Immobilienmarkt im Wandel: Käufermarkt – FEELING HOME IMMOBILIEN

Ein neues Thema ab 2026 ist auch das Mietwertsicherungs-Gesetz. Welche Auswirkungen hat dieses auf Vermieter:innen und Investor:innen?

Mit 1. Jänner 2026 ist das Mietwertsicherungs-Gesetz in Kraft getreten und gilt für bestehende wie auch für neue Wohnungsmietverträge in der Voll- und Teilanwendung des Mietrechtsgesetzes. Ziel ist es, Mietzinsanpassungen stärker zu begrenzen und die Mieter:innen zu entlasten. Konkret wird die vertragliche Wertsicherung eingeschränkt und an den Verbraucherpreisindex 2020 des Vorjahres gekoppelt. Die Anhebung darf zum 1. April erfolgen. In der Praxis greift eine sogenannte Drei-Prozent-plus-Hälfte-Regel, über 3 % Inflationsanhebung darf nur mehr zur Hälfte angehoben werden. Zusätzlich gilt in der Vollanwendung ein Preisschutz, die Mietzinserhöhung ist 2025 auf maximal ein Prozent und 2026 auf höchstens zwei Prozent begrenzt. Die Mindestbefristung von Mietverträgen wurde von drei auf fünf Jahre verlängert, ausgenommen sind Kleinvermieter:innen. Für Mieter:innen bedeutet das: Wertveränderungen werden künftig häufig bereits im Mietzins eingepreist. Langfristige oder unbefristete Mietverhältnisse werden seltener und die mietrechtlichen Rahmenbedingungen beeinflussen in der Zukunft den Marktwert, Renditen und Kaufentscheidungen.