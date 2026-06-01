Kindergarten ums Eck, Volksschule in Gehweite, viel Grün und trotzdem schnell in Wien: Genau diese Kombination suchen derzeit viele Familien. Gemeinden im Wiener Speckgürtel profitieren deshalb zunehmend vom Wunsch nach mehr Lebensqualität. Besonders gefragt ist Maria Enzersdorf – mit guter Infrastruktur, hoher Wohnqualität und modernen Wohnprojekten wie der „Zipsgasse 4“. So wundert es nicht, dass die niederösterreichische Marktgemeinde im Bezirk Mödling seit Jahren zu den beliebtesten Wohnorten im Wiener Umland zählt. Kein Wunder: Zwischen historischen Bauwerken, Parks und familienfreundlicher Infrastruktur verbindet Maria Enzersdorf dörflichen Charme mit hoher Lebensqualität. Gleichzeitig profitieren Bewohner:innen von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung Richtung Wien. Wer ein Haus kaufen und dennoch nicht auf Grünflächen, Ruhe und kurze Wege verzichten möchte, findet hier ideale Voraussetzungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Die privaten Gärten mit Pergolen schaffen zusätzlichen Freiraum für Familien nahe Wien.

Wohnen im Grünen mit bester Infrastruktur Maria Enzersdorf liegt direkt am südlichen Stadtrand Wiens und überzeugt mit einer Kombination, die gerade für Familien besonders attraktiv ist: viel Natur, ein breites Bildungsangebot, gute Nahversorgung und schnelle Verbindungen in die Hauptstadt. Kindergärten, Schulen, Restaurants, Supermärkte und Freizeiteinrichtungen sind bequem erreichbar. Gleichzeitig laden Naherholungsgebiete, Spazierwege und historische Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Hunyadi oder die Burg Liechtenstein zu entspannten Stunden im Grünen ein. Auch für Pendler:innen ist der Standort interessant: Mit der S-Bahn erreicht man den Bahnhof Wien Meidling in rund 14 Minuten, den Wiener Hauptbahnhof in etwa 20 Minuten und Wien Mitte in weniger als einer halben Stunde. Zusätzlich sorgen die nahegelegenen Autobahnanschlüsse A21 und A2 für hohe Mobilität.

Ein Wohnprojekt für Menschen, die mehr Platz suchen Mit dem Projekt „Zipsgasse 4“ hat Raiffeisen Wohnbau in zentraler Lage von Maria Enzersdorf ein modernes Wohnprojekt umgesetzt, das speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten ist. Auf einer mehr als 3.000 m² großen Liegenschaft entstanden acht Doppelhaushälften und sieben Reihenhäuser in ökologischer Holzriegelbauweise. Die Häuser verfügen jeweils über drei Etagen, vier Zimmer sowie private Eigengärten mit Terrasse und Pergola aus Holz. Die Wohnflächen reichen von rund 99 bis 115 m² und bieten ausreichend Platz für Familienleben, Homeoffice oder individuelle Rückzugsorte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Zwischen 99 und 115 m² Wohnfläche schaffen in Maria Enzersdorf den Raum, den Wien oft nicht mehr bietet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Raiffeisen Wohnbau setzt auf großzügige Grundrisse, die Homeoffice und Familienleben gleichermaßen Platz bieten.

Zipsgasse 4: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick 8 Doppelhaushälften und 7 Reihenhäuser

Wohnflächen von ca. 99 bis 115 m²

Jedes Haus mit 4 Zimmern und 3 Etagen

Eigengarten mit Terrasse und Holz-Pergola

Ökologische Holzriegelbauweise

Luftwärmepumpe und zentrale PV-Anlage

Fußbodenheizung und Stützkühlung im Sommer

Kunststoff-Alu-Fenster mit 3-fach-Verglasung

Außenliegender Sonnenschutz und Rollläden

Tiefgarage mit 30 Stellplätzen

Vorbereitung für E-Ladestationen

Fahrradraum, Abstellräume und Kinderspielplatz

Direkt angrenzend an den Bergschenhoekpark

Bezugsfertig verfügbar

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Helle Räume und hochwertige Materialien sorgen für Wohnkomfort auf drei Etagen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Mehr Freiraum für Familien: Die Reihenhäuser in der Zipsgasse 4 bieten privaten Außenbereich auf mehreren Ebenen.

Nachhaltiges Wohnen gewinnt an Bedeutung Die Anforderungen an modernes Wohnen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Neben Lage und Grundriss spielen heute vor allem Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und langfristig niedrige Betriebskosten eine immer größere Rolle. Genau darauf setzt das Quality-Living-Konzept von Raiffeisen Wohnbau. Die Häuser in der Zipsgasse werden über energieeffiziente Luftwärmepumpen beheizt und verfügen über eine zentrale Photovoltaik-Anlage. Dadurch können Energiekosten langfristig reduziert werden. Auch die ökologische Holzriegelbauweise trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. Ergänzt wird das Konzept durch moderne Fenster mit 3-fach-Verglasung, außenliegenden Sonnenschutz sowie Fußbodenheizung. Besonders praktisch: Im Sommer kann eine Stützkühlung aktiviert werden, um die Wohnräume auch an heißen Tagen angenehm temperiert zu halten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Irene Schanda Der großzügige Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz macht das Wohnprojekt besonders familienfreundlich.

Familienfreundliches Wohnen mit Gemeinschaftsgefühl Neben den privaten Gärten wurde auch der gemeinschaftliche Außenbereich bewusst familienfreundlich gestaltet. Ein Naschgarten und ein Kleinkinderspielplatz schaffen Begegnungsräume und machen das Projekt besonders für junge Familien attraktiv. Die ruhige Seitenstraße und der (an das Projekt) angrenzende Bergschenhoekpark verbinden naturnahes Wohnen mit kurzen Wegen in den Alltag. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Damit spricht das Projekt nicht nur Menschen an, die Wien bewusst hinter sich lassen möchten, sondern auch all jene, die das Beste aus beiden Welten suchen: die Nähe zur Großstadt und gleichzeitig ein Zuhause mit mehr Ruhe, Freiraum und Lebensqualität.

Eigentum südlich von Wien: Eine gefragte Alternative Während Wohnraum in Wien zunehmend teurer und knapper wird, gewinnen Orte im sogenannten Speckgürtel weiter an Attraktivität. Besonders Gemeinden wie Maria Enzersdorf profitieren von diesem Trend. Der Wunsch nach einem Haus mit Garten, mehr Wohnfläche und naturnahem Umfeld steigt kontinuierlich. Gleichzeitig möchten viele Käufer:innen nicht auf die Nähe zur Stadt verzichten. Genau hier setzt die Zipsgasse 4 an: Das Projekt verbindet moderne Architektur, nachhaltige Bauweise und familienfreundliche Grundrisse mit einer Lage, die sowohl Ruhe als auch Mobilität bietet.

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🏷️ AKTION: Bis zu € 43.000,– Preisnachlass Personen, die bis zum 31. Juli 2026 ein vorbehaltloses Kaufanbot für eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus von Raiffeisen Wohnbau in der Zipsgasse 4 zum gültigen Listenpreis abgeben, erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 5% auf den Listenpreis (bei Anlegern auf den Netto-Listenpreis). Der Preisnachlass ist nicht übertragbar und kann nicht in bar abgelöst werden.

Verkauf direkt vom Bauträger Der Verkauf erfolgt direkt und provisionsfrei über Raiffeisen Wohnbau. Christina Baumgartner von Raiffeisen Wohnbau steht für Fragen sowie persönliche Besichtigungstermine gerne zur Verfügung: T: +43 664 8875 8263

M: christina.baumgartner@raiffeisen-wohnbau.at Mehr Informationen zum Projekt „Zipsgasse 4“ finden Sie auf der Website von Raiffeisen Wohnbau