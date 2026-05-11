KFZ Kleindienst: Wichtige Hinweise zur Pickerl-Überprüfung

Kosteneffizienz durch frühzeitige Werkstattwahl

Verspätete Pickerl-Prüfungen führen oft zu höheren Ausgaben, da kleine Schäden im Zuge der Überziehung zu komplexeren Problemfällen werden können. Neben behördlichen Sanktionen drohen Mehrkosten durch unentdeckte Mängel, längere Stehzeiten und eingeschränkte Mobilität. Eine ganzjährige Betreuung durch eine erfahrene Werkstatt wie KFZ Kleindienst zahlt sich daher aus insbesondere durch individuelle Beratung, transparente Abläufe und flexible Lösungen auch im Bereich Gasprüfung nach ÖVGW-Richtlinie G 107 sowie EN 1949 und Ersatzteilversorgung. Die konsequente Orientierung an Qualität und die 100-jährige Kammerzugehörigkeit des Betriebs unterstreichen die Erfahrung und Verlässlichkeit des Unternehmens und helfen, den Wert und die Sicherheit des Fahrzeugs nachhaltig zu sichern.

Mehr Hintergrundwissen, praktische Hinweise und Kontakt zur Werkstatt aus Pöllau sind auf der KFZ Kleindienst Seite zu finden.