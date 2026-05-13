Novafin: Strukturierte Unterstützung bei Verbraucheransprüchen
Novafin: Strukturierte Unterstützung bei Verbraucheransprüchen
Viele Verbraucher verzichten darauf, mögliche Rechtsansprüche prüfen zu lassen – häufig aus Unsicherheit über Kosten, rechtliche Abläufe oder potenzielle Risiken. Genau an diesem Punkt setzt Novafin an. Das Unternehmen entwickelt Modelle zur Finanzierung und Organisation ausgewählter Verbraucheransprüche und arbeitet dabei mit externen Rechtsanwälten zusammen. Im Mittelpunkt steht die strukturierte Prüfung von Fällen, bei denen unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen Rückforderungen möglich sein können. Die Finanzierung erfolgt dabei ausschließlich nach vorheriger Einzelfallprüfung. Für Konsumenten entstehen im Vorfeld keine direkten Kosten, denn eine Beteiligung erfolgt ausschließlich im Erfolgsfall.
Schwerpunkte bei Kreditgebühren und digitalen Vertragsfällen
Ein aktueller Schwerpunkt liegt im Bereich möglicher Rückforderungen von Kreditbearbeitungsgebühren. Hintergrund sind gerichtliche Entscheidungen der vergangenen Jahre, durch die bestimmte Vertragsbestandteile verstärkt rechtlich überprüft werden. Betroffene können ihre Unterlagen prüfen lassen, sofern entsprechende Voraussetzungen vorliegen. Darüber hinaus beschäftigt sich Novafin mit ausgewählten digitalen Vertrags- und Rückforderungsfällen. Dazu zählen unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen auch Ansprüche im Zusammenhang mit Online-Casino-Angeboten. Das Unternehmen setzt dabei auf eine strukturierte Einzelfallprüfung sowie die Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten.
Novafin: Klare Rollenverteilung bei der Verfahrensabwicklung
Novafin übernimmt die organisatorische und finanzielle Abwicklung der Verfahren. Die juristische Vertretung erfolgt ausschließlich durch externe, spezialisierte Rechtsanwälte. Jeder Fall wird individuell geprüft, und eine Finanzierung kommt nur infrage, wenn aus Sicht der beteiligten Experten eine nachvollziehbare rechtliche Grundlage besteht.
Verbraucherschutz und Rechtsprechung prägen neue Anspruchsbereiche
Ein wesentlicher Bestandteil des Modells ist die laufende Beobachtung aktueller Entwicklungen in Rechtsprechung und Verbraucherschutz. Auf dieser Basis werden neue potenzielle Anspruchsbereiche analysiert und bestehende Verfahren weiterentwickelt. Der Fokus liegt dabei auf standardisierten Abläufen und einer möglichst transparenten Struktur für Verbraucher.
Novafin setzt auf digitale Abläufe und moderne Prozessfinanzierung
Die Abwicklung erfolgt weitgehend digital, von der ersten Prüfung bis zur Dokumentenübermittlung. Damit reagiert Novafin auf einen Markt, in dem Verbraucher zunehmend nach spezialisierten und nachvollziehbaren Lösungen für komplexe Rechtsfragen suchen. Novafin ist eine Marke der B&W Invest GmbH mit Sitz in Wien.
Weitere Informationen zu aktuellen Anspruchsbereichen und Prüfmöglichkeiten finden sich unter www.novafin.at.
B&W Invest GmbH
Rautenweg 39
1220 Wien
Tel.: +436705572601
Web: www.novafin.at
Mail: office@novafin.at