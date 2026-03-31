Mode oder Statement? Die Mission von SKD Fashion Revolution

Mehr als Mode?

Mit geplanten Musik- und Filmprojekten erweitert SKD Fashion Revolution das eigene Verständnis von Mode als kulturelles Medium. Das Projekt „First Album“ etwa verbindet kreative Ausdrucksformen mit gesellschaftlicher Positionierung. Ob dieses Modell langfristig Schule macht, bleibt offen. Klar ist jedoch: Das Label versucht, Mode nicht nur als ästhetische Kategorie zu denken, sondern als Schnittstelle zwischen Kunst, Identität und gesellschaftlicher Debatte.

Mehr Informationen zu Konzept, Designs und Projekten finden sich unter www.skd.cat.