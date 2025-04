Mountainbiken in Niederösterreich: Die 6 besten Regionen & Trails

Mountainbiken in Niederösterreich ist so abwechslungsreich wie die Landschaft selbst. Von sanften Hügeln über dichte Wälder bis hin zu alpinen Pfaden bietet die Region pures Mountainbike-Vergnügen, das für jedes Fahrlevel das passende Abenteuer bereithält. Einsteiger:innen starten am besten in den gut ausgestatteten Bike-Parks und Trail-Centern, wo breite Wege Sicherheit garantieren. Ambitionierte Mountainbiker:innen testen ihr Können auf anspruchsvollen Single-Trails mit Wurzeln, Steinen und extra angelegten Kurven, die nach Schwierigkeit und Beschaffenheit gut beschildert sind. Egal, ob Sie mit dem Mountainbike oder dem Gravelbike unterwegs sind, Fair Play, also Achtsamkeit, Sauberkeit und Respekt gegenüber der Natur zu zeigen, ist Pflicht auf allen Strecken. Und wer sich nach einem langen Tag auf dem Mountainbike stärken möchte, wird ausreichend belohnt: Urige Einkehrmöglichkeiten wie Heurigen und traditionelle Wirtshäuser laden zum Genießen ein. Überzeugen Sie sich selbst und erkunden Sie das Paradies für Bike-Enthusiast:innen. Wir verraten Ihnen die sechs besten Regionen zum Mountainbiken in Niederösterreich. 1. Mountainbiken im Wienerwald Rauf auf den Sattel und rein in die Pedale: Auf über 1.370 Kilometern – darunter 90 Kilometer Singletrails – finden sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrene Trail-Hunter:innen im Wienerwald ihre perfekte Strecke. Zwei ausgewiesene MTB-Areas (MtB-Area Anninger und MtB-Area Wienerwald Nord) sowie ein Trailcenter mit Aufstiegshilfe, Verleih und ausreichend Gastro-Angebote sorgen für Top-Bedingungen – und das ganz unweit von Wien. Tipp: Hier gibt es auch geführte E-Mountainbike Genusstouren mit zertifizierten MTB-Guides, die sportliche Aktivität und regionalen Genuss in Einklang bringen. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken im Wienerwald

© Niederösterreich Werbung/ Markus Frühmann Rauf aufs Bike, rein ins Grüne – der Wienerwald ist im Sommer ein Paradies für Mountainbiker:innen. © Wienerwald Tourismus/TUES GmbH Flowige Lines und Waldluft satt auf den Trails der Mountainbike Area Anninger im Wienerwald.

2. Mountainbiken in den Wiener Alpen Nur eine gute Stunde von Wien entfernt wartet ein weiteres wahres Bike-Paradies auf Sie. Mit über 70 Kilometern abwechslungsreicher Mountainbike- und Radstrecken garantiert die Region um die Wiener Alpen perfekte Bedingungen für einen Wochenendtrip oder längeren Aufenthalt in Niederösterreich. Ob Downhill-Spaß im Bikepark Semmering, flowige Rides auf den Wexl Trails in St. Corona am Wechsel, aussichtsreiche Hüttentouren oder familientaugliche Routen – hier werden Anfänger:innen, Profis und Trail-Entdecker:innen garantiert fündig. Dank guter Bahn-Anbindung ist die Region von Wien oder Graz gut erreichbar. So geht Mountainbiken – und das quasi vor der Haustür. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken in den Wiener Alpen

© Niederösterreich Werbung/ Ian Ehm Actionreiche Trails, tolle Ausblicke und frische Bergluft – Mountainbiken in den Wiener Alpen ist pures Erlebnis. © Niederösterreich Werbung/ Ian Ehm Bike-Spaß für alle Levels: Die Wexl Trails in den Wiener Alpen bieten Action und Naturgenuss zugleich.

3. Mountainbiken in der Donauregion Biken zwischen Weinbergen, charmanten Dörfchen und immer mit Blick auf die Donau: Herz, was willst du mehr? In der Wachau treffen kulturelles Erbe und sportliche Herausforderungen aufeinander. Während auf der Nordseite der Donau klassische All-Mountain-Touren vorzufinden sind, kann man sich rund um das Stift Göttweig auf Enduro-Action freuen – ideal für Mountainbiker:innen jeden Niveaus. Das Herzstück bildet die neue MTB-Arena Wachau-Jauerling mit 20 vielseitigen Strecken – von gemütlich bis herausfordernd, von Waldboden bis felsiger Untergrund. Wer den Gipfel des Jauerlings bezwingt, wird mit einem sagenhaften Panoramablick belohnt. Die Wachau ist damit nicht nur eine beliebte Destination für Weinliebhaber:innen, sondern auch ein Eldorado für Natur- und Sportbegeisterte. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken in der Donauregion

© Niederösterreich Werbung/ Daniel Gollner Die Wachau: Biken, wo die Donau glitzert und das Stift Göttweig über allem thront.

4. Mountainbiken im Waldviertel Im Waldviertel erleben Mountainbiker:innen eine Landschaftskulisse wie aus dem Bilderbuch: sanfte Hügelketten, fjordartige Seen und Gewässer, Moore und prächtig grüne Wälder. Auf über 1.700 Kilometern bestens beschilderten Trails und 75 Touren unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade finden hier alle die perfekte Strecke für sein oder ihr Niveau. Besonders beliebt ist der Granittrail, der auf einer Länge von 157 Kilometern und über rund 3.000 Höhenmeter in 3 Etappen vom Waldviertel zur Donau führt. Wer lieber geführt unterwegs ist, kann auf die Expertise des Vereins Fun & Bike Oberes Waldviertel-Südböhmen vertrauen. Gemeinsam mit den Profis erkunden Sie in der Gruppe sorgfältig geplante, individuelle Biketouren. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken im Waldviertel

© Niederösterreich Werbung/ Patrick Wasshuber Früh aufstehen lohnt sich: Genießen Sie einen Sonnenaufgangsride in Groß Gerungs im Herzen des Waldviertels. © Waldviertel Tourismus, Erwin Haiden Der Granittrail – rau, echt und atemberaubend. Hier biken Sie durch die wilde Seele des Waldviertels.

5. Mountainbiken im Weinviertel Das Weinviertel: Viele kennen die sanfte Hügellandschaft zum Genießen und würden sie in die Kategorie „Flachland“ einstufen, doch für Mountainbiker:innen entpuppt sich die Region als echter Geheimtipp mit vielen interessanten Strecken. In den Leiser Bergen ist eine komplette Mountainbike-Arena entstanden, die abwechslungsreiche Routen für jedes Niveau bereithält. Tipp: Planen Sie eine Rast auf der Buschberghütte ein.

Ganz neu ist übrigens auch ein Trailpark am Hollabrunner Skiberg vom Verein Trailwerk Weinviertel. Eine von drei geplanten Mountainbikestrecken mit einer Länge von über 700 Meter ist bereits eröffnet und kann von Sonnenaufgang bis -untergang kostenlos befahren werden. Die Downhill-Strecke „ISO-Line“ ist eine Funline für Anfänger:innen als auch für fortgeschrittene Mountainbiker:innen. In diesem Jahr folgen noch zwei weitere Trails: eine naturbelassene Enduro-Strecke und eine Family-Line. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken im Weinviertel

6. Mountainbiken im Mostviertel Das Mountainbike-Streckennetz im Mostviertel umfasst über 80 Strecken: Von einfachen und familienfreundlichen Trekking-Routen in den sanften Hügeln des Alpenvorlands bis hin zu höhenmeterreichen MTB-Touren im alpinen Gelände rund um Annaberg, Königsberg, Göstling-Hochkar, Lunz am See, Lackenhof am Ötscher und Mitterbach am Erlaufsee wird sowohl Genussradler:innen als auch ambitionierten Hobbybiker:innen alles geboten. Wer nach einer ausgiebigen Bike-Tour Abkühlung sucht, springt einfach in einen der erfrischenden Naturseen, wie dem Lunzer See oder Erlaufsee.

Neu im Programm: genussvolle Touren im Weinbaugebiet Traisental. Hier runden Wein, Weitblick und traditionelle Wirtshauskultur die sportliche Tour perfekt ab. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Mountainbiken im Mostviertel

© Niederösterreich Werbung/ Patrick Wasshuber Biken mit Aussicht auf die Bergwelt rund um Hollenstein an der Ybbs ist ein wahres Naturerlebnis.

Tipp für Mountainbiker:innen Gönnen Sie sich bei einem Mountainbike-Ausflug einen Kurzurlaub in Niederösterreich. Wie wäre es mit einem Aufenthalt in einer der Selected Stays-Unterkünfte, Niederösterreichs Top-Betriebe und geheime Hotel-Tipps?