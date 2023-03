Heiz-Erlebnistage bei Windhager

Bei den Heiz-Erlebnistagen und -Beratertagen können BesucherInnen eine persönliche und individuelle Beratung in Anspruch nehmen. Als Vollsortimentsanbieter bietet Windhager alternative Heizlösungen für jedes Zuhause. In der Produktpalette befinden sich komfortable Pelletkessel, robuste Scheitholzvergaser und innovative Hackgutheizungen mit Saugsystem sowie Wärmepumpen. Wie einfach die Handhabung ist, zeigen die freundlichen MitarbeiterInnen an Geräten, die live in Betrieb sind. BesucherInnen in Seekirchen können sogar die Herstellung der Heizungen hautnah erleben: vom Weg des Blechs, dem Stanzen, über das Schweißen bis hin zur Montage.