Hebamme Manuela Lampl: Für eine starke Stimme der Kaiserinnen

Selbstbestimmte Geburt: Sicherheit, Würde und professionelle Begleitung

Ob spontane Geburt oder geplanter Kaiserschnitt: Im Mittelpunkt steht immer das Ziel, Mutter und Kind sicher zu begleiten. Eine respektvolle Betreuung kann wesentlich dazu beitragen, dass Frauen ihr Geburtserlebnis positiv verarbeiten und gestärkt in die neue Lebensphase starten. Eine starke Stimme für unterschiedliche Geburtswege bedeutet letztlich, Vielfalt anzuerkennen. Denn jede Geburt ist individuell – und verdient einen Rahmen, der Sicherheit, Würde und Unterstützung gewährleistet.

Weitere Informationen rund um die professionelle und herzliche Begleitung zur selbstbestimmten Kaiserinnengeburt gibt es unter www.hebamme.life.