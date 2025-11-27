Last-Minute-Weihnachtswunder: So rettest du die Feiertage mit Wolt

Wir waren alle schon mal in der Situation: es ist fast Heiligabend, die Lichter funkeln – und plötzlich fällt es dir ein. Du hast das Geschenk für deine Tante vergessen. Oder schlimmer, deine Wohnung sieht eher so aus, als hättest du eine Glühweinstand-Party hinter dir, statt nach einem festlichen Winterwunderland. Aber keine Panik – Wolt rettet dein Weihnachten. Egal, ob du Geschenke, Deko oder sogar einen Christbaum brauchst (ja, wirklich!) – die besten lokalen Shops in der Wolt-App liefern dir deine Weihnachtsstimmung direkt bis vor die Haustür. Schneller als der Weihnachtsmann mit Red Bull.

Weihnachten auf Knopfdruck: Dein Christbaum kommt jetzt per Kurier direkt zu dir – ganz ohne Schleppen, Nadeln oder U-Bahn-Drama. ©Wolt

Der Vorweihnachtsputz: BIPA to the Rescue Bevor die Gäste kommen und das Lametta fliegt, wirkt ein schneller Weihnachtsputz wahre Wunder. Mit BIPA auf Wolt kannst du dich einfach mit Reinigungsartikeln, Duftkerzen und last-minute Beauty-Must-haves eindecken. Ordentliche Wohnung, strahlende Haut und ein blitzblankes Bad? Das ist die Weihnachtsmagie, die wir lieben.

Mach dein eigenes Weihnachtspullover-Meisterwerk Warum kaufen, wenn man’s selbst machen kann? Wollmeile ist dein Go-to für kuschelige Garne und DIY-Strickträume. Kreiere dein eigenes festliches Meisterstück oder schnapp dir ein Strickset für die bastelfreudige Freundin, die handgemachte Geschenke liebt. Für alle Selfcare-Queens und -Kings: Lush Lush hat alles, was deine Geschenke himmlisch duften lässt. Badebomben, Peelings, Lotions und die ikonischen Geschenkboxen – fixfertig verpackt, hübsch und vegan. Perfekt für alle, die sich eine Spa-Auszeit verdient haben (also: für uns alle).

Noch auf der Suche nach echten Hinguckern? Von Smartwatches und PlayStation-Controllern bei Computer4You und Elektrogeräten von Red Zac bis hin zu stylischen Kameras und Zubehör bei Foto Bayerl – Wolt hat die perfekten Hightech-Geschenke für alle Gadget-Fans. Ob für den Gamer in der Familie, die Hobbyfotografin oder den Freund, der einfach alles liebt, was blinkt – das sind die Geschenke, die sagen: „Ich hab das wochenlang geplant.“ (Auch wenn du’s erst vor 30 Minuten bestellt hast)

Von DIY-Weihnachtspullovern über duftende Selfcare-Schätze bis hin zu Hightech-Geschenken: Wolt bringt dir alles, worüber sich deine Liebsten freuen. ©Wolt