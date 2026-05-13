Novafin: Strukturierte Unterstützung bei Verbraucheransprüchen

Novafin setzt auf digitale Abläufe und moderne Prozessfinanzierung

Die Abwicklung erfolgt weitgehend digital, von der ersten Prüfung bis zur Dokumentenübermittlung. Damit reagiert Novafin auf einen Markt, in dem Verbraucher zunehmend nach spezialisierten und nachvollziehbaren Lösungen für komplexe Rechtsfragen suchen. Novafin ist eine Marke der B&W Invest GmbH mit Sitz in Wien.

Weitere Informationen zu aktuellen Anspruchsbereichen und Prüfmöglichkeiten finden sich unter www.novafin.at.