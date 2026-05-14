Investition: Goldene Werte, die bleiben

Die Münze Österreich macht Gold greifbar, indem sie das abstrakte Edelmetall in hochqualitative, einzigartige, wunderschön verarbeitete, fälschungssichere Produkte, transformiert, die über Generationen hinweg als Wertaufbewahrungsmittel dienen können.

Ein Weltstar aus Gold Die wohl wichtigste Rolle spielt der Wiener Philharmoniker. Seit 1989 geprägt, ist er die einzige europäische Anlagemünze in Euro-Währung und zählt zu den meistverkauften Goldmünzen der Welt. Mit einem Feingehalt von 999,9 (24 Karat) bietet er Gold in seiner reinsten Form. Erhältlich ist der goldene Philharmoniker in fünf Stückelungen von 1/25 Unze bis zur vollen Unze (ca. 31,1 Gramm), ein Trend zu kleineren Stückelungen ist erkennbar. Der Philharmoniker ist weltweit bekannt und kann bei Banken oder jedem Edelmetallhändler der Welt zum aktuellen Goldpreis wiederverkauft werden. Das macht ihn zu einem „Ersatzgeld“ in Krisenzeiten.

Brückenschlag Die Münze Österreich hält den Gedanken des „bleibenden Werts“ auch durch die Fortführung historischer Traditionen lebendig: Es werden historische Münzen wie Dukaten, Gulden und Kronen nachgeprägt. Diese bieten Anlegern die Möglichkeit, Gold in kleineren Einheiten zu erwerben, die historisch im kollektiven Gedächtnis als „hartes Geld“ verankert sind. Das Sortiment der Münze verbindet Wertanlage, Geschichte und persönliche Bedeutung.

Steuerliche Vorteile Gold wird aktiv als Instrument zur langfristigen Vorsorge gefördert: Anlagegold (Münzen und Barren) ist in Österreich (und der gesamten EU) von der Mehrwertsteuer befreit. Einkommensteuer: Nach einer Behaltefrist von einem Jahr sind Kursgewinne beim Verkauf für Privatpersonen in Österreich steuerfrei.

Flexibilität im Einstieg Wer Gold nicht nur besitzen, sondern auch sicher verwalten möchte, findet bei der Münze Österreich maßgeschneiderte Lösungen mit dem GoldSparplan, der GoldReserve und dem GoldDepot. Der monatliche Betrag – ab EUR 50,00 – wird selbst bestimmt, die Münze Österreich wandelt diesen in Gold um, durch regelmäßiges Ankaufen gleicht man eventuelle Kursschwankungen aus. Es braucht keine großen Geldbeträge, um in Edelmetalle zu investieren! Bei diesen risikoaversen Dienstleistungsprodukten finden sich auch viele Frauen wieder, die zunehmend in die Finanzplanung einbezogen werden und bereit sind Verantwortung bei den Themen Finanzen, Zukunftssicherung und Vermögensaufbau zu übernehmen. Gold ist und bleibt eine stille Reserve, besonders dann, wenn andere Systeme an ihre Grenzen stoßen. Mehr finden Sie unter muenzeoesterreich.at