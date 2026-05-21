KinderKulturParcours – Ein Familienfest im MuseumsQuartier

Beim KinderKulturParcours kann das gesamte MQ und die MQ Institutionen von Groß und Klein spielerisch entdeckt werden. Die Höfe und Museen verwandeln sich in Orte zum Entdecken, Staunen und Mitmachen – und das bei freiem Eintritt! Einfach vorbeikommen und mitmachen: Der KinderKulturParcours findet den ganzen Tag von 10:00 bis 20:00 Uhr statt und garantiert mit seinem vielfältigen Programm jede Menge Spiel, Spaß und Freude am Gestalten und Entdecken.

Jubiläum 25 Jahre MQ bringt neue Formate Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ hat sich das MuseumsQuartier spannende neue Mitmachstationen überlegt: Etwa die Mitmachstation „Von Partyhut bis Festtagskrönchen!“, denn schrille Hüte kann man bekanntlich nie genug haben. Hantiert wird hier mit Stoff, Papier, Bändern, Schnüren, Perlen und vielen weiteren Materialien. Wer mehr über die spannende Geschichte des MQ erfahren möchte, kann sich beim Rätselparcours „Eine Kutschfahrt durch das MQ“ auf Entdeckungstour begeben. Ausgehend vom Infopoint können Familien das MQ auf eigene Faust oder im Rahmen geführter Rundgänge erkunden und dabei spielerisch erfahren, wie sich dieser historische Ort von kaiserlichen Hofstallungen zu einem der größten Kunst und Kulturareale Europas entwickelt hat.

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Von Siebdruck bis Segelboot Neben den neuen Formaten können sich Besucher:innen auch wieder auf die Publikumslieblinge freuen: Beim Siebdruck Workshop „Birds of Neubau“ können mitgebrachte Kleidungsstücke mit Vogelmotiven neugestaltet werden. Wer lieber baut und tüftelt, kann das gemeinsam mit Künstler Martin Markeli beim Miniatur Segelboot Workshop machen: Aus Upcycling Materialien entstehen kleine Boote, die anschließend beim „Aquadrome: Bring your own boat!“ im Wasserbecken ausprobiert werden können.

Von Minigolf bis Wildpflanzenwiese Das Minigolf Turnier beim Kiosk MQ Amore beweist sich jedes Jahr als Highlight und auch die Boulebahn ist ein Fixpunkt. Beim Workshop „Flower Power Seed Balls“ dreht sich alles um die Wildpflanzenwiese von Künstlerin Anita Fuchs. Zu finden ist das „Versuchsfeld1“ am MQ Vorplatz. Besucher:innen können beobachten, welche Pflanzen dort sprießen, eigene Seed Bombs anfertigen und diese mit nach Hause nehmen.

Den MQ Freiraum kennenlernen Auch im MQ Freiraum wird mit Materialien experimentiert. Die Ausstellung „The Material Show“ stellt die Frage, woraus eine Stadt besteht. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung bauen Kinder mit Lego, Ton, Glassteinen oder eigenen mitgebrachten Materialien individuelle Kunstwerke.

Bühne frei auf der MQ Sommerbühne Auf der MQ Sommerbühne geht das Familienfest mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm weiter. Bei „Inseln, Igel & Wortakrobatik: Junge Literatur für kleine Ohren“ laden Studierende des Instituts für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst Wien zu literarischen Reisen ein und verbinden spielerische Sprachkunst mit fantastischen Abenteuern. Theaterfans können sich auf gleich mehrere Stücke freuen. „MIT GEFÜHL(t)“ ist ein Kindertheaterstück über Gefühle und Empathie mit den bekannten Figuren von Mr. Men und Little Miss. Freude, Zorn, Trauer: Alle Gefühle haben ihren Platz, denn Gefühle gehören gefühlt. Beim Theaterstück „Omas zauberhafter Garten – Kasperl und die Klimafee“ gedeihen Gemüse, Obst und Kräuter wunderbar, bis eine Hexe die Gartenidylle stört und den Ring des Gartenwissens stiehlt. Kasperl und die Klimafee Lila machen sich auf die Suche und finden heraus, dass Wissen besonders wirksam wird, wenn man es teilt. Eine besondere Performance bringt das Tanzquartier Wien auf die Bühne. Bei „Bodyparkour: Wenn der Stahl erwacht“ verschmelzen Tanz, Parkour und Musik. Zum Abschluss kommen auch Musikbegeisterte auf ihre Kosten. Brudi & Bär bringen Hiphop für alle auf die MQ Sommerbühne und vermitteln mit positiven Songs Themen wie Inklusion, Diversität, Selbstliebe und Zusammenhalt. Danach sorgt DJ Agathe Bauer mit einem Mix aus Chanson, Disco, Pop und Gitarrengeschrammel für tanzbare Stimmung.

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MQ Institutionen mit buntem Programm Auch die MQ Institutionen öffnen ihre Türen: Das Az W geht mit Wärmebildkamera und Temperaturpistole auf die Suche nach dem kältesten Ort im MQ. Dabei werden Messdaten, Fundstücke und Sinneseindrücke gesammelt und zu einem gemeinsamen Plan verbunden. Im Leopold Museum kann die Sonderausstellung „Premiere! Die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank“ im Rahmen einer Familienführung erkundet werden. Gemeinsam mit dem mumok und dem MQ wird die Fassade des Museums zum Klangkörper. Mit bunten Boomwhackers entstehen eigene Rhythmen und Klangwelten, bei denen Farben, Töne und Bewegungen zusammenspielen. Die Kunsthalle Wien lädt unter dem Titel „Alltagsglitzer!“ dazu ein, den eigenen Alltag künstlerisch zu betrachten und im Atelier funkelnde, dreidimensionale Bilder und Objekte zu gestalten. Einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Wiener Festwochen ermöglichen die Hallen E+G: Familien schauen gemeinsam auf und hinter die Bühnen, beobachten den Technikaufbau, erkunden den Backstagebereich und werfen einen Blick in die Garderoben der Künstler:innen. Im Tanzquartier Wien stehen Körpergefühl, Fantasie und Miteinander im Mittelpunkt. Hannah Maria Wimmer lädt Kinder zu einem Workshop ein, in dem Bewegung als offener Raum für Spiel, Wahrnehmung und gemeinsames Ausprobieren verstanden wird. Im ZOOM Kindermuseum entsteht unter dem Titel „Drunter und Drüber“ eine fantasievolle Murmellandschaft aus Rohren, Schläuchen und Klebeband. Dabei werden wilde Achterbahnen, geheimnisvolle Labyrinthe und Kugelkarussells gebaut. Wer zwischendurch eine ruhigere Station sucht, kann es sich auf der „(Vor-)Leseinsel“ gemütlich machen. Dort gibt es Bilderbücher, Kinderromane und Sachbücher zu entdecken. Kleine und große Filmfans können im Milieukino von VIENNA SHORTS Platz nehmen: In einem zum Kino umgebauten Lastwagen werden ganztägig Kurzfilmprogramme gezeigt. Für alle, die gerne mit besonderen Techniken experimentieren, bietet der Workshop „Cyanotypie – mit der Sonne fotografieren“ einen kreativen Zugang zur Fotografie. Mit lichtempfindlichem Papier, Sonnenlicht, Wasser und Naturmaterialien wie Blättern, Ästen und anderen Objekten entstehen spannende Bilder.

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