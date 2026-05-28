Opernfestival: „Madama Butterfly“ verzaubert auf BURG GARS

Bei der Oper BURG GARS im Waldviertel – dem größten akustisch unverstärkten Freiluft-Opernfestival Österreichs – wartet heuer die dritte Saison unter der Intendanz von KS Clemens Unterreiner. Ab 11. Juli 2026 steht eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte auf dem Programm: MADAMA BUTTERFLY. Mit fernöstlichen Klangfarben, japanischem Flair und weltberühmten Arien führt Giacomo Puccini das Publikum direkt ins Herz einer Frau, deren Treue und Würde bis zuletzt leuchten. In der einzigartigen Naturkulisse der Oper BURG GARS wird diese Oper bis 1. August zu einem Erlebnis, das unter die Haut geht.

Klassik, die begeistert Mit dem Regisseur Matthias von Stegmann und dem jungen deutschen Dirigenten Karsten Januschke konnte Unterreiner zwei international erfolgreiche Künstler nach Gars holen, die in der Vergangenheit an Opernhäusern wie auch der Wiener Staatsoper gearbeitet haben und neuen Schwung und Leidenschaft nach Gars bringen. Zum ersten Mal gibt es spannende Doppelbesetzungen, welche eine unglaubliche Mischung von etablierten Publikumslieblingen und talentierten Nachwuchssängern bieten. Allen voran zwei Butterflys der Spitzenklasse: Die österreichische Kammersängerin Kristiane Kaiser und Eugenia Dushina. Die beiden Tenöre Gabriel Arce und Vitaliy Kovalchuk wechseln einander in der Rolle des egoistischen Marineleutnants Pinkerton ab. Die junge Mezzosopranistin Daria Sushkova und Bass Evgeny Solodovnikov, die beide an der Wiener Staatsoper Erfolge feiern, der italienische Bariton Paolo Rumetz sowie der langjährige Tenor an der Wiener Volksoper Christian Drescher ergänzen das internationale Ensemble mit etablierten und jungen Nachwuchskünstlern wie Jana Stadlmayr, Simion Novac, Dario Pometti und Jihun Kim. Auch Clemens Unterreiner selbst steht in den letzten drei Vorstellungen (28.07., 30.07., 01.08.) als Sharpless auf der Bühne.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JÜRGEN HAMMERSCHMID Erleben Sie Opernstars wie (v. li.) Eugenia Dushina, Intendant Clemens Unterreiner und Kristiane Kaiser.

Oper für alle An diesen drei finalen Abenden setzt die Oper BURG GARS außerdem erneut Maßstäbe in Sachen Inklusion: Die Vorstellungen 28.07., 30.07., 01.08. sind dank Live-Audiodeskription und Tastführung erneut auch für blinde und sehbehinderte Gäste barrierefrei erlebbar. Damit ist die Oper BURG GARS das erste österreichische Opernfestival, das ein derart umfassendes inklusives Angebot fest in sein Programm integriert.

Rahmenprogramm Die KulturBURG bietet diese Saison ein hochkarätiges Zusatzprogramm neben der Oper und spannt zwischen April und September den Bogen von Vernissagen über Matinéen, musikalische Lesungen und fesselnden Gesprächen bis hin zu Liederabenden, Konzerten und Open-Air-Events. Am 8. August 2026 wartet mit STARS in GARS – Unterreiner & Friends das große Sommer-Open-Air-Spektakel mit Mariam Battistelli, Lidia Baich, Annely Peebo, Chris Steger, Clemens Unterreiner und weiteren Stars verschiedener Genres.