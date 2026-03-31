Mode oder Statement? Die Mission von SKD Fashion Revolution
Mode war nie unpolitisch. Doch in Zeiten sozialer Debatten um Identität, Sichtbarkeit und mentale Gesundheit wird sie zunehmend zum Ausdruck gesellschaftlicher Positionierung. Das Wiener Label SKD Fashion Revolution versteht Kleidung und Accessoires nicht als bloße Konsumgüter, sondern als Kommunikationsmittel, als Möglichkeit, Werte sichtbar zu machen. Die Marke entstand aus persönlichen Erfahrungen ihrer Gründerin Shelly Nguyen mit schwierigen Lebensphasen und Depressionen. Daraus entwickelte sich die Idee, Kindness, Selbstakzeptanz und mentale Gesundheit sichtbar zu machen und Mode als Symbol für Mut und Zusammenhalt zu etablieren.
Zwischen Marktmechanismus und Gegenentwurf
Die Modebranche ist geprägt von schnellen Zyklen, klaren Zielgruppen und festen Zuschreibungen. SKD Fashion Revolution setzt hier bewusst einen Kontrapunkt. Statt Trends hinterherzulaufen, arbeitet das Label mit einem All-Gender-Ansatz, der traditionelle Kategorien infrage stellt. Designs werden nicht für „ihn“ oder „sie“ gedacht, sondern für Menschen, die sich jenseits klarer Schubladen bewegen. Im Fokus stehen zudem Inklusion und Diversity. Die Marke versteht sich als „Fashion Safe Space“ für eine vielfältige Community. Themen wie Self-Love, LGBTQIA-Awareness, Empowerment und kulturelle Vielfalt fließen direkt in die Designs ein.Slow Fashion dient dabei nicht nur als Produktionsprinzip, sondern als Haltung. Weniger Kollektionen, bewusste Materialwahl und eine reduzierte Formensprache sollen langfristige Relevanz schaffen, statt kurzfristiger Aufmerksamkeit.
Safe Space als Gestaltungsidee
Der Begriff „Safe Space“ ist bei SKD Teil der Marken-DNA. Persönliche Erfahrungen mit Ausgrenzung übersetzt Nguyen in eine klare, reduzierte Designsprache. Logos, Linien und Proportionen sind bewusst zurückhaltend gestaltet. Das SKD-Logo fungiert dabei nicht nur als ästhetisches Element, sondern als Zeichen für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Die Produkte sollen nicht dominieren, sondern Raum für individuelle Identität lassen.
Storytelling statt bloßer Ästhetik
Jeder Entwurf folgt einer narrativen Idee. SKD Fashion Revolution versteht Mode als fortlaufende Erzählung über Empowerment, Diversität und Selbstbestimmung. Die Designer-Handtaschen etwa sind bewusst so gestaltet, dass sie weder stereotyp feminin noch maskulin wirken. Storytelling wird hier nicht als Marketinginstrument eingesetzt, sondern als gestalterischer Rahmen. Biografische Erfahrungen der Gründerin, von Bodyshaming bis hin zu mentalen Belastungen, fließen in das Narrativ ein, ohne plakativ inszeniert zu werden.
Nachhaltigkeit als strukturelle Entscheidung
Auch bei der Materialwahl verfolgt SKD Fashion Revolution einen klaren Kurs. Verwendet werden PETA-Approved Vegan zertifizierte Materialien, ergänzt durch faire Produktionsbedingungen und langlebige Verarbeitung. Nachhaltigkeit wird dabei nicht als Trend verstanden, sondern als strukturelle Voraussetzung. Selbst die Verpackung – wiederverwendbare Boxen – ist Teil dieses Konzepts. Der Anspruch: Verantwortung endet nicht beim Design, sondern umfasst den gesamten Produktzyklus.
Mehr als Mode?
Mit geplanten Musik- und Filmprojekten erweitert SKD Fashion Revolution das eigene Verständnis von Mode als kulturelles Medium. Das Projekt „First Album“ etwa verbindet kreative Ausdrucksformen mit gesellschaftlicher Positionierung. Ob dieses Modell langfristig Schule macht, bleibt offen. Klar ist jedoch: Das Label versucht, Mode nicht nur als ästhetische Kategorie zu denken, sondern als Schnittstelle zwischen Kunst, Identität und gesellschaftlicher Debatte.
Mehr Informationen zu Konzept, Designs und Projekten finden sich unter www.skd.cat.
SKD Fashion Revolution e.U.
Shelly Nguyen
Handelskai 94–96, 23.–24. OG
1200 Wien, Österreich
E-Mail: info@skd.cat
Web: www.skd.cat