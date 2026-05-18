Die wärmere Jahreszeit kommt und ist ideal, um Neues zu entdecken, aktiv zu sein und das in eigenem Rhythmus. In Kroatien bieten die Falkensteiner Hotels & Residences vielseitige Möglichkeiten – von sportlichen Herausforderungen und Familienabenteuern bis hin zu kulinarischem Genuss und exklusiver Entspannung.

Aktivurlaub in Kroatien: Sport und Bewegung am Meer Die längeren Tage und milden Temperaturen machen Kroatien bereits im Frühling zum perfekten Ziel für Outdoor-Aktivitäten. Sportbegeisterte können sich im Falkensteiner Resort Punta Skala auf über 20 Sportarten freuen, von Tennis über Yoga und Pilates bis zu Wassersport – so lässt sich bei einer Kajaktour die Küste aus einer neuen Perspektive erleben. Mit dem Arsenal Football Camp – das die gesamte Sommersaison buchbar ist – kommt zusätzlich internationales Trainingsniveau ins Resort: professionell begleitet, abwechslungsreich aufgebaut und ideal für alle, die sich auch im Urlaub weiterentwickeln möchten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Beim Stand-up-Paddeln entdecken Gäste die kroatische Küste aus einer ganz neuen Perspektive. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Padel macht Spaß, besonders wenn Vater und Tochter gemeinsam den Court rocken. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Radfahren mit Meerblick: So macht Aktivurlaub in Kroatien richtig Spaß. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Warme Abende, kühle Drinks – der Fortis Club weiß, wie man den Tag ausklingen lässt.

Familienabenteuer: Spielerisch lernen & gemeinsam entdecken Für Familien bieten die Falkensteiner Hotels in Kroatien abwechslungsreiche Programme, die Spaß und Bildung miteinander verbinden: Im Falkensteiner Family Hotel Diadora stehen die Falkensteiner Akademien im Mittelpunkt: Bei Tennis, Schwimmen oder MasterChef-Klassen dürfen die Kinder neue Erfahrungen sammeln, ihre Kreativität ausleben und schließen neue Freundschaften. Das Falky Land ergänzt das Angebot: Ein 1.250 m² großer Indoor-Spielbereich mit Playmobil-Ecke, Science Lab, Kino und Kreativräumen, in denen kleine Entdecker:innen ihren Interessen nachgehen können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner So sieht ein gelungener Familienurlaub aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Mit so einem Ausblick fällt das Aufstehen schwer. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Gemeinsame Momente am Meer, warme Sommertage und entspannte Spaziergänge machen den Familienurlaub in Kroatien besonders unvergesslich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hier will man einfach nur ankommen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Das ist das Kroatien, für das man kommt – türkisblaues Wasser, Pinien und Sonne satt.

Im Falkensteiner Club Funimation Borik sorgt das All-Inclusive-Konzept für entspannte Tage. Große Poollandschaften, eine weitläufige Badebucht und Programme wie die FUNtastic Weekends bieten viel Abwechslung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Im Falky Land begleiten engagierte Betreuer:innen die Kinder liebevoll durch kreative Bastelstunden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Rutschen ist ein Spaß für Groß und Klein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Rein ins Vergnügen: Im Pool des Funimation Borik kennt der Badespaß keine Grenzen.

Kulinarik in Kroatien: Mediterrane Vielfalt erleben Genuss spielt in Kroatien eine zentrale Rolle. Das Iadera Dining Collection-Konzept im gleichnamigen Falkensteiner Iadera bringt die Vielfalt der mediterranen Küche auf den Tisch: von frischen Meeresfrüchten im Seafood Restaurant Bracera über erstklassige Steaks im Steakhouse Planika bis hin zu raffinierten asiatischen Spezialitäten im Spice Restaurant. Kulinarische Themenabende, Weinverkostungen und Feinschmecker-Ausflüge – darunter Trüffelsuche, Olivenölverkostungen und Salzernte – ermöglichen es, die kroatische Gastronomie hautnah zu erleben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Draußen speisen, Meeresluft schnuppern: Auf der Terrasse schmeckt jedes Gericht gleich doppelt so gut. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Die beeindruckende Weinauswahl in der Lobby lädt Genießer:innen zum Stöbern und Verweilen ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences In der stilvollen Hotelbar lässt sich der Abend bei einem kühlen Drink entspannt ausklingen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Kreativ angerichtete Spezialitäten und mediterrane Aromen zeigen die kulinarische Vielfalt der Falkensteiner Hotels in Kroatien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Frische Fischgerichte und ein Dinner mit Meerblick machen den Abend an der kroatischen Küste zu einem besonderen Genussmoment.

Wellnesshotel in Kroatien: Ruhe finden am Meer Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SEA & SPA-Konzept im Hotel & Spa Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit intensiver Deep Relaxation. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden. Innerhalb des Resorts laden eigene Villen dazu ein, den Urlaub ganz für sich zu genießen – mit privatem Pool und Garten. Und gleichzeitig stehen alle Annehmlichkeiten eines Hotels bereit, wann immer man sie nutzen möchte. Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt ein weiterer Ort der Entspannung: das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer. Ein wunderschöner Garten sowie eine zum Meer ausgerichtete Terrasse laden dazu ein, den Moment ganz bewusst zu genießen – sei es bei einem ruhigen Morgen oder einem entspannten Ausklang des Tages.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Felsen, Sonne, kristallklares Wasser – wer da nicht sofort reinspringen will, macht Urlaub falsch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Im lichtdurchfluteten Spa genießen Gäste entspannte Stunden mit Meerblick. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Eine Halbinsel, das Meer auf allen Seiten und mittendrin das eigene Hotel – so eine Lage findet man nicht zweimal. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Ruhige Poollandschaften schaffen Raum für Erholung und Regeneration.

Sommer in Kroatien: Events und besondere Momente Neben Sport, Kulinarik und Entspannung bietet das Falkensteiner Summer Festival im Resort Punta Skala ein abwechslungsreiches Programm mit Themenpartys, Live-Musik, Open-Air-Kino und kulinarischen Events. Gäste können den Tag entspannt in der Lounge-Zone ausklingen lassen oder bei einer der legendären Beach-Partys den Sommer einläuten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Der Pool des Hotel Adriana lädt inmitten eines traumhaften Gartens direkt am Meer zum Entspannen ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residences Die weitläufige Poollandschaft des Funimation Borik verspricht beim Sonnenuntergang unvergesslichen Badespaß für die ganze Familie.