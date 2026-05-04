Handynacken vermeiden: Effektive Lösungen gegen Nackenschmerzen
Wer sich und seine Mitmenschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Gehsteigen oder am Arbeitsplatz beobachtet, erkennt schnell: Unsere Gesellschaft hat ein Haltungsproblem. Kiesern kann dabei helfen.
Sicher ist Ihnen diese Situation bekannt: Der Kopf ist geneigt, die Schultern sind leicht hochgezogen, der Rücken gekrümmt. Der Blick ruht auf dem Smartphone, Tablet oder Computer. Aber welche Auswirkungen haben diese Gewohnheiten eigentlich auf unseren Körper?
Das sind die körperlichen Folgen des Handykonsums
Welche Folgen das haben kann, ist vielen nicht bewusst. Bei aufrechter Haltung wiegt unser Kopf durchschnittlich vier bis sechs Kilogramm. Je mehr wir ihn aber nach vorne beugen, desto höher ist das Gewicht, das auf die Halswirbelsäule drückt. Neigen wir den Kopf um 15 Grad nach vorne, wirken 12 Kilogramm auf den Rücken. Und je tiefer der Kopf nach vorne sinkt, desto stärker wird unsere Rückseite belastet.
Ist der Blick auf das Smartphone gerichtet, haben wir den Kopf meist um 45 Grad geneigt und es wirken über 20 Kilogramm auf den Rücken. Bei einer geneigten Kopfposition von 60 Grad können es sogar um die 27 Kilogramm sein. In dieser Position muss unsere Halswirbelsäule einer hohen Kraft entgegenwirken. Die Bänder sind ständig gedehnt, die Muskulatur ist angespannt und der Bereich kann nicht mehr gut mit Blut versorgt werden.
Die Zeiten am Smartphone summieren sich
Vermutlich denken Sie jetzt "Ich schaue zum Glück eh nur zwei- bis dreimal pro Tag auf das Smartphone, das sollte meine Wirbelsäule aushalten können." Tatsächlich sind es aber ein paar Blicke mehr. Laut den deutschen Forschern des "Menthal Balance"-Projekts, die über eine App das Verhalten von 60.000 Smartphonenutzer:innen beobachtet haben, schauen wir täglich circa 88-mal auf unseren mobilen Begleiter. Das mögen manchmal nur kurze Kontrollen sein wie das Checken von E-Mail, Wetter oder Uhrzeit. Addieren wir aber die Zeit, starren wir pro Tag länger auf den Monitor, als uns vielleicht bewusst ist.
Digitaler Dauerstress belastet unsere Muskulatur
Die kontinuierlich gekrümmte Haltung bei der Arbeit und in der Freizeit belastet die Muskulatur stark und bringt auf Dauer spürbare Folgen mit sich. Mal ist es ein Stechen, mal ein Ziehen, mal ein Pulsieren oder Brennen. Ob Verspannungen im Nacken, Kopfschmerzen oder ein steifer Hals – viele Menschen leiden regelmäßig unter Nackenschmerzen.
Doch was können Sie tun, um Ihre Nackengesundheit im Alltag nachhaltig zu fördern? Neben einem grundlegenden Verständnis für mögliche Auslöser helfen präventive Maßnahmen: ergonomische angepasste Arbeitsplätze, bewusste Pausen im Alltag und gezielte Bewegung. Besonders wirksam ist ein systematisches Krafttraining, das Ihre Nackenmuskulatur stärkt, Fehlhaltungen korrigiert und nicht nur bestehende Beschwerden entgegenwirkt, sondern auch langfristig zu einer stabilen und gesunden Haltung beiträgt.
Nacken- und Rückengesundheit mit gezieltem Krafttraining stärken
Mit über 55 Jahren Erfahrung im gesundheitsorientierten Krafttraining unterstützt das Schweizer Unternehmen Kieser Menschen dabei, ihre Rücken- und Nackenbeschwerden aktiv anzugehen. Das Kieser Konzept zählt zu den wirksamsten Methoden zur Behandlung und Vorbeugung von Rücken- und Nackenbeschwerden. Im Mittelpunkt steht ein hochintensives Krafttraining an eigens entwickelten Trainingsmaschinen. Ausgebildetes Fachpersonal unterstützt Sie dabei, Ihre Probleme am Bewegungsappart gezielt anzugehen. Die zeiteffiziente Trainingsform verbindet Ansätze der Gesundheits- und Bewegungswissenschaften und findet in ruhiger Atmosphäre statt.
Übung für eine starke Nackenmuskulatur
Im Rückenprogramm von Kieser enthalten: Die Nackenmaschine G5. An ihr trainieren Sie die Streckmuskeln der Wirbelsäule und den Trapezmuskel.
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