Stuttgart erleben: Weinberge, Kultur und Automobilgeschichte

Zwischen Hügeln, Museen und historischen Plätzen zeigt sich die baden-württembergische Landeshauptstadt als vielseitiges Reiseziel mit überraschend viel Grün und Genusskultur. Wer Stuttgart besucht, merkt schnell: Die Stadt ist weit mehr als Automobilstandort. Große Museen, traditionsreiche Feste, eine lebendige Gastronomieszene und Weinberge mitten im Stadtgebiet sorgen dafür, dass sich Kultur, Kulinarik und Natur besonders gut miteinander verbinden lassen.

Schon gewusst? Stuttgart gilt als Wiege des Automobils – hier entwickelten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach wichtige Grundlagen moderner Motorentechnik.

– hier entwickelten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach wichtige Grundlagen moderner Motorentechnik. Mit dem Mercedes-Benz Museum und dem Porsche Museum besitzt die Stadt gleich zwei große Automobilmuseen.

und dem besitzt die Stadt gleich zwei große Automobilmuseen. Stuttgart ist zugleich Deutschlands größte Weinstadt – die Weinberge reichen bis in einige Stadtteile hinein.

– die Weinberge reichen bis in einige Stadtteile hinein. Der SWR Fernsehturm Stuttgart war der erste Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton und prägt bis heute die Skyline.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © TMBW/ Anna Monterroso Carneiro Der Stuttgarter Fernsehturm war der erste Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton.

Zwischen Schlossplatz und Kulturmeile: Stuttgart entdecken Der Schlossplatz bildet das Herz der Stadt. Rund um den weitläufigen Platz stehen das Alte Schloss, heute Sitz des Landesmuseums Württemberg, sowie das Neue Schloss, einst Residenz der württembergischen Könige. Von hier führt auch die Königstraße, eine der längsten Einkaufsstraßen Deutschlands, durch die Innenstadt. Nicht weit entfernt beginnt die sogenannte Kulturmeile. Die Staatsgalerie Stuttgart zählt zu den bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands und zeigt Werke aus rund 800 Jahren Kunstgeschichte. Das Kunstmuseum Stuttgart, ein markanter Glaswürfel am Schlossplatz, beherbergt eine weltweit bedeutende Sammlung zum Werk von Otto Dix. Auch architektonisch hat Stuttgart Besonderes zu bieten: Die Weissenhofsiedlung mit den Häusern von Le Corbusier gehört seit 2016 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein wichtiges Zeugnis der Bauhaus-Bewegung. Kurz zusammengefasst:

Viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Stuttgarts liegen rund um den Schlossplatz und die Kulturmeile – ideal, um Kunst, Architektur und Stadtleben auf kurzen Wegen zu kombinieren.

Automobilgeschichte hautnah erleben Stuttgart und das Automobil sind untrennbar miteinander verbunden. Schließlich entwickelten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach hier entscheidende Grundlagen für die moderne Mobilität. Im Mercedes-Benz Museum führt eine Ausstellung durch mehr als 140 Jahre Automobilgeschichte – vom ersten Motorwagen bis zu visionären Fahrzeugkonzepten der Zukunft. Nur wenige Kilometer entfernt erzählt das Porsche Museum die Geschichte einer der bekanntesten Sportwagenmarken der Welt. Ein weiterer Treffpunkt für Automobilfans ist die Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Auf dem Gelände eines ehemaligen Flughafens vereint das Zentrum Oldtimer-Ausstellungen, Werkstätten, Restaurants und Themenhotels rund um klassische Fahrzeuge. Kurz zusammengefasst:

Mit zwei großen Automobilmuseen und mehreren Technikstandorten gilt Stuttgart als einer der wichtigsten Orte der internationalen Automobilgeschichte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SMG/ Thomas Niedermüller Stuttgart ist die Wiege des Automobils.

Genussstadt Stuttgart: Weinberge, Markthallen und schwäbische Küche Zwischen Stadtrundgang und Museumsbesuch fällt schnell auf: In Stuttgart endet ein Programmpunkt oft direkt am nächsten Tisch. Die Stuttgarter Markthalle, ein Jugendstilgebäude aus dem Jahr 1914, gilt als kulinarischer Treffpunkt der Stadt. An mehr als 30 Ständen werden internationale Spezialitäten und regionale Produkte angeboten. Kulinarisch reicht die Bandbreite von traditioneller schwäbischer Küche bis zur Sternegastronomie. Klassiker wie Maultaschen, Linsen mit Spätzle oder Zwiebelrostbraten gehören ebenso zum Angebot wie moderne Fine-Dining-Konzepte. Besonders typisch für die Region sind die sogenannten Besenwirtschaften – temporäre Weinstuben, in denen Winzerinnen und Winzer ihren eigenen Wein ausschenken. Der Besen an der Tür zeigt an, dass geöffnet ist. Kurz zusammengefasst:

Traditionelle Weinstuben, regionale Küche und internationale Gastronomie machen Stuttgart zu einem vielseitigen kulinarischen Reiseziel.

Stuttgart und der Wein: Erlebnisse zwischen Reben und Aussichtspunkten Ein prägendes Element des Stadtbildes sind die Weinberge rund um Stuttgart, die teilweise bis in die Innenstadt reichen. Ein beliebtes Ziel ist die Grabkapelle auf dem Württemberg mit Blick über das Neckartal. Am Fuße des Hügels erzählt das Weinbaumuseum Stuttgart die Geschichte von rund 2.000 Jahren Weinbau in der Region. Wer die Weinlandschaft aktiv erkunden möchte, kann den Stuttgarter Weinwanderweg nutzen oder mit der Weintour durch die Reben rund um den Württemberg fahren. Dabei verbinden sich Panorama-Aussichten, Weingüter und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu einem besonderen Stadterlebnis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SMG/ Jürgen Pollak Die Grabkapelle auf dem Württemberg zählt zu den schönsten Aussichtspunkten der Region.

Tipp: Aussichtspunkte über Stuttgart Durch seine Lage in einem Talkessel bietet Stuttgart viele Panorama-Blicke. Besonders beliebt sind: Karlshöhe

Eugensplatz

Teehaus im Weißenburgpark Von hier aus eröffnet sich ein weiter Blick über Stadt, Weinberge und das Umland.

Stuttgart feiert: Feste und Veranstaltungen Über das Jahr verteilt prägen zahlreiche Veranstaltungen das Stadtleben. Den Auftakt bildet im Frühjahr das Stuttgarter Frühlingsfest – eines der größten Frühlingsfeste Europas. Mehrere Wochen lang sorgen Festzelte, Fahrgeschäfte und Veranstaltungen für eine besondere Atmosphäre und ziehen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Im Spätsommer verwandelt sich die Innenstadt beim Stuttgarter Weindorf in eine große Genussmeile mit regionalen Weinen und schwäbischen Spezialitäten. Rund um Markt- und Schillerplatz präsentieren Winzerinnen und Winzer aus der Region ihre Weine und traditionelle Gerichte. Mit dem Wasen Stuttgart (von den Einheimischen auch Cannstatter Volksfest genannt) folgt eines der größten Volksfeste der Welt – mit Festzelten, Fahrgeschäften und traditionellem Umzug. Das traditionsreiche Fest zieht jedes Jahr Millionen Besucherinnen und Besucher an und gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der Region. In der Adventszeit schließlich verwandelt sich die Innenstadt in eine festlich geschmückte Weihnachtsstadt: Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit rund 300 dekorierten Ständen zählt zu den ältesten und größten Weihnachtsmärkten Europas. Zwischen historischen Plätzen, festlich geschmückten Dächern und Lichterketten entsteht eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre.

Fixe Hotspots für Genießerinnen und Genießer Nach einem Museumsbesuch oder Spaziergang durch die Weinberge lohnt sich ein Abstecher zu einigen kulinarischen Treffpunkten der Stadt. Besonders beliebt sind: die Stuttgarter Markthalle mit internationalen Spezialitäten

mit internationalen Spezialitäten traditionelle Besenwirtschaften in den Weinorten rund um Stuttgart

in den Weinorten rund um Stuttgart Restaurants mit regionaler Küche und mehrfach ausgezeichnete Sternerestaurants Zwischen Weinbergen, Innenstadt und Restaurants liegen oft nur wenige Minuten – Kulinarik lässt sich daher leicht in einen Städtetrip integrieren.

Ausflüge rund um Stuttgart Auch die Region rund um Stuttgart bietet zahlreiche Ziele für Tagesausflüge. Die Altstadt von Esslingen beeindruckt mit besonders vielen Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. In Ludwigsburg steht mit dem Residenzschloss eine der größten barocken Schlossanlagen Deutschlands. Literaturinteressierte zieht es nach Marbach am Neckar zum Schiller-Nationalmuseum und zum Literaturmuseum der Moderne. Technikfans besuchen das Märklineum in Göppingen mit seiner großen Modellbahnanlage.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SMG/ Sarah Schmid Die Stadtbibliothek Stuttgart gilt mit ihrer kubischen Architektur als eines der markantesten Gebäude der Stadt.

Entspannt nach Stuttgart reisen Von Wien nach Stuttgart gelangt man besonders bequem mit dem Direktzug. Die Verbindung führt ohne Umsteigen von Wien Hauptbahnhof direkt zum Stuttgarter Hauptbahnhof und dauert je nach Verbindung rund 6 bis 6,5 Stunden. Mehrmals täglich verkehren Direktzüge – etwa mit ÖBB und Deutscher Bahn (EuroCity) sowie mit der WESTbahn, deren moderne Doppelstockzüge zusätzlichen Komfort bieten. Während der Fahrt stehen WLAN, Bordrestaurant und ausreichend Bewegungsfreiheit zur Verfügung. Wer möglichst schnell reisen möchte, kann auch das Flugzeug wählen. Direktflüge zwischen Wien-Schwechat (VIE) und Stuttgart (STR) dauern etwa 1 Stunde und 15 Minuten.

Stuttgart – eine Stadt mit vielen Facetten Ob Automobilgeschichte, bedeutende Kunstsammlungen, traditionsreiche Feste oder eine lebendige Wein- und Genusskultur – Stuttgart vereint viele Facetten auf engem Raum.