www.hannofaessler.com.