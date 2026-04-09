Privatsphäre statt 5-Sterne-Hotel: Der Trend zum Ferienhaus in Istrien

Die ersten Sonnenstrahlen fallen über die Hügel Istriens, während das Wasser im privaten Pool ruhig schimmert. Auf der Terrasse steht frischer Kaffee, irgendwo in der Ferne hört man Zikaden. Kein Gedränge am Frühstücksbuffet, keine reservierten Liegen, kein Zeitdruck. Der Tag beginnt einfach – genau so, wie man es möchte.

Dieses Gefühl beschreibt den neuen Luxusurlaub, den immer mehr Reisende suchen. Statt großer Hotelanlagen entscheiden sich viele Urlauber heute bewusst für eine private Villa. Besonders in Istrien wird dieser Trend immer deutlicher. Die kroatische Halbinsel liegt nur wenige Autostunden von Österreich entfernt und verbindet mediterranes Lebensgefühl mit einer entspannten Atmosphäre, hervorragender Küche und charmanten Küstenstädten.

Der Unterschied zum klassischen Hotelurlaub zeigt sich schnell. In einer Villa gibt es keine festen Zeiten und keine überfüllten Poolbereiche. Frühstück findet auf der eigenen Terrasse statt, Kinder können im Garten spielen und der Pool gehört ausschließlich Ihnen. Der Tagesrhythmus entsteht ganz von selbst: ein Bad am Morgen, ein Ausflug zu den Stränden der Adria oder zu einem Weingut im Hinterland – und am Abend ein Glas Malvasia unter dem Sternenhimmel.

Wer sich für ein Ferienhaus in Istrien entscheidet, gewinnt vor allem Freiheit. Villen bieten großzügige Wohnbereiche, mehrere Schlafzimmer und viel Platz für Familien oder Freundesgruppen. Gleichzeitig entsteht eine Atmosphäre, die eher an ein privates Zuhause erinnert als an eine klassische Unterkunft.

Villen mit eigenem Pool gehören inzwischen zu den gefragtesten Unterkünften an der Adria. Sie verbinden exklusiven Komfort mit absoluter Privatsphäre – und ermöglichen einen Urlaub, der sich vollkommen dem eigenen Rhythmus anpasst.