Krone und Kirche: Machtachsen in Codex Mancini erklärt

Historischer Kriminalroman mit Substanz

Codex Mancini hebt sich durch seinen konsequent sachlichen Zugang vom Genre ab. Die Reihe verzichtet auf Übertreibung und setzt stattdessen auf nachvollziehbare Abläufe und glaubwürdige Konflikte. Wer einen historischen Kriminalroman sucht, der Zusammenhänge erklärt statt vereinfacht, findet hier eine ungewöhnlich dichte und durchdachte Lektüre.

Mehr zur Codex-Mancini-Romanreihe, atmosphärischen Reisethemen und aktuellen Veröffentlichungen findet sich kompakt auf www.facebook.com/codex.mancini.