Italienische Weine: So wählt Da Maurizio die Flaschen aus

Da Maurizio – exklusive italienische Weine & Sommelier-Kompetenz

Wer exklusive italienische Weine sucht oder einfach ein ehrliches Genusserlebnis abseits von Mainstream-Weinen schätzt, findet bei Da Maurizio einen Ort mit Persönlichkeit und Durchblick. Die Mischung aus Sommelier-Kompetenz, Direktimport italienischer Weine und lokalem Bezug macht das Geschäft und die Weinbar in Bruck an der Mur zum Geheimtipp für Genießer und Profis.

Weitere Informationen und Termine für Verkostungen finden Interessierte auf www.da-maurizio.at.