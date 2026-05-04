Handynacken vermeiden: Effektive Lösungen gegen Nackenschmerzen

Wer sich und seine Mitmenschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Gehsteigen oder am Arbeitsplatz beobachtet, erkennt schnell: Unsere Gesellschaft hat ein Haltungsproblem. Kiesern kann dabei helfen.

Sicher ist Ihnen diese Situation bekannt: Der Kopf ist geneigt, die Schultern sind leicht hochgezogen, der Rücken gekrümmt. Der Blick ruht auf dem Smartphone, Tablet oder Computer. Aber welche Auswirkungen haben diese Gewohnheiten eigentlich auf unseren Körper?

Das sind die körperlichen Folgen des Handykonsums

Welche Folgen das haben kann, ist vielen nicht bewusst. Bei aufrechter Haltung wiegt unser Kopf durchschnittlich vier bis sechs Kilogramm. Je mehr wir ihn aber nach vorne beugen, desto höher ist das Gewicht, das auf die Halswirbelsäule drückt. Neigen wir den Kopf um 15 Grad nach vorne, wirken 12 Kilogramm auf den Rücken. Und je tiefer der Kopf nach vorne sinkt, desto stärker wird unsere Rückseite belastet.

Ist der Blick auf das Smartphone gerichtet, haben wir den Kopf meist um 45 Grad geneigt und es wirken über 20 Kilogramm auf den Rücken. Bei einer geneigten Kopfposition von 60 Grad können es sogar um die 27 Kilogramm sein. In dieser Position muss unsere Halswirbelsäule einer hohen Kraft entgegenwirken. Die Bänder sind ständig gedehnt, die Muskulatur ist angespannt und der Bereich kann nicht mehr gut mit Blut versorgt werden.