Verlässlicher Partner für den Landmaschinenkauf in Österreich

Der Landmaschinenkauf ist eine Entscheidung mit Langzeitwirkung, bei der zahlreiche Faktoren abgewogen werden müssen. Empfohlen wird, auf Markenvertrieb, transparente Prüfprotokolle und ein breites Serviceangebot zu setzen. Besonderen Wert sollte man auf die Erreichbarkeit auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten, eine umfassende Ersatzteilversorgung und qualifiziertes Werkstattpersonal legen. Mit diesen Kriterien positioniert sich beispielsweise Mauch als erfahrener Landmaschinenhändler in Österreich und bietet eine Auswahl, die vom Hoflader gebraucht bis zum Fendt Traktor reicht.

Weitere Informationen zum Landmaschinenkauf, zur Finanzierung und zum persönlichen Service für Betriebe jeder Größe gibt es auf www.mauch.at.