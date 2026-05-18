Kroatien neu entdecken: Urlaub zwischen Küste, Kulinarik und Entspannung
Zusammenfassung
- Vielfältige Aktivitäten von Sport über Familienabenteuer bis Kulinarik und Wellness in den Falkensteiner Hotels & Residences in Kroatien.
- Familienfreundliche Programme, große Poollandschaften und kreative Kinderangebote sorgen für Abwechslung und gemeinsame Erlebnisse.
- Mediterrane Genussmomente, exklusive Entspannung und abwechslungsreiche Events machen den Kroatien-Urlaub besonders.
Die wärmere Jahreszeit kommt und ist ideal, um Neues zu entdecken, aktiv zu sein und das in eigenem Rhythmus. In Kroatien bieten die Falkensteiner Hotels & Residences vielseitige Möglichkeiten – von sportlichen Herausforderungen und Familienabenteuern bis hin zu kulinarischem Genuss und exklusiver Entspannung.
Aktivurlaub in Kroatien: Sport und Bewegung am Meer
Die längeren Tage und milden Temperaturen machen Kroatien bereits im Frühling zum perfekten Ziel für Outdoor-Aktivitäten. Sportbegeisterte können sich im Falkensteiner Resort Punta Skala auf über 20 Sportarten freuen, von Tennis über Yoga und Pilates bis zu Wassersport – so lässt sich bei einer Kajaktour die Küste aus einer neuen Perspektive erleben.
Mit dem Arsenal Football Camp – das die gesamte Sommersaison buchbar ist – kommt zusätzlich internationales Trainingsniveau ins Resort: professionell begleitet, abwechslungsreich aufgebaut und ideal für alle, die sich auch im Urlaub weiterentwickeln möchten.
Beim Stand-up-Paddeln entdecken Gäste die kroatische Küste aus einer ganz neuen Perspektive.
Padel macht Spaß, besonders wenn Vater und Tochter gemeinsam den Court rocken.
Radfahren mit Meerblick: So macht Aktivurlaub in Kroatien richtig Spaß.
Warme Abende, kühle Drinks – der Fortis Club weiß, wie man den Tag ausklingen lässt.
Familienabenteuer: Spielerisch lernen & gemeinsam entdecken
Für Familien bieten die Falkensteiner Hotels in Kroatien abwechslungsreiche Programme, die Spaß und Bildung miteinander verbinden:
Im Falkensteiner Family Hotel Diadora stehen die Falkensteiner Akademien im Mittelpunkt: Bei Tennis, Schwimmen oder MasterChef-Klassen dürfen die Kinder neue Erfahrungen sammeln, ihre Kreativität ausleben und schließen neue Freundschaften. Das Falky Land ergänzt das Angebot: Ein 1.250 m² großer Indoor-Spielbereich mit Playmobil-Ecke, Science Lab, Kino und Kreativräumen, in denen kleine Entdecker:innen ihren Interessen nachgehen können.
So sieht ein gelungener Familienurlaub aus.
Mit so einem Ausblick fällt das Aufstehen schwer.
Gemeinsame Momente am Meer, warme Sommertage und entspannte Spaziergänge machen den Familienurlaub in Kroatien besonders unvergesslich.
Hier will man einfach nur ankommen.
Das ist das Kroatien, für das man kommt – türkisblaues Wasser, Pinien und Sonne satt.
Im Falkensteiner Club Funimation Borik sorgt das All-Inclusive-Konzept für entspannte Tage. Große Poollandschaften, eine weitläufige Badebucht und Programme wie die FUNtastic Weekends bieten viel Abwechslung.
Im Falky Land begleiten engagierte Betreuer:innen die Kinder liebevoll durch kreative Bastelstunden.
Rutschen ist ein Spaß für Groß und Klein.
Rein ins Vergnügen: Im Pool des Funimation Borik kennt der Badespaß keine Grenzen.
Kulinarik in Kroatien: Mediterrane Vielfalt erleben
Genuss spielt in Kroatien eine zentrale Rolle. Das Iadera Dining Collection-Konzept im gleichnamigen Falkensteiner Iadera bringt die Vielfalt der mediterranen Küche auf den Tisch: von frischen Meeresfrüchten im Seafood Restaurant Bracera über erstklassige Steaks im Steakhouse Planika bis hin zu raffinierten asiatischen Spezialitäten im Spice Restaurant. Kulinarische Themenabende, Weinverkostungen und Feinschmecker-Ausflüge – darunter Trüffelsuche, Olivenölverkostungen und Salzernte – ermöglichen es, die kroatische Gastronomie hautnah zu erleben.
Draußen speisen, Meeresluft schnuppern: Auf der Terrasse schmeckt jedes Gericht gleich doppelt so gut.
Die beeindruckende Weinauswahl in der Lobby lädt Genießer:innen zum Stöbern und Verweilen ein.
In der stilvollen Hotelbar lässt sich der Abend bei einem kühlen Drink entspannt ausklingen.
Kreativ angerichtete Spezialitäten und mediterrane Aromen zeigen die kulinarische Vielfalt der Falkensteiner Hotels in Kroatien.
Frische Fischgerichte und ein Dinner mit Meerblick machen den Abend an der kroatischen Küste zu einem besonderen Genussmoment.
Wellnesshotel in Kroatien: Ruhe finden am Meer
Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SEA & SPA-Konzept im Hotel & Spa Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit intensiver Deep Relaxation. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden.
Innerhalb des Resorts laden eigene Villen dazu ein, den Urlaub ganz für sich zu genießen – mit privatem Pool und Garten. Und gleichzeitig stehen alle Annehmlichkeiten eines Hotels bereit, wann immer man sie nutzen möchte.
Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt ein weiterer Ort der Entspannung: das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer. Ein wunderschöner Garten sowie eine zum Meer ausgerichtete Terrasse laden dazu ein, den Moment ganz bewusst zu genießen – sei es bei einem ruhigen Morgen oder einem entspannten Ausklang des Tages.
Felsen, Sonne, kristallklares Wasser – wer da nicht sofort reinspringen will, macht Urlaub falsch.
Im lichtdurchfluteten Spa genießen Gäste entspannte Stunden mit Meerblick.
Eine Halbinsel, das Meer auf allen Seiten und mittendrin das eigene Hotel – so eine Lage findet man nicht zweimal.
Ruhige Poollandschaften schaffen Raum für Erholung und Regeneration.
Sommer in Kroatien: Events und besondere Momente
Neben Sport, Kulinarik und Entspannung bietet das Falkensteiner Summer Festival im Resort Punta Skala ein abwechslungsreiches Programm mit Themenpartys, Live-Musik, Open-Air-Kino und kulinarischen Events. Gäste können den Tag entspannt in der Lounge-Zone ausklingen lassen oder bei einer der legendären Beach-Partys den Sommer einläuten.
Der Pool des Hotel Adriana lädt inmitten eines traumhaften Gartens direkt am Meer zum Entspannen ein.
Die weitläufige Poollandschaft des Funimation Borik verspricht beim Sonnenuntergang unvergesslichen Badespaß für die ganze Familie.
Jetzt den Sommerurlaub in Kroatien planen
Ob aktiv unterwegs, als Familie oder mit Fokus auf Ruhe und Genuss – die Falkensteiner Hotels & Residences in Kroatien bieten viele Möglichkeiten, den Frühling und natürlich auch schon den Sommer so zu gestalten, wie er sich richtig anfühlt.
Easy Travel
Gönnen Sie sich das gewisse Extra: Bei einem Aufenthalt ab fünf Nächten profitieren Sie je nach Reisezeitraum von einem Mobilitäts-Bonus in Höhe von 150 € oder 250 €.
Ein Teil Ihrer Reisekosten wird übernommen, damit Sie vor Ort noch mehr Freiheit genießen können. Das Beste daran? Der Betrag wird direkt bei Ihrer Buchung verrechnet und ist im angezeigten Preis bereits enthalten. Entspannt ankommen, mehr erleben!
Limitiertes Angebot für ausgewählte Reisezeiträume, nach Verfügbarkeit.