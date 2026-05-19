MedHome24: Was zählt bei der Auswahl einer 24-Stunden-Betreuung?

Digitalisierung, Telepflege und Fokus Menschlichkeit

Aktuelle Herausforderungen wie der Fachkräftemangel und die fortschreitende Digitalisierung verändern auch die 24-Stunden-Pflege in Wien. MedHome24 zeigt, dass digitale Pflegedokumentation und Telepflege die Betreuung spürbar effizienter und sicherer machen können, ohne die Menschlichkeit außer Acht zu lassen. Die persönliche Betreuung vor Ort bleibt Kernelement – unterstützt durch moderne Methoden, sorgfältige Ausbildung und regelmäßige Weiterbildungen des gesamten Teams. Damit hebt sich MedHome24 als Anbieter ab, der nicht nur auf Qualität, sondern auch auf zwischenmenschliche Stärke und zukunftsorientierte Lösungen setzt.

Mehr Informationen und individuelle Beratung rund um die 24-Stunden-Betreuung zu Hause bietet MedHome24 auf www.medhome24.at an.